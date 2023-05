Ahora que Cristina Fernández de Kirchner ratificó su decisión de no ser candidata para las próximas elecciones, se abren nuevos interrogantes en el escenario político nacional. La ausencia de la principal figura del Frente de Todos (FDT) reconfigura el esquema de nombres en la coalición oficialista, pero también incide en una oposición que veía en la dos veces expresidenta la personificación de todo un espectro de ideas y políticas a combatir. Tres analistas políticos consultados por Página/12 evaluaron lo que dejó el día después de la carta de CFK: la posibilidad de una PASO en el oficialismo, la importancia del respaldo de la vicepresidenta a un eventual candidato y el posicionamiento de Javier Milei y Juntos por el Cambio (JxC).

"Con el corrimiento de Cristina se generó un vacío", afirmó Analía del Franco. Para la analista, esta situación influye en "la tensión de no ponerse de acuerdo en cómo llegar a las PASO, de cómo llegar a la primera elección, si con un candidato o varios, y con el agravante de la situación general de la economía que no da señales de respiro".

En este sentido, una eventual PASO ayudaría a ordenar el espacio. "Por un lado conviene porque abre el juego, pueden entrar personas de otro lado y se diversifica la oferta. Además, el electorado del FDT es muy probable que después en la nacional vote a quien salga de la PASO", opinó Del Franco. Sin embardo, advirtió que "el efecto de impacto, de diseminar o distribuir o atomizar esos 30 o 35 puntos, también a veces es un efecto negativo para la opinión pública. Ese es el temor en general, que se distribuya mucho los votos entre esos cuatro o cinco candidatos. Igual yo creo que el que vota a cualquier candidato del FDT en la paso, en la general, sigue apoyando la alianza".

En tanto, para Julio Burdman, el anuncio de la vicepresidenta anticipa un desdoblamiento en la elección bonaerense. "Si ella no es candidata en la nacional tiene menos sentido que la provincia decida mantener sus fechas. Además en la provincia están convencidos de que se puede hacer por decreto y no requiere pasar por la legislatura. En ese caso, me parece que lo lógico sería que el Gobernador desdoble", aseguró. Las PASO, por otra parte, pueden no ser la mejor opción. Según el analista, todo depende del apoyo de la máxima figura del espacio. "Si Cristina va a respaldar a un candidato claramente y lo entienden sus votantes, me parece óptimo un candidato de unidad. Pero sino, tendría que haber una PASO", afirmó.

Por su parte, Isidro Aduriz manifestó su desconfianza respecto a un posible candidato de unidad. "No veo factible buscar un candidato único por ahora, porque hay sectores que expresan ideas muy diferentes dentro del frente. El votante del FDT ya viene hace dos elecciones votando candidatos moderados o conservadores. Y a esta altura, y a juzgar por los resultados, no sé si mucha gente se va a bancar un candidato así", sostuvo.

Sin CFK, ¿quien es el mejor candidato?

"Nosotros siempre hacemos escenarios y medimos a todos, y el que está mejor posicionado, el que capta más, es Massa. Si hoy fueran las elecciones generales de octubre, Massa tiene un 27% de intención de voto en un estudio nacional", afirma Del Franco. Los demás candidatos, asegura, aun tienen que enfrentar el desconocimiento de electorado, o la falta de campaña. Sin embargo, la analista aseguró que otro nombre posible, como el del ministro del Interior, Wado de Pedro, podría seguir creciendo con un eventual respaldo de la vicepresidenta, ya que "se puede decir que es del riñón de Cristina". Tampoco descarta una eventual candidatura nacional de Axel Kicillof. Mejor posicionado que el ministro de Economía, con un 30 por ciento de intención de voto, el gobernador bonaerense debería dejar librada la suerte de la provincia si fuera por la nacional, aunque Del Franco aclara: "Sin un candidato interesante en la nacional tampoco pueden mantener la provincia".



Burdman, por su parte, no cree que Kicillof sea un candidato viable en la elección nacional: "Si no es candidato en provincia puede dejarle la elección a JxC. Y no hay tiempo para crear otro candidato a gobernador". En cuanto al resto de los nombres, se encontrarían en una situación similar. "A ninguno le alcanza para retener por sí solo todos los votos de CFK. Lo importante sería que el que sea cuente con el respaldo activo de Cristina, que ella diga que lo va a votar y que le pida a sus seguidores que lo voten. Alguno puede ser más apto que otro para obtener el respaldo, pero lo importante es que sea un respaldo efectivo", dijo.

"Kicillof sería un candidato muy potente, es quien mejor expresa el kirchnerismo. Quizás Wado también, pero no tiene gestión. Además Kicillof tiene mucha tracción de votos", afirmó Aduriz. De esta forma, para disputar el territorio bonaerense "Scioli sería un buen candidato. Se fue de la provincia con buena imagen y perdió la nacional por poco". Frente a un eventual desdoblamiento, el analista afirma que "sería muy contraproducente" para el FDT, considerando el caudal de votantes que asegura el actual mandatario provincial.

El impacto en la oposición

Los analistas también opinaron sobre cómo influyó la decisión de la vicepresidenta en la oposición. Coincidieron en que el impacto pudo verse reducido por la irrupción de Milei y una plataforma que le disputa electores a JxC. "Creo que se diluyó un poco el versus Macri-Cristina", aseguró Del Franco. Y aseguró: "El riesgo de Milei es que capta votantes que están entrando al mercado electoral, jóvenes. Después con las mayores no tanto, pero donde más cercanía tiene es con JxC".

A su vez, Burdman sostuvo que se trata de "un impacto secundario". "Lo importante es qué pasa con ese remanente de votantes del FDT y su unidad. La oposición hoy juega otro juego. Probablemente si CFK era candidata le convenía sobre todo a Patricia Bullrich, la candidata que es vista como la más anti K. Y eso la hubiera reforzado en su rol. Pero si ella no está se abre un poco el juego. Se diluye el eje kirchnerismo – antikirchnerismo, y en esa dilución creo que gana Milei como tercer opción", aseguró. Asimismo, Aduriz desconfía que con el corrimiento de CFK los jóvenes del oficialismo estén "contenidos" en su totalidad. "Si Cristina era candidata ponía un dique de contención ante el avance de Milei. Sobre todo en los sectores más jóvenes, aunque no sean exactamente los mismos", afirmó.

Informe: Diego Castro Romero