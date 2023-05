TEATRO

Mariquita, la verdadera revolución

En pleno Siglo XIX, en una prestigiosa y acaudalada casa de la colonia de Buenos Aires, una adolescente de 14 años patea el tablero. Se enfrenta a la máxima autoridad, su padre, negándose al casamiento que le impone. Fue el primer juicio de disenso del Virreinato del Río de la Plata, luego del cual Mariquita se casó con Martin Thompson, el compañero que ella había elegido. Esta pieza teatral biodramática se propone recordar la valentía y el carácter revolucionario de una mujer a la que siempre se la divulgó como una mera acompañante, que tan solo hacía tertulias en su casa, donde –entre otras cosas– se cantó por primera vez el himno. La dramaturgia es de Nora Inés Schiavoni y la dirección de Marcela Grasso. Última función sábado 27. Con Bernardita Orengo y Susana Giannone.

Sábado a las 18.30, en Sala Nün, Juan Ramirez de Velazco 419. Entrada: $2500.

Verano

El ir y venir de una mujer que revive su pasado de niña, recreando los temblores de su primer amor, los conflictos de clase intrafamiliares y problematizando la visión del mundo desde una mirada poética y amorosa de la vida. “A veces, el pasado parece algo incrustado en nuestra memoria. Otras veces parece casi extraño, como si le hubiera sucedido a otra persona”, es como se presenta esta obra escrita y dirigida por Luis Loyola Cano. “Sabemos que nuestra vida es irrepetible y que no podemos retroceder los relojes, pero de vez en cuando repasamos lo vivido. ¿Será porque intentamos comprenderlo? ¿O para desentrañar lo que hicimos?”. La iluminación es de Ricardo Sica, escenografía y vestuario de Lau Polet, y la asistencia de dirección de Fausto José Perna. Con Stella Galazzi.

Lunes a las 20, en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Entrada: $2500.

MÚSICA

Luca

El podcast uruguayo Isla de Encanta celebra los 70 años del nacimiento de Luca Prodan con el lanzamiento de un EP que reúne cinco versiones que Pedro Dalton (que lo retrata en la portada) interpretó en el programa con otros tantos invitados. “Mañana en el Abasto” abre y cierra la lista, primero con Gustavo “Topo” Antuña y luego con Fernando Ruiz Díaz, y entre ellos desfilan Santiago Moraes (“Brighton Past”), Pau O’Bianchi (“El ojo blindado”) y Nico Barcia (“Heroin”). Conducido por el periodista Nelson Barceló junto con Dalton, con registro y grabación a cargo de Orlando Fernández, Isla de Encanta –luego de tres temporadas radiales que aún se pueden buscar en Radiocut– es hoy un podcast ocasional, que sus responsables difunden por Spotify. El año pasado subieron dos episodios: uno dedicado a Hugo Fattoruso y otro al disco Diciembra, de 3Pecados. Este EP se suma a una discografía que ya tiene dos premiadas antologías, que rescatan las mejores interpretaciones grabadas por Dalton y sus invitados durante el programa.

Oráculo

Primera propuesta discográfica de Juan Ignacio Sueyro, joven compositor, cantante, multiinstrumentista, arreglador, productor y docente platense. “Pienso que Oráculo es una declamación de lo que soy como ser musical”, dice su autor. “Tiene mucho de la melodía de la canción, de las músicas que se escuchaban en mi casa, en la infancia”. Lo acompañan Joaquine Merino en guitarra y voz, Sebastián Tozzola en bajo, y Santiago Arroyo en percusión. Como invitados participan Ernesto Snajer en guitarra, Mariano "Tiki" Cantero en batería y percusión, y Lucía Boffo en voz, entre otros. Su presentación oficial en Capital se anuncia para el viernes 23 de junio, en La Scala de San Telmo, Pasaje Giuffra 371.

ONLINE

High Desert

Patricia Arquette nunca se fue (hace poco participó en Severance), pero hacía un buen rato que sus dotes actorales no eran aprovechadas en un rol protagónico. La nueva serie de Apple TV+ corrige esa falencia y vuelve a poner de relieve sus bondades en el papel de Peggy Newman, una mujer de Yucca Valley que, luego de la muerte de su madre, decide dejar atrás su adicción a las drogas e iniciar una nueva carrera profesional como detective privada. El tono es, previsiblemente, humorístico, y de la rama más oscura: al comienzo de la historia Peggy, cuya vida personal es bastante desastrosa, resiste la posibilidad de ser desalojada por sus propios familiares, mientras el exesposo, encarnado por Matt Dillon, pasa los últimos meses en prisión. Y así, mientras los primeros casos comienzan a caerle sobre el regazo, la trama impone los primeros misterios, crímenes y personajes sospechosos, siempre atravesando la frontera del absurdo. La serie fue creada por un grupo de mujeres encabezado por Nancy Fichman.

The Family Stallone

De un tiempo a esta parte, los realities con famosos del mundo del entretenimiento se han transformado en un formato probado y aprobado por millones de espectadores. Sylvester Stallone, su esposa Jennifer Flavin y sus tres hijas entran en el panteón con esta nueva producción disponible en Paramount+. “Stallone está listo para permitirles a las cámaras el acceso a lo que él consideraría el mejor papel de su vida, ser papá, ofreciendo un asiento privilegiado en la mesa de una de las familias más famosas de Hollywood”, afirma la gacetilla de prensa, prendiendo las luces del morbo que genera la intimidad de los ricos y exitosos. El héroe de acción, entonces, abre las puertas a su costado más sensible.

CINE

Maelström 2001

Se han realizado muchos documentales centrados en los hechos que llevaron al desastre político y social de diciembre de 2001, los sucesos de esos días aciagos y sus consecuencias, comenzando por los famosos largometrajes de “Pino” Solanas Memoria del saqueo y La dignidad de los nadies. La particularidad de esta nueva película, dirigida por Juan Pollio y con producción del Conicet, radica en su mirada, enfocada en la violencia de esos días de finales de diciembre. Rodolfo “Willy” Pregliasco, miembro de la Comisión Nacional de Energía Atómica, reconstruyó los acontecimientos mediante la recopilación de diversas fuentes con la intención de determinar quiénes fueron los responsables de cinco asesinatos provocados por la represión policial. Como detalla la sinopsis del film, que puede verse en el cine Gaumont, Pregliasco creó el “panóptico”, un software que ordena espacial y temporalmente el caos de imágenes producidas durante esas jornadas, permitiendo ubicar a las víctimas y a los testigos.

Rápidos y furiosos

Dejando de lado a los ubicuos superhéroes, la saga fierrera iniciada en 2001 va en camino de convertirse en una de las más extensas de este siglo. La décima entrega, dirigida por el francés Louis Leterrier (El transportador), vuelve a encontrar a Dominic Toretto a cargo de la protección de su equipo y familia ante la amenaza de Dante Reyes, hijo del capomafia Hernán Reyes, quien viene planeando una fría venganza desde la muerte de su padre, ocurrida en Rápidos y Furiosos: 5in control. El nuevo capítulo ofrece dos horas y veinte minutos de las consabidas persecuciones, choques y ronroneo de motores en la compañía de Vin Diesel, Jason Momoa, Michelle Rodriguez, Charlize Theron y Jason Statham.

TV

Nunnally Johnson en Filmoteca

Guionista, productor y realizador, Nunnally Johnson no es uno de los nombres más recordados del Hollywood clásico, aunque su impronta está regada en decenas de largometrajes en los cuales participó en uno, dos o los tres roles. El programa conducido por Fernando Martín Peña y Roger Koza le dedica este fin de semana al guionista de Viñas de ira, obra maestra de John Ford, y director de Tres rostros tiene Eva. Hoy, después de la medianoche, podrá disfrutarse del particular film noir en colores y pantalla anchísima La viuda negra (foto), uno de los primeros films de la era dorada del CinemaScope. Johnson adaptó en 1954 la novela homónima de Patrick Quentin y dirigió a un reparto encabezado por Ginger Rogers, Van Heflin, Gene Tierney y George Raft en una historia en la cual el aparente suicidio de una joven dramaturga dispara una serie de misteriosos hechos en el mundo de Broadway. Por supuesto que el principal sospechoso es inocente. ¿O no?

Lunes a la madrugada, por la Televisión Pública.

La ruta

Aquí en Argentina se la solía llamar la Ruta del Bakalao, pero en España el nombre más popular con el cual se la conocía era Ruta Destroy. En cualquiera de los dos casos, se habla de la movida clubbing de Valencia que incluía un tour interminable de discotecas y mucho consumo de sustancias psicoactivas con forma de pastillas de colores. La serie española creada por Borja Soler recrea esos placeres (y sus dolores) a partir de la historia de cinco amigos, desde los primeros años de democracia post Franco, cuando tenían apenas dieciocho años, hasta su despedida de la híper popular “ruta” en 1993, ya ingresando en la treintena. Un coming-of-age particular y bolichero.

Martes a las 23, por A3Series.