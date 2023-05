El diputado Oscar "Cachi" Martínez junto a Asociaciones de Familiares y Víctimas de Violencia de Género explicaron los alcances de la Ley de Prisión Preventiva por la violación de una perimetral que aguarda ser aprobada en Senadores. "Hoy las perimetrales en Santa Fe son una verdadera ficción", dijo el legislador. Fernanda Fernández, quien acompañó al legislador en la conferencia de prensa en la delegación rosarina de la Cámara baja, junto a otras mujeres lanzaron una petición en la plataforma change.org que hoy tiene 25.000 firmas. Tanto el legislador como las víctimas resaltaron la necesidad de que esta ley sea sancionada de manera urgente, debido a la escalada de violencia familiar y de género y al número creciente de femicidios que se registran en la provincia, especialmente en la ciudad de Rosario.

El proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados en marzo pasado aguarda ser tratado en la Cámara de Senadores. “Esta es una norma que aborda un problema que debemos denunciar pero también debemos actuar para resolverlo. La provincia de Santa Fe tiene el doble de femicidios que el promedio nacional. Es la provincia con mayor cantidad de femicidios del país y la ciudad de Rosario tiene cinco veces más que el promedio. Por eso nosotros , con la Asociación de Familiares de Víctimas de la Inseguridad de Rosario, como así también con otras asociaciones vinculadas a esta problemática estamos planteando que ya no se puede esperar más tiempo para aprobar esta ley porque hay nada menos que miles de vidas en juego”, expresó Martínez.

“Enviamos cartas tanto al gobernador como a la ministra de Igualdad, Género y Diversidad para que dialoguen con la Cámara de Senadores sobre esta urgencia. Hoy las perimetrales en Santa Fe son una verdadera ficción. Tanto esta ley como la de prisión preventiva para quien usa o porta armas de fuego en la posible comisión de un delito son fundamentales si queremos tener una política de seguridad sólida”, señaló.

Ante la consulta de si hay oposiciones en el Senado para aprobar esta ley, el legislador sentenció: “Lo que hay es mora porque esta es una problemática tan pero tan importante que me parece que la respuesta tiene que ser más rápida. Vemos a veces que el gobierno provincial impulsa determinadas cuestiones que tienen que ver con sus intereses y pareciera ser que también desde el Ejecutivo no hay acción, diálogo y gestión para que esto avance".

“Estoy acá porque quiero recuperar mi vida, mi libertad. A mí lo que me pasa sinceramente es que mi ex pareja lleva ocho violaciones de la perimetral, de hecho tiene una perimetral por 100 metros y se mudó a 90 metros, o sea no puedo salir ni siquiera a comprar nada porque tengo miedo de que aparezca o tranquilamente puede estar en la esquina esperándome", narró Fernanda.

Y agregó: "Esto hace que no pueda vivir en paz, que tenga que estar todo el tiempo acompañada. Perdí mi ritmo de vida, perdí mi ritmo de trabajo. Si yo no estaría siempre acompañada quizás hoy no estaría acá como tantas otras mujeres. Tenemos que aprovechar estas herramientas que nos daría esta ley, la perimetral es una mentira, te dan el botón de pánico, te llaman a ver si estás bien, si estás mal, y te dicen andá a la comisaría, hacé la denuncia y cuando vas no pasa nada".