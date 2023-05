El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este lunes desde Hiroshima que espera que no surja de nuevo una Guerra Fría entre China y Estados Unidos, sino que la economía mundial sea "libre". En una rueda de prensa en la que hizo un balance sobre su participación en la cumbre del G7, donde fue el único invitado latinoamericano, Lula defendió la creación de monedas diferentes al dólar para intercambios comerciales.

El mandatario brasileño reiteró su condena a la invasión rusa del territorio ucraniano e insistió en su firme defensa del diálogo entre Moscú y Kiev. Además dijo dijo que no estaba "decepcionado" por la ausencia de Volodimir Zelenski a una cita prevista entre ambos en Japón, sino que se sentía "molesto".

"Quiero una economía libre"

"Espero que no haya gente que acepte otra vez la Guerra Fría. No quiero que suceda otra guerra así entre China y Estados Unidos y quedemos sometidos a esos países. Quiero una economía libre en el mundo comercial", aseguró Lula. El uso del dólar en el mercado mundial fue criticado en varias ocasiones por el mandatario brasileño, quien recordó que la idea de crear una moneda propia ya se está discutiendo en el BRICS, organismo que reúne a Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica, para que los países miembros puedan comerciar con ella.

"No es posible que tengamos que depender del dólar para el comercio exterior", enfatizó el líder de izquierda, quien agregó: "Sueño con la construcción de varias otras monedas entre los países que tienen alto comercio para que no queden dependientes de una sola moneda, así como el euro. Creo que es posible crearla. Sólo falta tener las condiciones políticas y económicas para hacerlo".

Luego de ser cuestionado sobre la posición de los países del G7 que anunciaron reducir las "excesivas dependencias" económicas de China, Lula dijo que continuará fomentando las relaciones comerciales con el país asiático, que es el principal socio de Brasil, al igual que con otras naciones del mundo. "China es un socio muy importante. Es nuestro mayor socio comercial, queremos mantener esa relación y eso no impide que también la tengamos con los demás países", planteó al respecto.

La reunión que no fue

Poco antes de partir de regreso a Brasil desde Hiroshima, donde participó como invitado en la reunión del G7, Lula confirmó que no mantuvo un encuentro privado con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, porque éste no se presentó en el momento previsto. "Si tenía otro problema más grave, una reunión más importante, no lo sé. El hecho concreto es que estaba programada una reunión con Zelenski aquí en esta sala a las 15:15", dijo Lula al diario Folha de Sao Paulo en la ciudad japonesa que fue sede durante tres días de la reunión del grupo de los siete países más industrializados del mundo.

Según fuentes del gobierno consultadas por el diario mencionado, la reunión habría cambiado de hora en tres ocasiones bajo petición de la delegación ucraniana, pero finalmente nadie se presentó a la cita con Lula, quien se habría quedado esperando en la sala de conferencias del hotel con las banderas ucraniana y brasileña listas para el encuentro. El presidente brasileño puntualizó que mientras esperaba al mandatario ucraniano adelantó su encuentro con el primer ministro de Vietnam, Phạm Minh Chinh, pero al terminar esa cita Zelenski tampoco apareció.

"Me gustaría reunirme con él y discutir el asunto", dijo el líder del Partido de los Trabajadores refiriéndose a su propuesta de mediación de paz en la guerra entre Rusia y Ucrania. "Pero mire, Zelenski es mayor de edad, sabe lo que hace", continuó Lula agregando que, aunque el encuentro no se produjo ahora, habrá otras oportunidades en el futuro.

Lula aclaró que, pese al desplante de Zelenski, se mantiene en la misma posición que antes: en defensa de un alto el fuego y conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. "Estoy tratando, con India, China, Indonesia y otros países, de construir un bloque para intentar una política de paz en el mundo", dijo el mandatario brasileño.

Lula recordó que hace dos semanas viajó a Kiev el principal asesor internacional de Lula, el excanciller Celso Amorim, quien tras mantener conversaciones con altos funcionarios ucranianos constató que en estos momentos no hay condiciones para la paz. "Por el momento ambos están convencidos de que van a ganar la guerra. Ni Putin ni Zelenski están pensando en paz", afirmó el exlíder sindical.

En paralelo, Lula pidió una vez más aumentar el número de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, para incluir a Brasil y países como Alemania, Japón, India, naciones africanas y latinoamericanas. Citando la invasión de Irak, Libia y la invasión rusa de Ucrania, Lula dijo que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad son los que hacen las guerras y enfatizó: "Si el Consejo hubiera funcionado como se suponía que debía hacerlo, la guerra de Ucrania podría no haber ocurrido".