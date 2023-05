Este lunes la Plaza de Mayo amaneció llena de estructuras metálicas y obreros que comenzaban a montar, muy de a poco, un enorme escenario en las puertas de Casa Rosada para el acto del 25 de Mayo. Allí, la única oradora será la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner y su discurso está pactado para las cuatro de la tarde. Ese mismo día, pero más temprano —a las once— el presidente Alberto Fernández participará del Tedeum en la Catedral y no participaría del acto de la tarde. En el oficialismo, mientras esperan la palabra de la máxima referenta del espacio, los posibles candidatos de todas las tribus siguen trabajando en un contexto de máxima incertidumbre.



La fecha límite para las definiciones es el 23 de junio, y todo parece indicar que no habrá novedades hasta ese entonces. El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, mostró volumen político con dos fotos: una con intendentes bonaerenses de la primera y tercera sección y otra con sindicalistas de la CTA. El embajador Daniel Scioli, en tanto, lanzó su primer spot de campaña y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, presentará de forma oficial su candidatura entre lunes y martes de la semana que viene. Sergio Massa, otro de los que quiere jugar la carrera presidencial, está en estado de alerta porque no logra la bendición de CFK. Este lunes el FR, tras un encuentro que tuvo con Máximo Kirchner, lanzó un comunicado en el que volvió a ejercer presión y pedir que se los tenga en cuenta.

Wado de Pedro, mientras espera la definición final de la Vicepresidenta, sigue caminando el territorio y mostrándose activo. Desde su entorno, si bien trabajan en la candidatura del ministro hace meses —sin mencionarlo de manera explícita—, se entusiasmaron luego de las palabras de CFK la semana pasada, en las que dijo que "es la hora de los hijos de la generación diezmada". Este lunes De Pedro tuvo un encuentro con intendentes de la primera y tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires en Quilmes y allí también estuvo el presidente del PJ bonaerense y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner. Según contaron desde el entorno del ministro, se trató de una reunión corta en la que hablaron de la organización del acto del 25 al que, por supuesto, irán todos ellos y también —aseguran— un número importante de gobernadores.

En la reunión no hablaron de forma explícita de la candidatura de Wado, y varios de ellos se manifestaron a favor de que haya un candidato de unidad. Del lado de Kirchner hubo un pedido explícito para que convoquen y movilicen al acto del 25. Lo importante y simbólico, sin embargo, fue la foto. Luego de eso, De Pedro participó de un acto con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en el que convocó a la marcha y aseguró: “Vamos a responder con participación, y este jueves vamos a llenar la Plaza de Mayo. Como decía Néstor vamos a defender a Cristina". De Pedro también habló del bastón del mariscal: “Como muy bien dijo Cristina, hay que tomar el bastón del mariscal. Me parece que a la Argentina le viene bien refrescar un poco y que aparezcan generaciones nuevas, en los ámbitos de los empresarios, de los medios, en lo sindical. Me parece muy bien que se muevan algunas generaciones y que surjan algunas cositas nuevas”.

Más allá de que su nombre suena como uno de los posibles presidenciables, desde algunos sectores consideran que también puede ser el candidato del Frente de Todos en provincia de Buenos Aires, en caso de que la vicepresidenta decida que Axel Kicillof debería ir a Nación porque es al que más fácil le transferiría sus votos. En ese sentido, la foto de este lunes de Wado con los intendentes de provincia de Buenos Aires reforzó esa idea. Desde su entorno, sin embargo, explican que "él sigue caminando, explorando y hablando con todos. Tiene el aval de CFK para hacerlo, por supuesto, pero ninguna promesa". El ministro fue uno de los que sabía de antemano que CFK publicaría su carta. Estuvo con ella en el Senado el lunes previo. Antes del Congreso del PJ pasó por el despacho de la vice en la Cámara Alta el gobernador, Axel Kicillof —por eso llegó tarde al microestadio de Ferro— y, tras el acto y la publicación de la carta, la fueron a ver Andrés "Cuervo" Larroque, Máximo y Wado. Los hijos de la generación diezmada allí confirmaron que ella sería la oradora del acto del 25.

Daniel Scioli, mientras tanto, sigue insistiendo con las PASO. El embajador en Brasil es el candidato para el que vienen trabajando los funcionarios cercanos al Presidente. Este lunes Scioli lanzó su primer spot de campaña: "El futuro de nuestro país no puede ser una decisión de un grupo pequeño", sostiene. El día anterior se había mostrado con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Ella estuvo con el Presidente en un acto en Lomas de Zamora y luego tuvo una reunión con el mandatario en su despacho de Casa Rosada. En ese acto el mandatario dijo: "Dejemos de pelearnos entre nosotros, compañeros y compañeras, porque nosotros somos lo mismo, somos hijos de Perón y de Evita".

Otro de los que quiere jugar en caso de que haya una interna en el peronismo es el jefe de gabinete, Agustín Rossi. Él aseguró que la semana que viene lanzará de forma oficial su candidatura. Decidió esperar al lunes o martes porque el protagonismo de esta semana, por supuesto, lo tendrá la vicepresidenta. El anuncio, sin embargo, no dependerá de lo que ella diga en el escenario. En Casa Rosada no esperan que CFK diga algo disruptivo o que haya alguna definición clave sobre las candidaturas el jueves.

Hace dos semanas, cuando Rossi fue al Senado a dar su informe de gestión, tuvo una reunión a solas con la vicepresidenta que duró cerca de media hora. Sin embargo, allí no habrían hablado de la candidatura. El que lo incentivó para que se presente fue el Presidente. Hay sin embargo un antecedente: cuando Fernández le propuso a Rossi la jefatura de gabinete, él le dijo que sí y luego fue a contarle a CFK. Esta vez es posible que sucediera lo mismo. Rossi confía que, en caso de que, por ejemplo, el candidato finalmente sea el ministro de Economía, Sergio Massa, él tendría la posibilidad de captar votos del electorado kirchnerista que no estaría dispuesto a votar al líder del Frente Renovador. También se anotan para la interna oficialista Juan Grabois, que ya lanzó su candidatura presidencial el viernes de la semana pasada y Claudio Lozano, del partido Unidad Popular. Aún todo está por verse.

Frente Renovador

Máximo Kirchner, luego de la reunión en Quilmes, fue al Congreso y se juntó en el despacho de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, con la Mesa ejecutiva del Frente Renovador. Allí, al igual que en la reunión de Quilmes con Wado y los intendentes, según contaron de manera oficial cerca de Kirchner, él les pidió que convoquen a la Plaza. Sin embargo, minutos más tarde, el FR lanzó un comunicado en el que insistió con posiciones que Massa ya había mencionado en el discurso que dio luego de la última reunión de su espacio. "De cara a estas elecciones, aspiramos a que se manifieste el mismo espíritu de unidad y generosidad de 2019 para construir una estrategia competitiva", dijeron y volvieron a pedir "estabilidad política para que haya orden económico".

Luego, lanzaron un mensaje directo al Presidente: "Le solicitamos al presidente del PJ, como la fuerza política más importante del FdT, que convoque a los principales referentes de la coalición de manera individual, así como también a una mesa de fuerzas políticas, a los efectos de discutir y diseñar, en conjunto, la mejor estrategia de cara a este proceso eleccionario".



Es la tercera vez desde el viernes que el espacio mete presión en el armado electoral. Antes de ese mensaje dirigido directo a Alberto Fernández, la carta remarca que el Frente Renovador "ofreció a uno de sus mejores cuadros para presidir el Ministerio de Economía, en uno de los momentos más álgidos y delicados que le tocó atravesar al país en los últimos tiempos. Cuando muchos hablaban de asamblea legislativa y helicóptero, se abandonó la comodidad del diálogo parlamentario para pasar a la acción, logrando contener la crisis".

Seguí leyendo