Después de viajar cuatro días desde la Puna catamarqueña para llegar a Buenos Aires, referentes de comunidades de la Puna catamarqueña lograron reunirse con el titular del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), Alejandro Marmoni.

Llegaron para pedir se agilicen los trámites de reconocimiento de personería jurídica de la comunidad de Peñas Negras, que pertenece a la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita Tinogasta-Belén, la principal comunidad afectada por la explotación por la cercanía del yacimiento de oro y cobre.

Según relataron salieron del encuentro con las manos vacías. "Esta realidad para mí y mis hermanos fue muy triste: escuchar decir que ellos (INAI) no reconocen a Peñas Negras como comunidad y que, hasta tanto no se acomoden unos papeles, no pueden intervenir ante el Gobierno ni con las mineras ni siquiera reconoce nuestro territorio", dijo Mabel Gutiérrez, cacica de la comunidad de Laguna Blanca y parte de la Comitiva.

"En ese sentido, nos volvemos sin respuestas -enfatizó-. Aunque nos llevamos el compromiso del Marmoni de avanzar en esos papeles y en una reunión (en la comunidad), pero todo lleva un tiempo".

La premura de las comunidades, que suman unas 1.100 personas y viven dentro del territorio protegido de la Reserva de la Biosfera de Laguna Blanca, se debe al avance para la entrada en extracción del yacimiento de oro y cobre Alto El Mulato.

Como publicó Catamarca/12 ayer, las comunidades denuncian desde hace unos dos años el avance extractivo en territorio protegido como patrimonio ambiental y socio-cultural, reconocido por la Unesco.

También la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Belén-Tinogasta reiteraron el "desconocimiento y violación" de derechos básicos por parte del gobierno de la provincia de Catamarca, "la Fiscalía de Belén y la Empresa Minera Elevado Gold S.A".

La referente diaguita explicó que el tiempo de demoras burocráticas "es fatal para nosotros porque mientras nos echan y se meten en nuestro territorio, avasallando los derechos que tenemos".

En su momento, la patrocinante legal de la Unión, Andrea Morales, había explicado que "el principal problema es que el gobierno provincial está determinado a llevar a cabo un proyecto minero en territorio de la Comunidad Indígena de Peñas Negras no sólo sin el consentimiento de la comunidad, sino sin que haya tenido lugar una consulta previa, libre e informada" como dictan los parámetros internacionales y a los que Catamarca adhiere.

La comitiva estuvo encabezada por el cacique Sebastián Gutiérrez de la Comunidad de Peñas Negras y la Cacica Mabel Gutiérrez de la Comunidad Indígena de Laguna Blanca. Este mismo grupo llegará hoy hasta el Congreso de la Nación para exponer su caso ante Diputados, con el patrocinio de organizaciones sociales como Nuestra America, Jóvenes por el Clima, Instituto Puneño de Jujuy, y otros.

En este contexto, la cacica relató que a diario "vivimos violentados, perseguidos y estamos con causa penales y para ellos (por los organismos oficiales) eso no importa", destacó.

Campos comuneros

Las comunidades viven en campos comuneros que, en Catamarca, es el nombre histórico sobre tierras que no tienen dominio de pertenencia pero en donde viven conunidades históricas, con derechos de acceso y posesión de ellas pre existentes como en éste caso.

En la provincia la situación de estos campos propició muchos de los avances arbitrarios sobre comunidades y puestos sin que haya reconocimiento a lo que por rango constitucional existe.

Mabel Gutiérrez fue clara: "Nosotros somos lo dueños, los cuidadores y guardianes del lugar. Allí nacimos y vivimos. No entiendo porque ponen tantas trabas."