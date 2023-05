En un día normal, años después de dejar su puesto como líder del mundo libre, Barack Obama hace las compras con Randi, una joven madre que ha luchado por encontrar un trabajo que le permita cuidar a su pequeño hijo. ¿Cree que se ha vuelto más difícil para las personas lograr una existencia en la que sean dueños de una casa, paguen sus cuentas y cuiden a sus hijos? le pregunta Obama.

"Sí", dice Randi. Cuando Obama le pregunta por qué, ella señala el pasillo de cereales en el que se han encontrado: "Cuesta $ 6,12 una caja de cereales", le dice. “Gano $10 por hora. Esa es una hora de mi cheque de pago, mas unos pocos caramelos”.

Poco después, Randi le dice: “Tengo una pregunta para ti”. Cuando Obama le dice que siga adelante, ella se vuelve hacia él y le pregunta: “¿Estás en paz? ¿Ahora?" Obama, empujando el carrito de la compra, responde a esa pregunta entre el pasillo de helados y el de refrescos, en un momento significativo que de alguna manera no acaba poniendo el foco en él, sino que remite a la situación de Randi y otros trabajadores como ella.

El documental

Esta es una de las escenas más reveladoras y cautivadoras del nuevo documental de Netflix (Working) "Trabajando: Lo que hacemos todo el día", una investigación humana, franca, sensata y en cuatro partes sobre el trabajo, la mano de obra, los trabajos y las formas en que sirven y que no. El trabajo proviene de Higher Ground, la productora fundada por Barack y Michelle Obama en 2018, y Concordia Studio, otra productora. Obama no solo se desempeñó como productor ejecutivo, sino que también protagoniza y narra partes de cada episodio.

Cuando Caroline Suh, la realizadora de documentales, fue contactada para dirigir una nueva serie sobre el trabajo, inicialmente no quería participar en ella. "Mi reacción inmediata fue como, 'No'", le dice a The Independent en una entrevista telefónica. "¿Quién quiere pensar en eso?"

Pero luego, Suh escuchó que Barack Obama estaría involucrado y lo reconsideró de inmediato. “Cuando escuché que el presidente estaba involucrado, inmediatamente cambié de opinión”, dice.

El rol de Obama

El expresidente, de hecho, dio forma a la serie desde sus inicios. Según Suh, el equipo detrás de Working pasó alrededor de nueve meses desarrollando el programa antes de que comenzara la producción, investigando conceptos clave. Y, sí, Obama estuvo muy involucrado desde el principio.

“El trabajo es muchas cosas, y queríamos entender cuál es la realidad del trabajo ahora para las personas: qué tipo de trabajos tiene la gente, cuáles son buenos trabajos, cuáles son malos trabajos, por qué los buenos trabajos son buenos trabajos y por qué los malos trabajos son malos trabajos”, dice Suh. “El presidente nos dio un montón de temas que quería explorar, como el trabajo de la mujer, la automatización y los sindicatos. Llevó mucho tiempo mirar la historia, y lo que está pasando ahora y lo que está pasando en el futuro, incluso para decidir cómo abordaríamos la serie”.

Después de ese período de desarrollo vino el rodaje, que tuvo lugar entre 2020 y 2022. Working está abiertamente inspirado en el libro de no ficción de 1974 "Working: People Talk About What They Do All Day and How They Feel About What They Do", del locutor Studs Terkel, quien exploró la vida laboral de múltiples participantes. El documental trae ese proyecto a la era moderna.

Los episodios

Cada episodio analiza el trabajo a través de una lente diferente, reflejada en sus títulos: "Trabajos de servicio", "El medio", "Trabajos de ensueño" y "El jefe". Nos encontramos con un rico elenco de participantes. Está Randi, quien se capacita como asistente de atención domiciliaria en Mississippi. Está Carmen, repartidora de Uber Eats en Pittsburgh. Está Luke, administrador de datos en Aurora Innovation, una empresa de tecnología de vehículos autónomos, también en Pittsburgh. Está François, el gerente general del hotel Pierre de cinco estrellas en Nueva York.

El Pierre, de hecho, actúa como un hilo conductor en el documental. El episodio uno presenta a Elba, una ama de llaves en el hotel. El segundo episodio presenta a Beverly, que trabaja allí como telefonista. El episodio tres presenta a François, y el episodio cuatro presenta a Natarajan Chandrasekaran, el presidente de Tata Sons, la empresa matriz del Grupo Tata, que a su vez incluye Indian Hotels Company, que incluye la marca Taj Hotels, que incluye Pierre.

Cada episodio comienza con una viñeta que presenta a Obama (podría estar entregando sus almuerzos a los trabajadores de atención domiciliaria en Mississippi, o pidiendo ensalada verde y papas fritas para un almuerzo con Chandrasekaran), luego cambia a los participantes, con algunas viñetas explicativas narradas por el ex presidente. Luego, cada episodio termina con Obama interactuando con los participantes.

El encanto

Esas secuencias se encuentran entre las más reveladoras, no solo porque, sí, Obama sigue siendo ridículamente bueno para proyectar calidez, empatía y humor, sino también porque los propios participantes parecen sentirse profundamente a gusto en su presencia.

¿Necesitaron alguna guía, pregunto, para sentirse cómodos interactuando con el expresidente? Suh me dice que no lo hicieron, principalmente porque cuando filmaron sus escenas con Obama, se habían acostumbrado a que las cámaras los filmaran, y con el tiempo habían construido una relación con el equipo del documental. La personalidad de Obama hizo el resto.

“El presidente realmente es increíble para hacer que la gente se sienta cómoda”, dice ella. “Es como un regalo porque cuando entra en una habitación lo desestabiliza todo por completo. Los hombres adultos que trabajan en el equipo, que han estado en tantos rodajes, eran como niños pequeños al conocerlo. Estaban compartiendo, y estaban tan emocionados, comparando apretones de manos entre ellos, como quién hizo este tipo de apretón de manos. La gente llora, la gente ríe. La gente pierde la cabeza. Me imagino que es como cuando los Beatles vienen a la ciudad o algo así”.

La logística de filmar con un expresidente fue cautivadora, dice Suh: “Todos en su equipo son muy profesionales al moverse con todo el Servicio Secreto y asegurarse de que todo esté a salvo. Es fascinante ver que el organismo mueve el mundo y te hace darte cuenta de lo difícil que es estar en el centro de eso. Realmente no puedes hacer nada por ti mismo. Siempre hay toda esta gente alrededor”.

Conversaciones significativas

Trabajar no se trata solo de los trabajos y ocupaciones específicos que se muestran en la pantalla, ni se trata solo de que Obama tenga conversaciones significativas con una amplia gama de trabajadores estadounidenses, aunque esos dos elementos funcionan mucho.

El documental está sólidamente basado en su investigación y hace un trabajo eficiente al contextualizar cada episodio para hacer un punto más amplio.

Una secuencia de un minuto narrada por Obama en el episodio uno, sobre la actual ejecutiva y ex conserje Gail Evans, es una ilustración asombrosamente concisa de cómo el trabajo se ha vuelto menos efectivo para brindar a los trabajadores oportunidades y un camino hacia la progresión. Múltiples secuencias resaltan la importancia de los sindicatos para proteger a los trabajadores en medio de cambios en la industria. Las comparaciones entre el presente y el pasado son especialmente condenatorias. “En 1970, un director ejecutivo ganaba unas 30 veces el salario de un trabajador típico”, dice Obama en el episodio cuatro. “Hoy ganan 350 veces más”.

Esos pasajes explicativos funcionan porque hacen eco de lo que presenciamos en la pantalla: todos en Working trabajan y trabajan duro, pero no todos pueden llegar a fin de mes, permitirse un estilo de vida de clase media o encontrar un trabajo compatible con sus obligaciones de cuidado.

Mientras trabajaban en el documental, Suh y su equipo solían decir que si la serie hacía que las personas dejaran mejores propinas, estarían felices. También espera que anime a otros a “ver mucho más a las personas que nos rodean. Creo que hará que las personas sean más conscientes entre sí y más agradecidas”.

De The Independent de Gran Bretaña. Especial para PáginaI12

Traducción: Celita Doyhambéhère