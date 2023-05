Terminaron los alegatos en el juicio por el crimen de Rosa Sulca, y este miércoles se conocerá el veredicto. El fiscal Leandro Flores y el abogado querellante Pablo Tort cambiaron la acusación a omisión del delito de un acto funcional, pidiendo condenas con multas de $12.500 e inhabilitación de un año para cuatro policías del 911.

También solicitaron la absolución para el supervisor y la auxiliar de demanda ciudadana y el jefe de despacho policial. El defensor Carlos Fernando Rojas cuestionó la investigación realizada sobre el homicidio y consideró que "participó más de una persona" en el asesinato de la maestra.

Flores, con adhesión del querellante, solicitó la condena del despachante policial Héctor Roberto Herrera, del encargado de cierre de carta Normando Domingo Corbera, ambos del Centro de Coordinación Operativa del 911, y de los policías de calle Antonio Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra como autores penalmente responsables del delito de omisión de un acto funcional, que prevé en el artículo 249 del Código Penal, multa e inhabilitación especial.

El fiscal consideró como prueba importante el audio de la llamada de la víctima al 911, el 28 de abril a las 2.37, mediante la cual "pidió ayuda a los agentes estatales porque la estaban matando". Ese llamado fue recibido por el operador Pablo Bisón, quien fue sobreseído porque se consideró que actuó conforme a los protocolos vigentes y derivó la "carta", como le llaman al asunto generado en el sistema informático, al área de despacho policial.

En base al sobreseimiento de Bisón, porque se determinó que actuó de forma correcta, Flores y también Tort fundamentaron la absolución para el supervisor de demanda ciudadana Marcelo Tintilay Cordeyro y para la auxiliar Gabriela Casasola Moyano, porque "no hubo necesidad de una actuación de supervisión". Aquella madrugada cuando entró el llamado, Tintilay Cordeyro se había tomado un descanso previsto por sus normas de trabajo, y en esos minutos lo reemplazó Casasola Moyano.

En tanto, sobre Herrera, el fiscal señaló que cuando recibió "la carta" asignó la emergencia al móvil 1113, con desplazamiento "normal" y no comunicó los hechos tal y como los describió el primer operador. En este caso señaló un pedido de auxilio y probables problemas familiares. Para el fiscal "modificó el suceso", "no dijo que se trataba de una mujer, ni que había gritos", tampoco que había un delito contra la vida en curso.

El abogado del área de asistencia letrada de la policía de Salta, Pablo González, es el defensor de Herrera y pidió su absolución. Señaló que cumplió con las diligencias, de asignar el móvil policial, "los despachó al domicilio en forma inmediata" e informó el pedido de auxilio y problemas familiares en el lugar, porque no tiene que informar necesariamente el textual de lo transcripto. También dijo que hizo lo que estuvo "a su alcance", como un rellamado al teléfono fijo de la víctima que no respondió. "Al no constatarse el hecho no pudo hacer más y no dio intervención al jefe de despacho", sostuvo.

El personal de calle llegó al lugar en 5 minutos. Para el fiscal, omitieron algunas acciones como la consulta a vecinos: no entraron al inmueble estando facultados para hacerlo ante un pedido de auxilio, golpearon las manos pero no fueron atendidos, pidieron a Herrera que llamara por teléfono a la alertante, la víctima, y ante la falta de respuesta se fueron en 9 o 10 minutos. El despachante derivó el asunto al encargado de cierre de carta.

El encargado de cierre de carta, Corbera, según indicó el fiscal, cerró el asunto en sólo 16 minutos omitiendo su función de analizar exhaustivamente este hecho antes.

El abogado y también policía Carlos Rojas, defensor de Corbera, pidió la absolución por "inculpabilidad". Cuestionó la investigación fiscal y el hecho de que Bisón, el único que escuchó el audio, fuera sobreseído. Dijo además que el protocolo de 2020 "estaba mal", y "se les está cargando" ahora a los policías, la responsabilidad por "un sistema informático defectuoso", que a raíz de este homicidio luego se cambió.

Respecto al jefe de despacho policial, Gustavo González, el fiscal retiró la acusación porque no había sido informado por Herrera ni Bisón del hecho que se estaba tramitando. "No se pudo establecer inactividad", dijo Flores.

El abogado defensor del policía Vizgarra, Nicolás Vedia, también pidió que se absuelva a su defendido, indicó que su función asignada era la de chofer y que no podía bajarse del móvil, aunque lo hizo para seguir golpeando las manos afuera de la casa de Sulca.



Por otro lado, el defensor de Antonio Sanhueso, Ariel Vázquez, también pidió la absolución, explicó que su defendido se dirigió al inmueble golpeó sin que lo atendieran, intentó la consulta con vecinos pero una vivienda estaba deshabitada, y en otra no salió nadie. Señaló que eran tiempos del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de covid 19, la policía era personal esencial y había miedo de la población al contagio, por lo que consideró que los vecinos tampoco salieron afuera.

Asimismo, señaló fallas del sistema 911 puesto que la tipificación para el pedido de auxilio era prioridad media. El tilde de relevante estaba previsto para incendios de pastizales o estructurales y para casos que pudieran trascender en medios de comunicación.

Se omitió la protección judicial antes

Vedia cuestionó que la fiscalía no acusara al jefe de la Comisaría 4° y al fiscal de esa zona, quienes recibieron antes las denuncias previas de Sulca, en las que señalaba los robos y amenazas, y sus problemas con la acusada S., con su hermana más chica y con la madre de ambas. Reprochó que no se le asignara consigna policial y medidas de protección. "No se investigó a ninguno de los responsables que tenía en sus manos la protección de Sulca", sostuvo.

Además, Vedia señaló que "Sulca fue una víctima total de este sistema". Manifestó que los responsables directos de aplicar las normas administrativas eran las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Seguridad y la Jefatura de Policía de ese momento.

El defensor dijo que este hecho luctuoso comenzó a gestarse en la etapa previa, cuando Sulca manifestó que "tenía miedo y pedía al fiscal" que interviniera.

"Participó más de una persona en el hecho"

Rojas hizo tal vez uno de los señalamientos más importantes respecto al homicidio de Sulca, ya que expresó una sospecha que se rumoreaba en pasillos en base a interpretaciones del audio, y que consideran posible otros defensores.

El defensor dijo que el audio es la única prueba objetiva del homicidio, indicó que la querella mencionó que "Sulca fue retirada violentamente del teléfono" cuando logró llamar al 911, mientras se la escucha a la imputada cuando responde sin la agitación que implicaría el ataque simultáneo a la víctima, quien en ese mismo momento gritaba desesperada.

"Se escucha la voz en el audio (de la acusada) y de fondo los gritos y la violencia", dijo Rojas. Además, cuestionó que la imputada, (una adolescente de estatura baja y que pesaba 43 kilos, según indicó su abogado), pudiera dominar a la víctima que tenía una altura y peso mayor. Rojas consideró que "participó más de una persona en el hecho".

La acusada S. señaló a su exnovio Pablo Ezequiel Verón como autor material del homicidio. La representante legal del joven de 18 años fue la defensora oficial Patricia González, quien logró el sobreseimiento probando que estuvo en día y horario del asesinato en una reunión familiar.

Durante el juicio, testigos mencionaron que un mes antes, Sulca contó que la acusada S. había ingresado a su casa con su "novio", o con "otra persona", tenía un cuchillo y le pedía plata y que le consiguiera trabajo.

Además, testigxs dijeron que Sulca tenía problemas con la madre de la acusada S. y con la hermana más chica que tendría 13 o 14 años de edad en aquel momento. Mencionaron las denuncias que hizo Sulca porque las dos chicas entraban a robar a su domicilio, y la tenían amenazada, también dieron cuenta de otra causa judicial que se inició contra la víctima, quien fue sobreseída, tras haber sido denunciada por la madre de las adolescentes.

El Tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a las 9. Luego de las réplicas, contrarréplicas y últimas palabras de lxs imputados se dará a conocer el veredicto.