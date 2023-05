Portadas imaginarias de discos que nunca serán editados, de mujeres cantantes a las que no se les permite actuar como solistas o producir sus propios álbumes debido a las normas islámicas vigentes desde la Revolución de 1979: así resume su serie de imágenes, titulada Listen, la fotoperiodista iraní Newsha Tavakolian, que ha logrado reconocimiento internacional a través de incitantes trabajos documentales. “La voz de una mujer representa un poder que, si es silenciado, desequilibra a la sociedad y hace que todo se deforme”, remarca esta artista, cuya propia voz se ve amplificada por una muestra actualmente en cartel: Women Defining Women in Contemporary Art of the Middle East and Beyond, hasta fines de septiembre en Los Ángeles County Museum of Art (LACMA), Estados Unidos.

En la exposición, se presentan 75 obras de más de 40 artistas que nacieron y/o viven en sociedades islámicas, y que han sido “testigos de cambios políticos y transformaciones sociales que tienen lugar en tierras que se extienden desde África hasta Asia occidental, central y meridional, así como en comunidades de la diáspora”, acorde a Linda Komaroff, curadora de la galería donde hoy puede verse -por poner tan solo un ejemplo- el retrato tomado por la fotógrafa de ascendencia libanesa Rania Matar a la joven actriz pakistaní-canadiense Iman Vellani, mayormente conocida por su papel de tevé como Kamala Khan, aka Ms Marvel, la primera superheroína musulmana. En la imagen, la muchacha hace alusión a sus orígenes al posar con la cámara de su abuelo, un pañuelo de su abuela y una colección de antiguas fotos familiares.

Rania Matar. Iman, Griffith Park, 2022

Con su colección Like Everyday, de 2000, Shadi Ghadirian registra a iraníes cubiertas con el tradicional hijab, sus rostros tapados por artículos hogareños que sugieren cómo su identidad ha sido socialmente reducida a las labores domésticas… En Harén, fotografía de 2009, la artista contemporánea Lalla Ensayodi, oriunda de Marruecos, se inspira en la pintura orientalista europea para capturar, en clave crítica, a mujeres cual objetos decorativos… Más ejemplos, en fin, de una muestra donde se cruzan tópicos como pertenencia, memoria colectiva, colonialismo, derechos vulnerados, vida cotidiana, etcétera, a partir de piezas de comprometidas damas como Almagul Menlibayeva (Kazajstán), Hayv Kahraman (Irak) o Laila Shawa, quien fuera una destacada y prolífica artista visual palestina, referente de la escena revolucionaria árabe del arte contemporáneo.

Lalla Essaydi. Harem #2, 2009