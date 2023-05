El futbolista del club Platense Ignacio Mauricio Arce, detenido ayer en su casa de un country del partido de Tigre en el marco de una causa por violencia de género contra su pareja, negó haberle pegado a su novia y dijo que él fue el agredido de un mordisco durante una pelea que se originó porque ella le estaba revisando el celular.



Arce (31), quien se desempeña como arquero suplente del plantel de primera división del Calamar, fue trasladado a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Tigre, donde prestó declaración indagatoria ante el fiscal Pablo Menteguiaga.



Pese a la versión que introdujo el arquero, el fiscal lo dejó detenido e imputado de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género" contra su pareja, una joven periodista deportiva de 27 años cuya identidad se mantiene en reserva para preservarla.



Se trata de un delito que prevé una pena de entre seis meses y dos años de cárcel.



Voceros judiciales indicaron que el abogado defensor de Arce, Francisco Saracino, pidió la excarcelación del futbolista, pero el fiscal Menteguiaga, tras la indagatoria, solicitará la conversión de la aprehensión en detención formal, lo que deberá ser resuelto por el juez de Garantías 5 de San Isidro, Diego Martínez.



Según la acusación que se leyó en la indagatoria, a Arce se le imputa que entre las 3.30 y las 8.30 de ayer, "en circunstancias en que la víctima se encontraba en el domicilio ubicado en la calle Solis 1, Barrio Privado Venice, Goletas B, departamento 606 de la localidad y partido de Tigre, por lo menos en dos oportunidades fue agredida físicamente por su pareja y aquí imputado Ignacio Mauricio Jesús Arce".



Según el fiscal, Arce, "valiéndose de su condición de género, le propinó golpes de puño y patadas a la damnificada, arrojándola al suelo, provocando con dicha conducta lesiones tales como equimosis en cara anterior de ambos muslos, escoriaciones en cara anterior de muñeca izquierda y dorso de mano ipsilateral e infiltrado hemático en mucosa de labio inferior, lesiones que fueran caracterizadas como de leve entidad".



Una fuente judicial que participó de la indagatoria afirmó a Télam que, durante las dos horas que declaró ante el fiscal, Arce "negó haberla agredido y dijo que los hematomas que tiene la mujer son porque ella juega al fútbol". "Lo que sí reconoció es que él quiso recuperar el celular, que allí ella lo muerde en el brazo y que ambos cayeron al suelo", agregó el informante.



Tanto fuentes policiales como judiciales confirmaron que la pelea de pareja se dio porque la mujer encontró en el celular del futbolista evidencias de una supuesta infidelidad del arquero.



Al término de la indagatoria, el abogado Saracino dijo al canal C5N que la declaración de su cliente "fue muy clara y amplia" y comentó: "Tenemos nuestra versión de los hechos, la más creíble".



"Ignacio se acostó a dormir y a eso de las 4 de la madrugada se encontró con ella usando su celular. Ella tenía un planteo de celos porque encontró cosas que se encuentran en el celular de una persona soltera", comentó el letrado dando a entender que su cliente no tiene una relación formal con la denunciante.



Según Saracino, Arce "le pidió por favor que le diera el celular" porque "lo necesitaba", entre otras cosas, porque tiene una "aplicación del club" que "si no la tiene al día lo pueden multar".



En ese marco y siempre según lo declarado por su cliente, el abogado contó que Arce llamó a "un vecino, a la policía y a la seguridad" del barrio y que, habiendo pasado eso, la mujer "tampoco le quiso devolver el celular".



"Cuando Ignacio quiere tomarlo, ella le muerde la mano. De ahí, toda la sangre que se produjo en el episodio es de Ignacio", dijo Saracino y agregó que la joven lo lastimó porque "tiene brackets".



Por último, afirmó que "las lesiones que adujo ella, los moretones en las piernas, son de antigua data, no son del martes a la madrugada" y señaló que la denunciante "practica fútbol femenino en dos equipos" y que "juega a la pelota varias veces por semana".



La detención de Arce se produjo ayer por la mañana en el country Venice de Tigre, luego de que los vecinos llamaran al 911 al ver una presunta agresión del futbolista hacia su pareja en un balcón del inmueble.



Personal de la subcomisaría Delta de Tigre arribó al lugar y, tras entrevistarse con la mujer, quien impulsó la denuncia por violencia de género, aprehendió a Arce y lo dejó detenido a disposición del fiscal.



El Club Atlético Platense ratificó en un comunicado su compromiso por la lucha contra la violencia de género y dijo que adoptará "las decisiones que pudieran corresponder" en relación al futbolista Arce, involucrado en esta causa penal.



Arce, exfutbolista de San Martín de Tucumán, Unión de Santa Fe e Instituto de Córdoba, arribó al club de Vicente López a finales del año pasado, procedente de Unión La Calera de Chile, donde fue dirigido por su actual entrenador Martín Palermo.



Este año, comenzó siendo el arquero titular del equipo hasta que perdió su puesto en la quinta fecha del actual torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), cuando Platense cayó de local por 4 a 2 contra Talleres de Córdoba.