Sin ninguna referencia al acto de hoy en Plaza de Mayo, sin dar señales de que asistirá y sin mencionar a quien será su oradora central, Alberto Fernández recordó al ex presidente Néstor Kirchner con la publicación de un video que repasa los hitos de su gobierno entre 2003 y 2007, y en el que resalta su figura por sobre cualquier otra.

“Gracias a él”, destaca el mensaje que pone en primer plano a la figura de quien hoy se cumplen 20 años de su asunción a la primera magistratura y que el actual jefe de Estado volvió a homenajear, soslayando el acontecimiento del que esta tarde será protagonista la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El mensaje que publicó el Presidente para recordar a quien fuera su jefe político es precedido por un texto que califica a Néstor Kirchner como hombre que “nos unió y nos convocó, con enorme coraje, a creer en la transformación de la patria”. De hecho, el tuit resalta el hashtag #NéstorNosUne; es decir, él y no otra persona o dirigente.

Luego, el video incluye un tramo narrado en “Políticamente incorrecto”, en el que Alberto Fernández le dice a Néstor Kirchner que su asunción era “el cambio”, el giro de una historia en la que dirigentes históricos aún sobrevivían en la vida política argentina.

“Tal vez sea como vos decís”, fue la respuesta que le dio el fundador del Frente para la Victoria y, a partir de allí, comienzan a sucederse imágenes de hechos clave de su gestión: el desarme de la “mayoría automática” en la Corte Suprema, el pago al FMI, el acto en la ex Esma donde ordenó bajar los cuadros de los presidentes del último gobierno de facto, entre algunas.

También se escuchan tramos de algunos de los discursos de Kirchner y varias definiciones políticas. “Para luchar por la patria no se necesita un cargo”, es la que resuena casi al final.

En su mensaje, Alberto Fernández no mencionó el acto por los 20 años del inicio de aquel gobierno del que él fue jefe de Gabinete. Ya lo había hecho el viernes de la semana pasada, cuando alentó a participar de esa convocatoria “para escuchar a su compañera de vida”, Cristina Kirchner.

Esta vez no mencionó a la expresidenta, figura central de la movilización de hoy y referente principal de la coalición de gobierno, y tampoco dijo si asistirá o no a ese acto. Se descarta que no. No fue invitado ni se autoinvitó.

La anécdota de Alberto Fernández con Kirchner

La historia que el Presidente eligió para recordar aquel 25 de mayo de 2003 está en incluida en el libro donde él recopiló sucesos de aquellos años. Cuenta lo siguiente:

“Pensá en el 25 de mayo de 1973 –le dije-. En aquel año, mientras Cámpora llegaba a la presidencia, Menem ya era gobernador de La Rioja, Duhalde era intendente de Lomas de Zamora, Alfonsín le disputaba a Balbín la candidatura presidencial por el radicalismo y De la Rúa era senador de los porteños. De todos ellos, actores de la política argentina en las últimas tres décadas, el único que estaba aquel 25 de mayo de 1973 en la Plaza de Mayo con la gente eras vos. Y hoy sos vos el que está en la Casa Rosada. Ese es el cambio.

Kirchner me escuchó con atención.

‘Tal vez sea como vos decís’, me concedió perdiendo su mirada más allá de las ventanas.”