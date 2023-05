Previo al discurso de Cristina Kirchner, Scioli insiste con su precandidatura a Presidente

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, ratificó hoy su precandidatura a Presidente por el Frente de Todos (FdT) al señalar que su postulación 2es una decisión tomada", aunque aclaró que "no es contra nadie" sino que "es a favor de la Argentina porque tiene el mejor programa que necesita el país".



"Mi decisión está tomada. Yo decidí ser candidato a Presidente y que la gente decida. Mi (pre)candidatura no es contra nadie ni para enfrentar a nadie", señaló Scioli en declaraciones a Radio Perfil, formuladas en el contexto del acto por el 20° aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner se llevará a cabo esta tarde en la Plaza de Mayo, donde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner será la única oradora.



Scioli, quien no asistirá a esa concentración porque se encuentra en Brasil, confió que ayer fue invitado por la exmandataria para participar de esta convocatoria, pero desistió porque debía encabezar en la Embajada argentina en Brasilia los festejos por el 25 de Mayo.