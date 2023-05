A contramano de la defensa que algunos dirigentes hicieron del policía que mató a un asaltante en Moreno, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, llamó a tener “prudencia” sobre la interpretación de ese hecho y puntualizó que la Justicia será quien tome la última decisión del caso.

“No se puede sacar conclusiones con ese video. Si bien es muy nítido, está grabado en un lugar donde no se ve claramente” el contexto general en el cual el sargento de la Policía Bonaerense disparó y mató al hombre que intentaba robarle la moto, sostuvo el titular de la cartera de Seguridad al ser consultado al respecto.

De esta manera, Aníbal Fernández salió a desmarcarse de la defensa explícita que tanto su par bonaerense, Sergio Berni, como la ex ministra y candidata del PRO, Patricia Bullrich, hicieron del policía, al considerar que actuó en legítima defensa.

Los únicos elementos por los que ambos se expresaron en ese sentido fue el video que circuló por redes sociales y medios de comunicación. Ante la conmoción de esas imágenes y las primeras interpretaciones que se hicieron de ellas, el policía fue detenido. No obstante, luego fue liberado pero aún sigue imputado por homicidio agravado.

A pesar de tomar distancia de la supuesta legítima defensa del agente, Fernández razonó sobre la zona gris en que se encuentra la investigación. Una de las hipótesis que deslizó al respecto tiene que ver con la reacción del policía en función de un tramo de la historia que no se ve en el video.

“El segundo (asaltante que permaneció en la moto mientras el otro concretaba el robo) no se sabe dónde está. Si lo está apuntando (con un arma desde otro ángulo), es una legítima defensa grande como un camión. Si no lo está apuntando, no lo sé”, apuntó el ministro durante una entrevista por Radio 10.

Lo que se ve en el video, prosiguió, “es una moto en la que viene este muchacho (el sargento de la Bonaerense) con su pareja. Luego es abordado por otros dos personajes en otra moto. La chica se baja, evidentemente se da cuenta de que su novio que es policía y está armado probablemente se enfrente, él se corre” y comienza a disparar contra el que lo abordó.

“Ahí sale de cuadro” el asaltante que permaneció en la moto, añadió. “Por eso, al video hay que mirarlo con mucha prudencia. No se pueden sacar conclusiones con esas imágenes”, puntualizó.

El hecho ocurrió el fin de semana en la localidad de La Reja, partido bonaerense de Moreno. Trascendió públicamente, el sargento fue detenido y luego liberado. Esta decisión del juzgado que lleva el caso abonó la hipótesis de que el asesinato fue en legítima defensa, cuando las imágenes parecen indicar todo lo contrario.

Mientras el policía sigue en libertad, los peritajes intentan determinar el contexto general que no aparece en el video. El análisis balístico se hará el próximo lunes y el resto de las pruebas se centrará en los testimonios de los protagonistas. Mientras tanto, el conductor de la moto que inició el asalto sigue siendo buscado.