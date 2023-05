La docencia autoconvocada de Salta votó ayer, en una asamblea que se realizó frente al Cabildo Histórico, continuar con el paro por tiempo indeterminado. También se aprobó la realización el lunes próximo de dos marchas que calculan, serán masivas: una por la mañana con participación de docentes autoconvocados y universitarios principalmente, y por la tarde con estudiantes de todos los niveles y las y los autoconvocados de la Salud Pública de la provincia.

El colectivo votó por unanimidad continuar con el plan de lucha en reclamo de mejoras salariales, entre otras reivindicaciones laborales. Además, en la asamblea se rechazó el acuerdo firmado entre el gobierno de Salta y la Intergremial docente. Es que la docencia autoconvocada insiste en plantear un salario mínimo de $320.000 y que sean remunerativos items que históricamente se abonan con categoría no remunerativa. La docencia considera la cifra que solicitan acorde la Canasta Básica Total (CBT) que el INDEC calculó por última vez el 17 de mayo. Los y las educadoras entienden que sus salarios deben ubicarse en el segmento medio que, según la CBT satisface para ese segmento las necesidades alimentarias y no alimentarias esenciales (vestimenta, transporte, educación, salud, alquiler de vivienda, entre otras).

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa) también adhirió a las medidas del colectivo docente autoconvocado. La comisión directiva ampliada decidió convocar a un paro de 24 horas para mañana. La decisión se tomó con la participación del cuerpo de delegadxs y "en solidaridad con lxs compeñerxs reprimidxs, perseguidxs y detenidxs" el 25 de mayo en la ruta nacional 9 a la altura del ex peaje Aunor. Este gremio convocó a concentrar mañana a las 10 frente al Cabildo Histórico.

“Los pasados días 24 y 25 de mayo fuimos testigos de cómo el gobierno de Gustavo Sáenz desplegó un repertorio de prácticas que, si bien fueron dirigidas a sectores en lucha de la docencia y la salud provincial, ponen en riesgo el derecho a la libre expresión de todos los sectores que tenemos la voluntad de plantear una disputa por salarios dignos, mejores condiciones de trabajo y cuestionar el programa del FMI”, sostuvo ADIUNSa en un comunicado. Las y los docentes universitarios salteños también exigieron el inmediato desprocesamiento de los 19 educadores y educadoras detenidas a quienes se les atribuyen los delitos de entorpecimiento de las vías de transporte y desobediencia judicial. También repudió la acción del gobierno provincial y la conducta de la jueza de Garantías Ada Zunino, a quienes consideraron “responsables políticos y materiales de la violación sistemática de derechos de nuestrxs compañerxs”.

Por otro lado, para el miércoles 31 de mayo, la Red Nacional de Docentes Autoconvocados de las provincias de Salta, Mendoza, San Juan, Misiones, La Rioja, San Luis, Jujuy, Río Negro, Chubut, la Pampa, y los docentes independientes de Tucumán, convocó a un paro nacional en repudio a la represión policial contra el colectivo docente salteño.

“En todas las provincias los docentes autoconvocados llevaron adelante distintos tipos de medidas de fuerza desafiando a la burocracia sindical”, explicaron voceros de la Red Nacional en redes sociales. Agregaron que esa "burocracia" que acordó con “gobiernos de turno “entregó el salario inicial docente a 130.000, con sumas en negro, que no solo mantiene a los trabajadores por debajo de la línea de pobreza, sino que viola derechos adquiridos como zona y antigüedad, y atenta contra la carrera docente”.

“No pudimos tratar otras mociones en la asamblea, porque nos ganó una marcha masiva de estudiantes, padres y docentes”, informó a Salta/12 Jimena Maidana, de la comisión de prensa de Docentes Autoconvocados. Se refería a la marcha de varias cuadras que copó el centro salteño, donde los estudiantes de distintos niveles con sus padres y madres expresaron su apoyo a los y las docentes reprimidos el atardecer del jueves último y la detención de 19 de ellos. “Más de diez cuadras de estudiantes en apoyo a todos los docentes reprimidos y detenidos. Es increíble el apoyo de cientos de estudiantes de los diferentes niveles”, dijo Claudio Uriona, delegado de autoconvocados de Capital, que participó en la manifestación. La marcha comenzó frente al Cabildo Histórico pero se dirigió luego a la Central de la Policía, donde permanecieron por algunos minutos manifestando su repudio al accionar de esa fuerza con la docencia salteña.

Frente a la Jefatura de Policía (Imagen: gentileza Claudio Uriona).

“Creemos que el paro será total”, dijo Jimena Maidana. Explicó que esta percepción se asienta, entre otros motivos, en "la cantidad de adhesiones que nos llegaron de escuelas, secundarios, y terciarios rechazando el acuerdo del gobierno con la Intergremial y repudiando la represión. Esperamos una gran marcha”, insistió. Por la tarde se unirán a la convocatoria del estudiantado de todos los niveles con trabajadores de educación y salud unidos, que también se concentrarán en la plaza 9 de Julio, frente al Cabildo Histórico. Los repudios a la represión llegan desde todo el país.



Los gremios docentes que firmaron el acuerdo con el gobierno fueron la Asociación de Magisterio de Escuelas Técnicas (AMET), la Agremiación Docente Provincial (ADP), SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Particulares), UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) y UDA (Unión de Docentes Argentinos). Las y los educadores nucleados en ATE no firmaron aún, el gremio aclaró que no lo hizo debido a la represión. UDA invitó a un grupo integrante del Frente de Autoconvocados de Salta a la mesa paritaria, mientras que el Sindicato de Trabajadores de la Educación Pública de Salta (SITEPSA) no participó en esa instancia de negociación.