En la última sesión del Concejo Deliberante de Salta se ratificó el aumento del 30% estipulado en la unidad tributaria (UT), incremento que se aplicará desde julio de este año. Ese porcentaje se sumará al 77% ya dispuesto en enero, siendo un 107% el aumento total este año.

La confirmación de la suba impositiva se dio después de que la mayoría de los ediles rechazara un proyecto de modificación del artículo 1º de la ordenanza 16.028, Tributaria 2023, por la que se dispuso el incremento, que resulta de un equivalente a la suma de las variaciones mensuales del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor para la Región Noroeste publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Nación (INDEC).

La iniciativa que buscaba dar marcha atrás con el aumento de impuestos municipales fue impulsada por el bloque Juntos por el Cambio, tiempo antes de las elecciones provinciales del 14 de mayo. La miembra informante, Agustina Álvarez, manifestó que tenía conocimiento de que la mayoría de las y los ediles no acompañaría el proyecto este último miércoles.

Por lo tanto, recordó las palabras del senador provincial Emiliano Durand, ahora electo intendente de la ciudad capital, que durante la campaña electoral "criticaba duramente a la intendenta" Bettina Romero por el aumento de la unidad tributaria en todos sus años de gestión. "Durand decía que era una locura y una imprudencia, y que él no iba a hacer eso", expresó Álvarez, quien tomó las palabras del futuro jefe comunal ya que 15 de los 21 concejales y concejalas jugarán a su favor en su próximo mandato. La mayoría de los electos legisladores renovarán su banca y votaron el incremento en diciembre del año pasado.

La edila dijo que no pretendían ir en contra de la suba que ya se aplicó en enero, pero "no queremos que se aumente un 30% más", afirmó. "Me preocupa que no acompañen este proyecto porque qué podemos esperar entonces desde diciembre de este año", cuestionó. En la misma línea, la concejala Paula Benavides (Salta Independiente) dijo que lo que se busca es "poner un freno" al incremento. "No estamos bajando impuesto sino impidiendo que se aplique un aumento más al bolsillo del contribuyente".

En ese sentido recordó que en diciembre del año pasado desde su bloque ya habían advertido "que el incremento de la unidad tributaria no cerraba en un 77%, sino que era un incremento engañoso", porque el municipio llevó adelante la recategorización de unidades fijas. "Este Ejecutivo municipal se valió de cuanto artilugio tuvo a mano para poder incrementar de manera brutal los ingresos", expresó.

Por ello, Benavides dijo que atendiendo al contexto inflacionario actual, "estamos tratando de dar una ayuda para poner freno a un incremento que se suma a todos los incrementos que venimos sufriendo y que con esta recategorización dejan a más de 21 mil catastros" con "un aumento de más del 1000%". Por ello, sostuvo que no se puede esperar hasta la asunción del nuevo jefe comunal para saber si se dará marcha atrás o no a las recategorizaciones que dispuso el gobierno de Bettina Romero.

Por el contrario, el jefe de bloque Siempre por Salta (SPS), José García, se respaldó en las recategorizaciones impuestas por el Ejecutivo municipal y defendió la votación de diciembre por el presupuesto 2023 y el aumento a la unidad tributaria. "Me parece inoportuno que a raíz de la decisión arbitraria se esté discutiendo dar marcha atrás a una decisión que se expresó, debatió y decidió" en el Concejo Deliberante, manifestó el edil. "No podemos mezclar lo que sucedio con la recategorización", insistió.

Tras esas afirmaciones, le salió al cruce el concejal Eduardo Virgili (Salta Independiente), quien dijo que si la recategorización fue arbitraria o de mala fe por el municipio, el Concejo tenía la oportunidad de evitar el padecimiento de las y los contribuyentes votando a favor del proyecto para que haya un nuevo aumento. "Es así de simple", afirmó, pidiendo la votación nominal que después fue rechazada.

También manifestaron su rechazo al proyecto los concejales Arnaldo Ramos, Silvia Vargas y Soledad Gramajo, quienes defendieron la votación de diciembre y dijeron que no correspondía dar marcha atrás a lo ya aprobado. En tanto, José García volvió a tomar la palabra y se refirió al bloque que presentó el proyecto, Juntos por el Cambio. Aseguró que era el menos indicado para hablar de aumento cuando el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) dispuso un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Quienes votaron en contra del proyecto fueron García, Ramos, Vargas, Gramajo, Nicolás Kripper, Malvina Gareca, Inés Benassar, Víctor Constanzo y José Lopez Mirau. A favor fueron Benavides, Álvarez, Virgili, Pablo Lopez, Emilia Orozco y Laura Jorge.