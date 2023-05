El gobernador Gustavo Sáenz rechazó terminantemente ayer que haya posibilidades de mejorar los salariales docentes, tacomo como pide la Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados.

"No hay más plata, no se puede, no se puede, tienen las mejores paritarias del país, son los mejores pagados del país. Está bien, no alcanza, pero no se puede más. Qué quieren, que les mintamos. Ya no hay superavit", sostuvo el mandatario en declaraciones a radio Aries. Sáenz destacó que en su gestión "Siempre tuvimos la premisa de que el sueldo le debe ganar a la inflación, y lo cumplimos", y aunque reconoció que los sueldos ya no alcanzan, ratificó que "no hay más plata", y se otorgara otra mejora habría "que cerrar el Grand Bourg (sede de la Casa de Gobierno) directamente".



Los Ministerios de Economía y de Educación cerraron un acuerdo salarial que prevé un aumento escalonado del 34 por ciento y un bono de $60.000 a pagarse en dos cuotas. Este acuerdo fue firmado por los gremios del sector, pero la Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados lo rechaza por entender que no cubre su demanda.



"Estamos en una crisis, defendemos las mejores paritarias del país porque valoramos el esfuerzo pero no hay más plata", destacó Sáenz. "Siempre tuvimos la premisa de que el sueldo le debe ganar la inflación, sabemos que no alcanza pero no hay más plata, si no hay que cerrar el Grand Bourg", ratificó.

"Ellos no niegan que son los docentes mejores pagos del país, y que han tenido las mejores paritarias que nos han puesto en una situación bastante complicada hasta fin de año en un contexto nacional bastante complejo", aseguró. Destacó que debido a esto hay docentes de otras provincias que se vienen a trabajar en el territorio salteño.

"No lo digo yo, las estadísticas lo dicen, son los mejores pagos. Los únicos que hay que resolver y esperar las paritarias nacionales, son los maestros que recién se inician, pero, la verdad, los sueldos con antiguedad son los mejores pagos del país", ratificó.

"Día no trabajado es día no cobrado"

“Resulta totalmente injusto que aquellos que no paran y están en el aula, y están con los chicos trabajando, vean que los otros que no van a trabajar cobren igual que ellos”, aseguró Sáenz para indicar que su gobierno descontará los días de paro a las y los docentes que se plieguen a la medida de fuerza por tiempo indeterminado que lleva a cabo la Asamblea Provincial Docente Autoconvocada en reclamo de mejoras salariales, exigencia inicial a la que se sumó el desprocesamiento de una veintena de manifestantes que fueron detenidos el jueves último por orden de la jueza Ada Zunino.



El mandatario, que hizo esta afirmación en declaraciones a radio Aries, encabezó ayer una ofensiva comunicacional de su gestión para tratar de contrarrestar la fuerza del paro de actividades que lleva a cabo la docencia autonconvocada, que en la víspera tuvo un alto nivel de atacamiento y concretó una de las movilizaciones más multitudinarias de las que se recuerde en la provincia.

“Yo no voy a echar a nadie, lo que estoy diciendo es que la administración pública debe ser ejemplo, acá también tenemos problemas”, sostuvo el gobernador tras asegurar que en la actividad privada no se pagaría el día no trabajado. La advertencia de que descontarán los días de paro, fue replicada en la víspera por otros funcionarios de su gabinete, como el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur.

Sáenz se mostró molesto con la protesta docente y aunque dijo que se dialoga, aseguró que "la solución la tienen ellos", las y los docentes que reclaman mejoras salariales. Si bien no lo explicitó, la frase apuntaría a la indicación que les hizo ya hace tres años y medio (según recordó) para que quienes no están conformes con los gremios existentes negocia armen otras organizaciones sindicales. Es que el gobierno negocia paritarias con los gremios formalmente constituidos y con ellos se llegó a un acuerdo salarial, que las y los autoconvocados no aceptan.

"Es muy difícil"

El gobernador inició sus declaraciones recordando que el conflicto docente "es un tema recurrente de hace 15 años, no es un tema de esta gestión ni mucho menos". En ese punto memoró que él fue "personalmente y solo a la plaza 9 de Julio hace tres años y medio", a hablar con un grupo de docentes autoconvocados que solicitaban ser atendidos en el marco de las negociaciones de las paritarias, "Y claramente le expresé la posición que debe tener un gobernante que lleva adelante una provincia y que tiene que respetar por sobre todas las cosas la legalidad y la legitimidad de cada uno de ellos y les dije claramente que por qué no armaban un gremio".

“Esto no quiere decir que no podamos conversar, dialogar con ellos, que de hecho lo han hecho ministros, han recibido petitorios, en el caso personal mío yo he hablado con ellos en Tartagal, me han dejado un petitorio de 30 puntos", agregó. Pero, añadió, al tratarse de un grupo asambleario, cuya decisiones se toman en pleno, "es muy difícil" negociar, "porque (las personas delegadas para conversar) representan en la reunión pero después no toman decisiones en la reunión y vuelven en una asamblea donde puede pasar cualquier cosa, entonces se hace muy difícil acordar con distintos grupos que se van armando y de acuerdo a la situación van tomando decisiones que después no son las que se acuerdan o las que se conversan", insistió.

“Yo creo que es fundamental legitimar los gremios, es fundamental presentarse en las elecciones, es fundamental de una vez por todas terminar con esta situación", aseguró. E interpeló a las y los docentes autoconvocados "¿por qué siguen agremiados a esos gremios?". "Y esto no es un problema de ahora, es un problema de hace 15 años que no se resuelve pero que la solución la tienen ellos, si quieren cambiar un gobierno, si lo quieren cambiar a Gustavo Sáenz , tienen que votar en contra, votar otra alternativa; si quieren cambiar los gremios es la misma forma, vivimos en democracia, vayan y voten y armen un gremio en el que se sientan representados".

Cortes de ruta, no

Sáenz también ratificó la decisión de su gobierno de impedir al realización de cortes de rutas. “El corte de ruta no debe ser una medida tomada", aseguró. Recordó que la provincia aprobó el protocolo 91/23, "de actuación de las fuerzas de seguridad del estado provincial en manifestaciones públicas". El gobernador dijo que se instituyó este protocolo para "vivir en convivencia".

Y si bien reconoció el derecho a la protesta y aseguró que "no hay que criminalizarlos ni mucho menos a los que protestan", aclaró que "también tiene que respetarse el derecho al tránsito” porque “detrás de cada una de esas personas, camioneros, colectiveros, personas que vienen de distintos lugares , también son trabajadores, también su tiempo vale, también pierden tiempo, pierden plata y pierden un montón de otras cosas, y hay que respetar", reiteró.

El gobernador sostuvo que se debe encontrar "un punto de coincidencia, un punto medio de convivencia" para hacer respetar el derecho a la protesta y el derecho a la libre circulación. Sin embargo, dijo que "acá lo que está faltando no es diálogo porque el diálogo existe". Y tras eso reconoció: "hay errores en el gabinete, también hay errores en mí, lo vengo diciendo siempre, yo soy un hombre de diálogo, de poner la cara, de estar cerca de la gente”.

Asimismo, Sáenz llamó a la reflexión a quienes lo responsabilizan por la detención de 19 manifestantes. "Eso es una decisión judicial, qué tengo que ver yo en la detención de personas que por desobediencia judicial", sostuvo. Sin embargo, dijo que comparte el criterio de la jueza Ada Zunino porque "si les anticipa que no corten la ruta, que es un delito, les anticipa y lo hacen, y provocan para hacerlo, bueno".

"Eso también tenemos que lograr, que de una vez por todas la justicia haga lo que tiene que hacer; nosotros el Ejecutivo, lo que tenemos que hacer y el Poder Legislativo haga lo que tiene que hacer", agregó. Aseguró que "nunca" pide a las y los legisladores "que hagan esto o dejen de hacer tal cosa. Me imagino que muchas veces esto se ha visto y creen que es moneda corriente, pero para mí no, yo respeto las instituciones y respeto las decisiones de los jueces, como debemos respetarlos todos, porque si no, en definitiva vivimos en un país donde las instituciones no se respetan", aseguró.

También tachó que se cuestione a la Policía de Salta por reprimir las protestas, "cuando está de un lado es un represor, cuando está de otro lado es un héroe. No es así, el policía tiene que cumplir con lo que tiene que cumplir, sostuvo.

Por otro lado, el gobernador repitió una afirmación que sectores afines al oficialismo provincial vienen reiterando como elemento para desligitimar la protesta: dijo que la mitad de las personas "demoradas" eran "activistas", no docentes. "Es bueno decirlo, que no eran solamente docentes, que la mitad también eran gente que no tenía nada que ver con la docencia", sostuvo, y añadió que esto se debe a que "lamentablemente hay muchos que provocan el caos, o que quieren el caos o que le gusta el caos, o que buscan el caos, la provocación constante, y eso tampoco está bueno".