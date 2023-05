Bajo el título "Ayer la Gendarmería de Bullrich, hoy las fuerzas de seguridad de Perotti", la Federación de Trabajadores Municipales de Santa Fe denunció "una absurda y violenta represión sobre los trabajadores y trabajadoras municipales de la ciudad de Las Rosas que están cumpliendo medidas de fuerza".

La ciudad del departamento Belgrano enfrenta una huelga de sus empleados públicos "en virtud de que el Intendente de dicha localidad Javier Meyer (que pertenece al macrismo e integra del frente de frentes), insiste en descontar los días del paro resuelto por Festram en todo el territorio provincial los días jueves 27 y viernes 28 de abril".

Desde que se formalizó el descuento el conflicto se mantiene con fuerza en una parte importante de la planta de trabajadores del municipio, con bloqueos en distintas áreas, lo que afectó la recolección de residuos y el avance de algunas obras públicas.

En este marco, durante el lunes hubo un severo enfrentamiento entre la policía, que reprimió, y los empleados que arrojaron piedras y palos contra los efectivos que pretendían liberar maquinarias para retomar servicios.

Nuestra Federación viene advirtiendo desde que asumió el actual Ejecutivo Provincial, que en repetidas oportunidades se estaba utilizando a las fuerzas de seguridad para reprimir y acallar la protesta social. Lo dijimos ya cuando el Jefe de la Unidad Regional del Departamento Las Colonias cercó -con varias camionetas y numerosos efectivos- los alrededores de la Municipalidad de San Carlos Centro en el año 2021, para reprimir a integrantes del sindicato de dicha localidad que estaban en conflicto. Pudo haber pasado una tragedia.

Siempre la postura del primer mandatario ha sido avalar la represión, hacerse los desentendidos vía sus ministros de Trabajo o salir a solidarizarse con intendentes como ocurrió últimamente en Rufino (también del PRO).

"El titular del Ejecutivo de Las Rosas tiene ya el antecedente durante el gobierno de Mauricio Macri, de solicitarle a la Ministra de Seguridad de la Nación por aquel entonces –Patricia Bullrich- la presencia de Gendarmería en la ciudad; pero no sólo eso, activó firmemente – y ahora está haciendo lo mismo- para que los vecinos se enfrenten con los que reclaman, generando situaciones sociales de extrema gravedad y de consecuencias imprevisibles. Es necesario aclarar que en aquel entonces quien era Ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro, justificó este accionar al considerar que era "un pedido del intendente" Meyer, que "el gobierno nacional acompañó". "Gendamería puede actuar", dijo.

En declaraciones a LT9, Meyer afirmó que "la libertad de los trabajadores la tienen siempre. Pero no tenemos por qué financiar medidas de fuerza. Si yo me dedico a financiar medidas de fuerza mañana hay un paro provincial, pasado uno nacional. O sea, es un tema fácil de entender: día no trabajado día no cobrado".

También dijo que con "cuatro equipos que nos prestaron los productores, un carro que nos prestaron las empresas y con los empleados que están trabajando estamos manteniendo la limpieza de la ciudad".