Hoy será un día particular en Reconquista y su vecina Avellaneda. Es que mientras se anunciaba la posible conferencia de prensa de tres referentes políticos como la senadora nacional Carolina Losada, su par Dionisio Scarpin y el senador provincial Orfilio Marcón, en un coqueto bar de Reconquista, a última hora se levantó la actividad. Y no es sólo por diferencias políticas en el grupo, sino es que finalmente tres jueces se sentarán temprano en la mañana para analizar si homologan el acuerdo de juicio abreviado que beneficia con creces a un pedófilo como Marcelo Galaz -ex mano derecha del senador de Juntos por el Cambio Dionisio Scarpín- acusado de haber abusado por su propia sobrina entre los 4 y los 11 años. Por ese delito se ventiló un acuerdo que implicaba siete años de prisión, y el pago de seis millones de pesos. Pero dadas las irregularidades denunciadas por la propia víctima y el destrato propinado por el fiscal de la causa Aldo Gerosa, todo legó la tapa de los diarios. Esto motivó que el 3 de mayo 2023, el juez penal Santiago Banegas resolviera inhibirse de continuar actuando en la causa judicial, acusando al Procurador de la Corte de anticipar que de hacerlo lo investigaría, lo que significa que podría ser sancionado; y eso lo hacía actuar bajo presión, sin la condición necesaria para decidir. Por esa inhibición, quedó sin efecto la audiencia prevista para el 29 de mayo, cuando tenía previsto firmar la condena para Galaz, tras verificar que hubiera completado el pago de la indemnización.

Se trasladó el expediente a la jueza Claudia Bressán, quien admitió los argumentos de su colega Banegas y también se inhibió por razón similar; y lo propio hizo luego el juez Gonzalo Basualdo.

En cuarto turno se trasladó el caso al juez Mauricio Martelossi, quien aceptó las inhibiciones de su colega pero no la replicó. Resolvió hacerse cargo del caso, pero conformando un Tribunal Pluripersonal, que junto a él integran los jueces Norma Senn y Gustavo Gon. Todos aceptaron la conformación. Ninguna de las partes recusó y la audiencia está prevista para este miércoles 31 de mayo de 2023 en los tribunales de Reconquista.

Martelossi explicó que su decisión está fundada en la ley, que si bien para dar veredicto sobre un acuerdo de condena a 7 años es suficiente un solo magistrado, se apoyó en el texto de la ley (Código Procesal Penal de la Provincia) que en su artículo 43 establece que el tribunal "también se integrará pluripersonalmente, cualquiera sea la pena solicitada, cuando la complejidad del asunto o razones excepcionales así lo aconsejen"; y para Martelossi, Senn y Gon, esa complejidad tiene este caso Galaz.

Por eso, este miércoles, a las 07:30, el tribunal escuchará el acuerdo alcanzado por las partes y luego dictará sentencia, si lo acepta o no. Puede hacerlo este mismo miércoles, o tomarse el plazo de ley; y en ese caso, la sentencia se conocería en los próximos días.