El Frente de Todos avanza hacia un escenario de PASO. De un lado estaría la fórmula que están consensuando entre el kirchnerismo y el massismo y, por el otro, toma fuerza la fórmula encabezada por el embajador en Brasil, Daniel Scioli, para la que están trabajando desde el entorno del presidente Alberto Fernández. Desde esos dos espacios, que posiblemente irán a una interna en agosto, están pensando que los candidatos a vicepresidentes de sus fórmulas deberán ser gobernadores para imprimir una mirada federal y que los armados no queden reducidos a la provincia de Buenos Aires. Según supo Página/12, la liga de gobernadores adelantó la reunión que tenían prevista para el 12 de junio en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la harán el 7. Allí deberán tomar definiciones importantes.

Más allá de la cercanía entre Scioli y Fernández, en el entorno del Presidente dicen que él no respaldará de forma oficial ninguna candidatura. También se lanzó a la competencia el jefe de Gabinete, Agustín Rossi. El resto de los candidatos, como Juan Grabois, por ejemplo, podrían bajarse de la interna si el candidato del kirchnerismo, como todo pareciera indicar, termina siendo el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. También están en la lista por si hay PASO Gabriel Mariotto, de Soberanxs, y Claudio Lozano, de Unidad Popular. Las definiciones, sin embargo, aún no se terminaron de tomar. El ministro de Economía, Sergio Massa, y el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, están en este momento juntos en China conversando, entre otros temas, sobre el armado electoral, y fortaleciendo el vínculo estratégico entre los dos espacios que jugarán en tándem en los próximos comicios.



Según planteó el kirchnerismo en los últimos encuentros que mantuvieron, el trabajo estará concentrado en estas semanas en fortalecer la imagen del ministro del Interior, Wado de Pedro, para que él pueda ser el candidato a presidente y que Axel Kicillof pueda, de ese modo, presentarse para la reelección en la gobernación bonaerense. El massismo, en tanto, tiene que terminar de ubicar a sus jugadores en el tablero por más que, según la información que surgió tras el último encuentro que tuvo el kirchnerismo antes del viaje de Máximo Kirchner a China, Massa podría encabezar la lista de senadores.

Mientras el líder de La Cámpora y Massa tejen su alianza al otro lado del mundo, en suelo argentino varios que no son parte de ese armado están preocupados y piden la intervención de CFK como "única conductora del espacio". En ese grupo hay algunos gobernadores e intendentes, que no estuvieron el jueves pasado en el escenario de Plaza de Mayo y que sí estarán en la reunión del 7 en el CFI. Aquel día solo hubo tres mandatarios: Kicillof; Ricardo Quintela de La Rioja y Alicia Kirchner de Santa Cruz. Ella estará el 7 en el CFI y su nombre es importante, no solo porque comparte el apellido Kirchner, sino porque también es la única gobernadora peronista mujer en medio de fórmulas que van a estar encabezadas por hombres. El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, será uno de los que no dará el presente. Desde su entorno dicen que estará ocupado trabajando en las PASO provinciales, que serán el 18 de junio. Este miércoles, sin embargo, recibirá a de Pedro en su provincia. Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, también es uno de los que están barajando.

Desde el entorno del embajador en Brasil aseguran que Scioli no recibió ningún tipo de llamado para bajar su candidatura y que no tiene previsto bajarse. Además, aclaran que ya está juntando todos los avales necesarios para terminar de completar los casilleros que le faltan. Sobre su posible candidato a vicepresidente dicen que están pensando, al igual que el kirchnerismo, en algún gobernador, pero que van a esperar un poco más para definirlo. Ante la consulta acerca de si puede haber un acuerdo con, por ejemplo, un gobernador que no sea de la Liga, como el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, cerca del embajador dicen que "Daniel ya dijo que no va a sacar los pies del plato y, a menos que Schiaretti vuelva al FDT, no está pensando en él".

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que sería la candidata a gobernadora de la fórmula que llevará a Scioli como candidato a presidente, aseguró que “no hay ninguna posibilidad de que se evite las PASO”. En esa línea, mencionó también a los gobernadores. "Yo hablo con gobernadores, intendentes y movimientos sociales, recorro la Argentina y todos y cada uno de los que me cruzo dicen: ‘si Alberto no es candidato, si Cristina no es candidata, no hay síntesis’”.

Rossi, que el lunes lanzó de manera oficial su candidatura, este martes resaltó que "la recuperación del poder adquisitivo del salario" es uno de los ejes centrales de su propuesta. "Soy alguien que tiene un recorrido en la política, tengo 63 años y puedo expresar un pensamiento propio sobre el presente y el futuro. Tengo bastantes batallas dadas que me pueden definir y digo claramente lo que pienso”, puntualizó. De Pedro, en tanto, prefirió mostrarse de campaña en el conurbano bonaerense. Visitó los municipios de San Vicente y Berazategui y junto con los intendentes Nicolás Mantegazza y Juan José Mussi, dijo que “la verdadera transgresión es discutir una sociedad donde todos tengan igualdad de oportunidades”. Lo hizo durante una entrega de notebooks. El peronismo tiene el desafío de disputar el voto joven con el ultraderechista Javier Milei.