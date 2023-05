El Frente de Todos ya comenzó la carrera de cara al cierre de listas y, durante el último fin de semana --tras el acto en Plaza de Mayo donde la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, esbozó el cierre de un ciclo; volvió a decir que no será candidata y dijo pasar la posta a "los hijos de la generación diezmada"-- el kirchnerismo habría tomado una serie de definiciones sobre las que trabajará durante todos los días que quedan hasta el 24 de junio. El sábado por la noche la cúpula del espacio, cuya líder es CFK, habría definido en una reunión cumbre que trabajarán para que el candidato a Presidente sea el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; para que el gobernador Axel Kicillof finalmente se quede en suelo bonaerense --como él quería-- para poder ir por su reelección; para que el ministro de Economía, Sergio Massa, encabece la lista de senadores por la provincia de Buenos Aires y para que el líder de la Cámpora, Máximo Kirchner, encabece la lista de diputados.

En el kirchnerismo están considerando que el compañero de fórmula de Wado de Pedro debería ser un gobernador. Si bien este miércoles el ministro viajará a la provincia de Chaco, que conduce Jorge "Coqui" Capitanich, él no sería su compañero. El nombre que más fuerte está sonando entre el kirchnerismo para ser el candidato a vicepresidente de una posible candidatura de De Pedro, es Gerardo Zamora, actual gobernador de Santiago del Estero. Zamora fue senador por su provincia entre 2013 y 2017 y es esposo de Claudia Ledesma Abdala, la actual presidenta provisional del Senado, una dirigenta muy cercana a la vicepresidenta. El 12 de junio, tras las elecciones en la provincia de Tucumán, habría una reunión de los gobernadores de La Liga en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y este debate formaría parte del temario. De avanzar con ese encuentro, Capitanich --quien se destacó como referente del espacio de gobernadores en el último tiempo-- no estaría presente porque, según argumentan desde su entorno, el 18 hay elecciones primarias en Chaco y "sería imposible que viaje fuera de la provincia".

Lo cierto es que desde algunos sectores del espacio, que no son La Cámpora, están molestos y consideran que al kirchnerismo le falta construcción territorial más allá de la provincia de Buenos Aires. Resaltan que eso quedó demostrado en el acto del jueves al que asistieron solo dos gobernadores además de Kicillof: Alicia Kirchner, de Santa Cruz y Ricardo Quintela, de La Rioja. "No podemos ser una fuerza del conurbano", se quejan. En ese sentido, en los sectores que se identifican como kirchneristas, pero no están de acuerdo con las definiciones que está tomando CFK, insisten con que "es su responsabilidad no correrse porque el pueblo la quiere a ella". Le reclaman "conducción además de liderazgo", porque dicen que si ella no conduce "va a volar todo por el aire". "Necesitamos que nos junte a todos, nos contenga, nos ordene, que pregunte y sintetice", agregan. Sobre De Pedro como candidato, opinan que tendrá un enorme desafío por delante: crecer exponencialmente porque su imagen es poco conocida. "Lo está intentando contra todo pronóstico. Hay que ver qué se logra de acá al 24. Se ve un escenario complejo", consideran.

Según lo que se habría acordado en el encuentro del sábado por la noche, el kirchnerismo estaría dispuesto a ir a unas internas, pero no amplias. Tal como dejó trascender la vicepresidenta. En ese caso, De Pedro en Nación y Kicillof en Provincia de Buenos Aires, enfrentarían al embajador Daniel Scioli y a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, a los dos les están haciendo la campaña los hombres cercanos al presidente Alberto Fernández. Scioli, que por estas horas se encuentra esperando en Brasilia al mandatario y su comitiva, que viajarán hacia allí este lunes por la noche, ya demostró en reiteradas ocasiones que no está dispuesto a bajar su candidatura bajo ningún concepto y que no hay negociación posible para que cambie de idea.

De hecho, este lunes por la mañana, el embajador expresó volvió a hablar del tema. "Ya tengo los avales, los candidatos y el programa de gobierno". En declaraciones radiales, agregó: "Hay una militancia silenciosa que se está despertando y quiere participar”, y mencionó a Tolosa Paz como posible candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por su espacio. “Con la ministra Tolosa Paz, conocedora profunda de la provincia de Buenos Aires, coincidimos en la visión de la Provincia y el país que se viene. Tenemos el programa, con una agenda muy clara, que es un camino diferente al que proponen otros espacios políticos”, dijo. Por último, subrayó: “No busco un posicionamiento para negociar no sé qué cosa. Conmigo, operativo desánimo, no”. Aún es una incógnita, en caso de ir a una PASO con solo dos fórmulas, qué sucederá con el resto de los candidatos que ya se lanzaron: este lunes lo hizo el jefe de Gabinete, Agustín Rossi (ver aparte); también Juan Grabois, de Patria Grande; Claudio Lozano, de Unidad Popular y Gabriel Mariotto, de Soberanxs.

El 10 de junio, en tanto, habrá una reunión partidaria del Frente Renovador y el 14 de junio será la fecha límite para la constitución de frentes y alianzas electorales. Aún es una incógnita si el oficialismo volverá a elegir el sello del Frente de Todos o cambiará por uno nuevo. "En 2019 decían que lo importante era el sello y no fue así porque perdimos", dicen algunos desde el kirchnerismo. Sin embargo, aclaran que, antes que discutir eso, hay que discutir otras cuestiones más importantes. El que está trabajando en lo burocrático-partidario es el presidente del Congreso del PJ y gobernador de Formosa, Gildo Insfran. La semana pasada estuvo con la vicepresidenta y también con Alberto Fernández en Casa Rosada. Aún todo puede pasar de acá a tres semanas, cuando terminen las especulaciones y, de manera oficial, todos los espacios deban presentar a sus candidatos.