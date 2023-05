La audiencia pública convocada ayer por la comisión de Acuerdos del Senado en la que expusieron los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar cargos de la justicia federal en distintas provincias, no impidió que senadores oficialistas y opositores cruzaran acusaciones y chicanas mutuas ante los aspirantes a jueces, fiscales y defensores. Antes y en un breve trámite sin discusión, la comisión ratificó a sus autoridades: la oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti (UC-FdT) como presidenta; la porteña Guadalupe Tagliaferri (PRO-JpC) como vice; y la misionera Magdalena Solari Quintana (FRC) como secretaria.

Luego arrancó la audiencia en la que 24 candidatos a ocupar cargos en diferentes tribunales del país expusieron ante los senadores que deben aprobar sus pliegos para luego ser ratificados por el pleno del Senado. Román Lanzón, propuesto como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario, bregó por la pronta implementación del Código Procesal Penal Acusatorio en la provincia. La frase abrió la disputa entre opositores y oficialistas. Dionisio Scarpin (UCR-JxC) le reclamó al jefe del interbloque oficialista, José Mayans, que “se ponga en funcionamiento la bicameral” encargada del control y monitoreo de implementación del Código Procesal Penal, que aun tiene pendiente la designación de los senadores que deben integrarla: “Dejemos de dar vueltas. Designen los representantes y empecemos a laburar”, expresó.

“El Código Procesal Penal fue sancionado en diciembre de 2014 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”, recordó el senador Oscar Parrilli (FdT) y apuntó que “el gobierno del macrismo, del cual estos senadores parecen extraterrestres, lo derogó, lo freezó”. “Todos estamos de acuerdo en implementar el Código Procesal Penal, no solo en Santa Fe, en todo el país, Santa Fe no es una isla, sino pareciera que acá lo único que interesa es la isla de Santa Fe. Si hay responsabilidades son del macrismo”, agregó.

La senadora santafesina Carolina Losada (UCR-JxC), quien minutos antes había tenido otro cruce con Mayans, salió a responderle al neuquino. “Parece que el senador Parilli viviera en Narnia, y la verdad que tomo muy ofensivo que hable de la isla de Santa Fe, porque debería como senador de la Nación saber la situación que estamos viviendo. Se sigue basando en el ‘ah, pero Macri’ ya la verdad apolillado, les pido que busquen otra, porque quedan en ridículo insistentemente”, lanzó la precandidata a gobernadora.

Ya en modo de campaña, Losada le recriminó a su contrincante santafesino, el senador Marcelo Lewandowski y precandidato a gobernador del peronismo, no haberla acompañado en el proyecto de infancias protegidas: “Que después se maquille un poquito y diga que lo quiso tratar sobre tablas no quiere decir que lo haya querido impulsar, todo lo contrario”, se quejó la radical. Lewandowski recogió el guante y le contestó: “Tiene un problemita de comprensión de texto la senadora, porque ya demostré 100 veces que presenté un proyecto que no era similar al que presentó ella y lo presenté antes”. Luego sostuvo que la defensa de las infancias se hace con “una inversión concreta y directa” y lanzó un dardo a Losada: “metiéndonos todos los días de la semana en Rosario y en toda la provincia, no viviendo afuera y llegando cada tanto”.

Las audiencias continuarán hoy con otros 23 postulantes para vacantes de tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires.