Enviado Especial a Shanghai

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunciará este viernes un nuevo sistema de comercio exterior que permitirá que empresas con yuanes hagan inversiones en el país en esa moneda, sin pasar por el dólar. Al día de hoy, sólo se pueden pagar importaciones en yuanes, pero en el penúltimo día de la gira por China, el ministro formalizará el nuevo esquema, que habilitará todo el comercio exterior en yuanes.

Esta situación se inscribe en dos escenarios: el primero, la necesidad de dólares que tiene Argentina, que con esto evitaría ceder reservas; y segundo, una cuestión geopolítica: hace un tiempo los chinos vienen trabajando en un proceso de trasnacionalización de su moneda. El dato es central, porque buscan no sólo competirle al dólar sino forzar a los Estados Unidos para conseguir más lugares en sillas clave de organismos internacionales, poniéndose China como un actor central en financiamientos extra Fondo Monetario Internacional (FMI).



Según supo Página I12, el anuncio se hará el viernes en Beijing, ciudad a la que Massa llegará este jueves luego de una reunión con la titular del Banco de los BRICS, Dilma Rousseff. En principio, las empresas deberán abrir cuentas en yuanes en el BCRA, para que el trámite se haga de manera directa sin pasar por el dólar. Ya hay abiertos a tales fines los mercados spot y futuro de yuanes, y un regimen de cuentas.

El ministro les adelantó el plan de yuanes a empresas que dieron su aval, constituyendo la Cámara de Comercio Argentina China. Entre ellas figuran Agenduo Co. Ltd.; Andex Group; Arcor S. A.; ArgentarAsia; Artesano Intl. Trading Co. Ltd.; Baonong Trading Co. Ltd.; Biogénesis-Bagó; Pan American Business Consulting Co. Ltd.; El Gaucho; Fed Trading Co. Ltd.; Foda Sourcing; Sino-Argentina Garruchos Cattle Breeding Co. Ltd.; Hongjie Trading Co. Ltd.; Pehuen Consulting S. A.; Stokes Food; Tango Cool Co.; Terragene S. A.; y Huizhou Huanshi Business Consulting Co., Ltd.

En el evento de presentación habrá 40 empresas de la más importantes con inversiones en Argentina. Y el jueves Massa tendrá reuniones muy relevantes, en Beijing, con el Ministerio de Comercio. Para ese organismo, Argentina está registrando menos importaciones de las que se hace, y eso ocurre porque existen operaciones triangulación de comercio en dos plazas: Uruguay y la Florida. Para Massa, si termina el fenómeno de la intermediación en comercio exterior, China pasará a ser el primer socio comercial del país, desplazando a Brasil.



Puede parecer una novedad, pero China tiene en proceso de una trasnacionalización de su moneda que tiene a América Latina en el centro de la estrategia. De hecho, en Brasil, el yuan ya es la segunda moneda más importante, desplazando al euro.

Una jornada con las mineras

En el marco de su visita a la ciudad de Shanghái, Massa mantuvo encuentros con representantes de empresas mineras chinas en las que se trabajó sobre proyectos de inversión y producción de litio en la Argentina. En la segunda jornada de su visita oficial, el Ministro se reunió con autoridades de la empresa Tibet Summit Resources, en la que se dialogó sobre los Proyectos Salar Arizaro y Salar de Diablillos, que prevén la construcción de una planta de procesamiento de litio en la provincia de Salta. Los Proyectos Salar Arizaro y Salar de Diablillos estiman una inversión de 1.700 millones de dólares para producir entre 50 mil y 100 mil toneladas entre ambos proyectos.

“Queremos una minería que genere aprovechamiento del recurso con generación de valor agregado y empleo. Que posibilite la generación y aprovechamiento del capital humano y de los capitales tecnológicos y empresarios de la Argentina”, expresó durante el encuentro el titular del Palacio de Hacienda, y agregó: “queremos salir de la idea de que somos un país exportador primario para ser un país exportador con valor agregado a partir de nuestros propios productos primarios”.

Luego, el titular del Palacio de Hacienda mantuvo un encuentro de trabajo con autoridades de la empresa Ganfeng Lithium, el primer productor de litio y derivados, que cuenta actualmente con cuatro proyectos en la Argentina. La compañía prevé una inversión de 2.700 millones de dólares y espera una producción de 74 mil toneladas de carbonato de litio. Durante la reunión, se trabajó sobre el Proyecto Mariana, que apunta a fomentar la extracción de litio en el Salar de Llullaiaco, ubicado en la provincia de Salta, y se abordó el proyecto Cauchari-Olaroz, que comienza a operar y a exportar en el tercer trimestre del 2023. En este marco, Massa expresó la intención de la Argentina de avanzar en un sector estratégico con sustentabilidad ambiental y social, promoviendo también el desarrollo de proveedores locales y la generación de mano de obra argentina. En este encuentro, se sumó al equipo de trabajo el subsecretario de Relaciones Financieras para el Desarrollo, Leandro Gorgal.

Casi al cierre del día, el titular del Palacio de Hacienda se reunió con autoridades de la empresa Tsingshan Holding Group, con quienes se analizaron los avances del Proyecto de extracción de litio, Salar Centenario-Ratones, que cuenta con una inversión estimada de 770 millones de dólares.Además, se abordó el proyecto de una planta de procesamiento de cloro alcalino, en Jujuy, que funcionará como una base industrial química fundamental con potencial para cubrir el "Triángulo del Litio" entre Argentina, Chile y Bolivia. El proyecto prevé una inversión de 120 millones de dólares y la creación de empleo de calidad; desarrollo de proveedores locales; desarrollo de encadenamientos productivos y atracción de otros proyectos industriales a la región.