La Corte Suprema definiría en el acuerdo convocado para este jueves si el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, puede postularse para la reelección. Es uno de los casos que el tribunal eligió para meterse en el proceso electoral y generar un tembladeral institucional en medio del juicio político en su contra. Después de la medida cautelar con la que suspendió las elecciones allí, igual que en Tucumán, ahora tiene que resolver la discusión de fondo. El procurador interino, Eduardo Casal, dictaminó que de acuerdo a su interpretación de la Constitución provincial, Uñac no puede ser candidato. No es obligatorio que los supremos acaten su opinión, pero podría significar un refuerzo. El tribunal se convirtió en las últimas semanas, después de haber dado el primer paso, en un foco de atracción de intentos opositores por frenar votaciones y voltear candidatos. El otro asunto caliente que tienen los jueces entre manos es el de Formosa: este miércoles el Frente Amplio Formoseño pidió una medida cautelar innovativa para frenar las elecciones previstas para el 25 de junio.

"Que se expida rápidamente"

Lo más próximo a ser resuelto es la situación electoral de San Juan. Ante la posibilidad de un fallo adverso, que lo saque de carrera, Uñac ya idea una nueva fórmula para Vamos San Juan que pondría a encabezar la fórmula a Cristian Andino, que hasta ahora va como candidato a vice, y en esa posición quedaría Rubén Uñac, hermano del gobernador. La fecha posible de elecciones prevista sería en la primera quincena de julio. Pero como el juego de la Corte es incierto, Sergio Uñac le reclamó públicamente que "se expida rápidamente" "por respeto a los sanjuaninos". "La misma Corte Suprema que suspendió parcialmente los comicios en San Juan 48 horas antes del comienzo de la veda electoral, ahora se toma semanas para expedirse sobre la cuestión de fondo", se quejó. Igual pedido, aunque desde otra posición, lo hizo el diputado, exgobernador y ahora candidato otra vez a la gobernación por San Juan Vuelve, José Luis Gioja: "La Corte se debe dejar de joder y permitirnos a los sanjuaninos concurrir a las urnas". Más allá de esto, Gioja considera que la Constitución local le impide a Uñac volver a candidatearse. "El artículo 175 es claro cuando habla de un mandato y dos reelecciones, tanto para gobernador como para vice", señaló.

La mayoría para resolver ya estaría conformada y es posible que decida en el mismo sentido que el Procurador interino. Casal se centró en analizar la Constitución sanjuanina y dijo que no tiene ninguna duda de que "impide" que quien haya sido elegido por tres períodos en ambos o uno de los cargos" (gobernador y vice) sea "electo nuevamente" "ya que ello podría implicar su permanencia en el gobierno por cuatro períodos consecutivos o incluso más". Luego le agrega algo del repertorio que ya mencionó también la Corte al dictar las medidas cautelares al invocar la Constitución nacional: "la vigencia del sistema republicano consagrado en los artículos 1° y 5° de la Constitución Nacional presupone de manera primordial la periodicidad y renovación de las autoridades", advirtió.

Uñac cuestionó también la posición de la Procuración: "Hace poco más de un mes había subrayado la no competencia de esa Corte Suprema" para intervenir en la discusión por su candidatura y "ahora intempestivamente opina en contra" al inclinarse por la "inconstitucionalidad". "Pueden evitar que se elija democráticamente a un candidato, pero no podrán destruir un proyecto político elegido y ratificado por los sanjuaninos y sanjuaninas el último 14 de mayo". En ese entonces, si bien por la decisión suprema no se votó gobernador y vice, el Frente Todos por San Juan ganó elecciones en 15 de los 19 departamentos de la provincia.

¿Hasta dónde llegará la Corte?

El caso de Formosa tiene diferencias con el de San Juan y Tucumán, donde está en juego la interpretación de la Constitución provincial. En Tucumán Juan Manzur admitió bajar su candidatura a vicegobernador, y la que está en discusión ahora ante los cortesanos, es la fecha de la votación, que se fijó para el 11 de junio. En Formosa, Juntos por el Cambio y sus variantes locales buscan que la Corte Suprema declare inconstitucional la Constitución local, que en su artículo 132 permite la reelección indefinida, y así obturar la candidatura de Gildo Insfrán para un octavo mandato. Otras provincias --Catamarca y Santa Cruz-- también tienen habilitada la reelección sin límite.

Hay cuatro presentaciones que van en la misma dirección y que piden suspender las elecciones: la primera fue de Fernando Carbajal (Alianza Juntos por Formosa Libre); luego llegó la de Agostina Villaggi y Rodolfo Basques se presentaron por el Frente Amplio Formoseño; y también se presentó presentó el candidato a gobernador por el partido Libertad, Trabajo y Progreso Francisco Paoltroni. En todos los casos la fiscalía de Estado planteó la incompetencia de la Corte y la Procuración avaló ese criterio, con una salvedad. En uno de los dictámenes Casal le mandó el primer guiño a la Corte al decir que su posición no es vinculante y rescatar lo que los supremos dicen: que la perpetuación en el poder va en contra del republicanismo. Hay un cuarto planteo, también de Villaggi, que pide una medida cautelar innovativa con habilitación de días y horas inhábiles para suspender los comicios. Insfrán no es un personaje de reparto en el escenario actual: fue designado por el Congreso para poner la firma a las alianzas y estar al frente del armado electoral.

Este lunes se conoció también un pedido del partido PAIS, que lleva la firma del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, para que la Corte se meta también en la provincia de Buenos Aires e impida la reelección de los intendentes que fueron elegidos en 2019 y que gozan de una cláusula transitoria establecida por el artículo 4 de la ley 15.315 que permite considerar como primer mandato el iniciado en ese año. Aunque el tema no pasó por la justicia electoral bonaerense, el diagnóstico es que si la Corte ya se metió en varias provincias por qué no lo haría con la de Buenos Aires. Por estos día se verá hasta dónde son capaces de llegar los cortesanos.