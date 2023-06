Gira a la derecha, continúa doscientos metros, tu lugar de destino estará a la izquierda. Vamos que llegamos. Un par de cuadritas. Nooo, yuta madre, está cortado. ¿Pero la gallega no está al tanto de los cortes? Qué sé yo. A veces sí, pero ahora que cortan cada dos minutos se ve que no le llega o no registra la info. Hoy a la mañana se podía pasar. Igual estamos cerca. Bueno ¿qué onda? A ver, tomá por el bajo. Dale. Ufff, mirá el tráfico que hay. Dejá, me voy caminando, estamos cerca. ¿Estás loco? Tenés para cargar cuatro cajas de libros, una compu y las tablas de los estantes. Tenés razón, esperamos que se despeje. Bueno, ¿cómo andás? Bien, un poco cansado con esto de la mudanza, pero creo que camina. ¿Vos? Y... difícil, peleándola, pero también, andando. ¿Y? ¿se presenta o no se presenta? No, ¡qué se va a presentar! Si estos tipos son capaces de todo. Cuando estemos por llegar a las elecciones te meten una cautelar y nos quedamos afuera. Hacen lo que se les da la gana. Mamarracho indigno les mandó, ¿viste? Si, geniaaa. Me encantó. Es lo menos que se merecen. Pero hay que pelearla, mi hijo está en la escuela de Cerámica, lucharon en comunidad y lograron quedarse en el edificio que les corresponde, los querían mandar a setenta cuadras de ahí. Che, dale, arranquemos, parece que se mueve. A ver si salimos de este brete.Gira a la derecha, a doscientos metros gira a la derecha en dirección a la Avenida Reforma. Vamos, a ver si ahora salimos. Mirá estos canas parando autos a las tres de la tarde en medio del embotellamiento ¿para qué? No sé, será para que los vean, ¡ay Dios! Guarda con el mionca. ¡Ahí está la avenida, dale! Gira a la derecha en dirección a la Avenida Reforma. ¡Vamos! Ahora salimos. Noooo, pero no te puedo creeeeer. ¡Está cortada Reforma también! ¿Pero cómo no avisan? Les importa un carajo la gente. Ni un mísero cartel. Después hablan de los piqueteros. Este tipo con tal de maquillar la ciudad para ganar votos no te deja llegar a ningún lado, hace cualquiera. ¡Que le avisen a la gallega, por favor! No, flaco. Ja, ja. La gallega está en problemas, allá en España también giran a la derecha. ¿Y ahora qué hacemos? Estamos cada vez más lejos. Hacé una cosa, poné el celu para ir a mi casa, dejás las cosas ahí y el finde que hay menos tránsito te llevo. Dale, pongo. ¿La calle era? República ¿La altura? 2023. OK, República 2023. Ahí vamos. Gira a la derecha en dirección a Boulevard Democracia. Continúa por Boulevard Democracia un kilómetro y medio hasta avenida Justicia. OK, bien la gallega, vamos por Democracia hasta Justicia y ahí ya salimos directo. Dale, ¿tus pibes? Y... por suerte no se van, pero todo depende de quién gane. Estos tipos quieren que se vayan todos. Piensan un país solo para ellos. A mi hija mayor le otorgaron una beca, pero para investigación no van a poner un mango, cuando fueron gobierno boicotearon un montón de proyectos. Decían que lo de investigar era para otros países. La Jefa propone avances en tecnología y la opo no hace más que poner obstáculos. Mirá cómo bloquearon el Congreso durante meses. ¿Te acordás las vallas que pusieron en la casa de Cristina? No dejaban pasar a la gente. Hablan de libertad y nos dejan cada vez más encerrados. Ojo, acá hay un tramo difícil, este parque lineal es espantoso. Es como si hicieran las cosas para impedir el paso. Si, los vecinos se oponen, la justicia porteña habilitó la obra pero igual van a apelar. Continúa por Boulevard Democracia, en doscientos metros gira a la derecha hacia Avenida Justicia. Bueno, ya estamos cerca de casa. Doblamos y llegamos. ¡Nooo... me estás jodiendo! Justicia está bloqueada. Pero, ¿cómo? Si esta mañana pasé por acá lo más bien. ¡Es increíble! Venís por Boulevard Democracia y cuando llegás a Justicia: se corta. ¡Por favor! Mirá que hace años que vivo acá. Nunca fue así. ¿Y ahora por dónde agarramos? Poné la gallega. Gira a la derecha hacia Paseo La Cautelar, continúa por La Cautelar dos kilómetros ¿La Cautelar adónde sale? No sé, me parece que es un sin salida. Qué locura, estamos sitiados. No vamos a llegar más. Intentemos algo. ¿Qué cosa? No sé, qué se yo, girá a la izquierda ¿Por dónde? Por ahí, por ahí. Esa calle donde están marchando todos y todas esxs haciendo camino. ¡Dale!

Sergio Zabalza es psicoanalista. Doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires.