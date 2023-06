El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, evalúa ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le impidió esta semana ir por una nueva reelección en la provincia.



Así lo aseguró por AM750 Marcelo Espósito, apoderado del Frente San Juan por Todos y subsecretario general de la gobernación, quien aclaró además que esto no pone en duda las elecciones, que serán el próximo 2 de julio.

“El fallo debe ser acatado. No hay una instancia superior”, empezó explicando. Y aclaró: “Uñac nunca fue parte del expediente. Nunca fue notificado, no se pudo expresar, no se pudo defender. Debería haber tenido participación”.

En base a esto es que informó que, por considerar que “se vulneró su derecho de defensa”, desde el entorno del gobernador se evalúa “hacer las presentaciones ante la Corte IDH”.

En tanto, el oficialismo provincial espera su rol central y de armador de para conseguir un nuevo triunfo en las urnas, tal como pasó el 14 de mayo de este mismo año.

“Tenemos elecciones el 2 de julio y entiendo que se va a abocar a que el proyecto pueda continuar como fue el 14 de mayo y después haga el análisis más detenido del fallo y la posibilidad de hacer las presentaciones correspondientes”, comentó.

Además, sin dar nombres de posibles candidatos, y señalando que solo tienen cuatro días para tomar esta decisión, aseguró: “Estos días van a ser para el análisis, con Sergio como arquitecto buscando la mejor opción”.

Qué dice el fallo de la Corte

En un fallo sin sorpresas, la Corte Suprema inhabilitó a Sergio Uñac a postularse para un tercer mandato como gobernador de San Juan. De esta manera, se arrogaron la competencia originaria sin que el caso hubiera pasado por el máximo tribunal provincial.

Para los supremos, una nueva candidatura de Uñac sería contraria a las bases de lo que ellos entienden por "republicanismo", que, dicen, implica evitar la perpetuación en el poder.

Por eso, la sentencia establece un criterio amplio para restringir las reelecciones que parece dejar la posibilidad latente, o el amague, de extenderse a otros casos planteados ante la propia Corte, como el de la reelección indefinida de Gildo Insfrán en Formosa.

Así lo dejó en claro Espósito: “El fallo sienta un precedente. A mí entender es absolutamente peligroso. Con ese criterio, cualquier esquema de intendentes, concejales, etc, debe ser revisado por el espíritu republicano por sobre los principios federales”.

“Debe aplicarse a todas las elecciones que impliquen la elección. Los tribunales serían meros organismos de aleación, pero no podrían definir lo que, hasta ayer, les era competencia propia y final”, finalizó