DISCOS DISCOS DISCOS El cuarteto rockero Gainza armó galería de canciones para Pronto llegaremos, segundo disco con reminiscencias a Los Visitantes, Estelares o Viva Elástico: pop sofisticado hecho por gente rockera ► Con cuatro guitarras, subtexto rockero y armado tanguero, los Bordonasnocromo sacaron Roba en el super, con composiciones propias que suenan a esquina de arrabal en una madrugada de otoño ► Juan Ignacio Sueyro pone su pericia como compositor, instrumentista, arreglador y productor en su segundo disco, Oráculo, con "canciones instrumentales" donde los sonidos narran más que las palabras ► La cancionista Lula Meulén subió su primer disco, Radiante micelio, con canciones melodiosas y sentimientos bluseros sobre las relaciones de una piba y su entorno, entre amores, hongos, casas y bichitos de luz ► Y redondas canciones pop tocadas con intensidad, sobre el amor, la fiesta y el encuentro, se revuelven en Desde cero, el tercer disco del sexteto platense Giros.



¿ESTÁS PARA SALIR? ¿Querés ir a una compe de freestyle? El domingo 4/6 sale nueva regional de la Red Bull Batalla, buscando cuatro finalistas para la nacional, en la Ciudad Cultural Konex y con opción de streaming en vivo ► ¿Querés ir a una jodita? La fiesta Polenta anunció fechas en Rosario (2/6, Vorterix), CABA (9/6, C Complejo Art Media), Mar del Plata (23/6), Temperley (30/6), La Plata (14/7), Córdoba (22/7) y también en España (11/8).

ALTA TEMPORADA Una estrella pop (la radiante Lily-Rose Depp) busca recuperar su lugar después de casi quedarla, en la serie debutante The Idol, que tiene a The Weeknd entre los protagónicos y arranca el domingo 4/6 por HBO Max ► También por esa señal ya estrenó la docuserie Gemelas transgénero, sobre las hermanas brasileñas que realizaron juntas su reasignación sexual ► En Netflix salió la tercera de la saga de cortos hilarantes de culto I Think You Should Leave, con el desesperante Tim Robinson ► Y el OnDemand de Flow subió las tres temporadas de la serie cripto-gangsta Startup.

ESTAMOS EN OBRA Adicciones, ejercicio, sexo y salud mental hacen combo en la comedia El club del fitness, de Lissy García Teppa, los viernes en el Teatro El Ópalo ► Una hija de padres sordos recupera su infancia en Decile que soy francesa, de Gabriela Bianco, los viernes en la sala Área 623 ► Y mentalismo, ilusionismo y cartomagia animan el tríptico inmersivo de la Jam de magia de Pablo Kusnetzoff, Marcelo Goobar y Emanuel Zaldua, los jueves de junio con doble función en la Ciudad Cultural Konex.

PANTALLAZOS Un show: el especial Los Fabulosos Cadillacs: Matador 30 años, con entrevistas y el registro del recital que la banda dio hace días en el Movistar Arena, estará disponible en Star+ hasta el 26/6 ► Y una peli: un argentino exiliado en Madrid vuelve al sur tras la huella de su viejo en la tragicomedia El legado, de Rodrigo Demirjian, que está en cines esta semana.

DE VISITANTE Desde España llegan los punkies Ska-P, para hacer escala con su gira despedida en el Luna Park, el 5/11; y el rockerazo Enrique Bunbury, que confirmó nueva visita para el 5/12 en el Movistar Arena, para bancar su disco Greta Garbo ► También sumaron regresos a Buenos Aires la diva finesa Tarja Turunen (16/9, El Teatro Flores) y los colombianos Morat (4/11, Movistar Arena).



HACELA SIMPLE La vida es una colaboración tras colaboración, como las de Jean V con Viz Join (El Brillo), Nicolás de Sanctis con Chechi de Marcos (OKAY), Camilú con Nahuel Pennisi (Una lágrima y un beso), Trueno con el marroquí Beny Jr (Dubai), Navegando Sobre Nepal con Ale Kurz (La razón), Lira con Mateo Ribak (Si la ven), Callejero Fino y La Joaqui (Cero$ y Lati2) o Nuria Saba y Sir Hope (Me voy).







