El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que se confirmaron dos casos de viruela del mono, enfermedad también conocida como viruela símica o Mpox.

La cartera de Salud indicó que en la semana epidemiológica 38, que se inició el 14 de septiembre, se confirmaron dos casos de Mpox mediante diagnóstico de laboratorio en la ciudad de Salta. Añadió que ambas personas presentaron síntomas compatibles con la enfermedad y que no registran antecedentes de viaje. La investigación epidemiológica continúa en curso.

En el país, la evolución de los casos fue la siguiente: 2022 (año epidémico) hubo 1.024 casos confirmados desde la semana epidemiológica 21.

En 2023, esa cantidad de contagios cayó a 124 casos confirmados, concentrados en el primer semestre.

En 2024 continuó el descenso, con 107 casos, mayormente en la segunda mitad del año.

En 2025, hasta la semana epidemiológica 35, se habían notificado 230 casos, de los cuales 96 fueron confirmados.

Este año se detectaron casos de MPX en otros países de la región: Estados Unidos (653 casos), Brasil (541), México (491, con 2 fallecidos), Canadá (163), Chile (79), Paraguay (4), Guatemala (3), Costa Rica (3), Perú (1), Honduras (1) y Jamaica (1).

Pautas de prevención

El Ministerio de Salud Pública brindó pautas de prevención para la Mpox (viruela símica, viruela del mono o monkeypox), una enfermedad zoonótica producida por un virus tipo Pox, que se puede transmitir de una persona a otra a través del contacto físico piel con piel.

El período de incubación suele ser de 6 a 13 días, pero puede oscilar entre 5 y 21 días. En la mayoría de los casos la enfermedad es autolimitada con lesiones características y los síntomas generalmente se resuelven espontáneamente dentro de los 14 a los 21 días.

La principal vía de transmisión es el contacto físico estrecho, piel con piel, cara a cara, boca con boca, boca con piel o durante relaciones íntimas.

También puede transmitirse por contacto con lesiones, secreciones, costras o descamación de la piel. Por exposición a objetos contaminados como toallas, ropa de cama, tapizados o utensilios compartidos.

Una persona embarazada también puede transmitir la enfermedad al feto, a través de la placenta, o durante el parto mediante contacto piel con piel.

Las personas que conviven o interactúan estrechamente con personas infectadas, incluidos trabajadores de la salud, parejas y cuidadores, tienen mayor riesgo de contagio.

La Mpox se caracteriza por las lesiones en la piel y en las mucosas que pueden presentarse como manchas rosadas (planas o elevadas), ampollas, úlceras o costras, generalmente dolorosas. También provoca lesiones internas no visibles, como en la garganta o el recto.

La persona contiagada puede presentar fiebre, cansancio, dolor muscular, cefalea, inflamación de ganglios y molestias en la región genital, anal o rectal. También es común la coinfección con otras infecciones de transmisión sexual (ITS). En personas inmunocomprometidas, la enfermedad puede adoptar formas más graves.

Recomendaciones para la población

Salud Pública recomendó evitar el contacto estrecho con personas con síntomas compatibles, incluso si no tienen diagnóstico confirmado. Practicar la autoprotección, evitando el contacto físico y respiratorio con casos sospechosos o confirmados.

Señaló que las personas con diagnóstico positivo deben permanecer aisladas mientras tengan fiebre, malestar general o lesiones sin cubrir, y que no deben retomar las actividades cotidianas hasta que todas las lesiones se hayan cubierto o cicatrizado completamente.

Asimismo, recomendó evitar el contacto con mamíferos, incluyendo mascotas y animales silvestres, durante el período de contagio.

Si alguien estuvo en contcto con una persona con viruela símica, recomendó automonitorear síntomas durante 21 días desde la última exposición; evitar el contacto con personas de mayor riesgo, como embarazadas, niños y niñas y personas inmunocomprometidas.

Además señaló que ante la aparición de síntomas (aunque sean pocas lesiones) se debe evitar el contacto estrecho con otras personas y consultar inmediatamente al sistema de salud.

Quienes convivan con una persona diagnosticada con la viruela del mono, Salud Pública recomendó no compartir utensilios, ropa, toallas, sábanas, vasos, platos o elementos personales, y evitar el contacto cara a cara a menos de un metro sin uso de barbijo.