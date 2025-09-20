La comerciante Rosmery Aramayo Torres, de 52 años, de origen boliviana pero que estaba radicada en el barrio Ferroviario de Salvador Mazza, está desaparecida desde el 17 de enero. Ocho meses después, el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso otorgar una recompensa para incentivar que se aporten datos sobre su paradero.

El Ministerio Público Fiscal de Salta informó ayer que el establecimiento de una recompensa, de 5 millones de pesos, fue el resultado de una gestión realizada por los fiscales penales Gonzalo Ariel Vega, Pablo Cabot y Rafael José Medina, integrantes de la Unidad Fiscal encargada de investigar esta desaparición.

Se sospecha que Aramayo Torrez fue asesinada. El principal sospechoso, que está detenido, es su marido, José Eduardo Miranda, de 51 años. El 17 de enero la comerciante y Miranda salieron de su casa a las 8 de la mañana. El hombre asegura que iban a Bolivia, pero se determinó que tomaron hacia el sur. Horas después Miranda regresó solo.

Recién al día siguiente hizo la denuncia por la desaparición. Cuando fue interrogado, dijo que con Aramayo fueron a Pozo La Yegua, una aguada cerca de río Pilcomayo, y que su mujer había caído al agua. Para justificar que no la hubiera ayudado, dijo que no sabe nadar y por eso se limitó a esperar que Aramayo saliera del agua por sus propios medios.





La recompensa es para personas que sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan el hallazgo de los restos óseos o restos humanos de Rosmery Aramayo Torrez, o bien que brinde datos certeros respecto del hallazgo de restos óseos sobre la ruta provincial 54 o en el denominado camino al Rancho El Ñato (ruta provincial 146), en el extremo noreste de la provincia de Salta.

En el Boletín Oficial de este viernes 19, se publicó la resolución Resolución 1106/2025 de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que autoriza el ofrecimiento de una recompensa de 5 millones de pesos.

Quienes cuenten con información que consideren certera y útil podrán comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

José Miranda está imputado por el delito de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio). También está imputado el hijo mayor de l pareja, José Alfredo Miranda, como partícipe primario del mismo delito.