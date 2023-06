Miles de mujeres concentraron frente al Congreso de la Nación en el octavo aniversario de NiUnaMenos. Bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Con este poder judicial no hay ni una menos”, se reclamaron políticas públicas para bajar los femicidios -según el Registro de Femicidios de la Corte Suprema en 2022 se registraron 252 víctimas letales de violencia de género- y se denunció también el impacto de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri y sus consecuencias en las economías familiares; la falta de respuesta y la revictimización de parte de la justicia frente a las denuncias de mujeres y diversidades; y la violencia económica ejercida por varones que no aportan la cuota alimentaria de sus hijes.

"A 40 años de recuperar la democracia, decimos: ¡No hay democracia con un Poder Judicial al servicio del poder económico y conspirando contra la organización social y política, criminalizando a sus referentes; no hay democracia con deuda externa ni bajo el control del FMI; no hay democracia con estos niveles de pobreza; no hay democracia si se persigue y estigmatiza la protesta social!", expresó el documento leído por la colectiva feminista.

El discurso exigió, además, justicia por María Isabel Speratti; Micaela Rascovsky; Florencia Galarza; las trabajadoras comunitarias Milagros Santos y Araceli Moreno; Ferni Ayala; la periodista Griselda Blanco; Sofi Fernández y Lorena Blanco. "Basta de travestis y trans que "aparecen muertas" en una comisaría. Nos seguimos preguntando dónde está Tehuel de la Torre y exigimos que el Estado lo busque! Basta de abuso sexual contra las niñeces! Justicia para Luna".

Desde NiUnaMenos señalaron también las dificultades y trabas que impone el sistema judicial que dificultan la realización de denuncias o el cumplimiento efectivo de medidas de protección a las víctimas de violencia de género. "Las personas que transitan por el sistema judicial reclamando justicia frente a estas violencias extremas coinciden en que se trata de un camino plagado de malos tratos, revictimizaciones, con demoras que solo profundizan la injusticia".

Mariposas por las que no están

El colectivo Atravesadxs por el Femicidio desplegó desde las 10 en el lugar banderas y los nombres de cada una de las víctimas que se conocen e colgó cortinas con mariposas de colores en las rejas frente al Congreso.

"Estamos frente al Congreso en la plaza como todas las fechas icónicas para nosotros. Hoy además es especial porque es el Ni Una Menos. Si bien están las fotos de nuestras chicas, quisimos llenar la plaza de color, de movimiento, con cortinas de mariposas frente al Congreso al que tanto le reclamamos por leyes y para que se cumplan", dijo Marcela Morera, madre de Julieta Mena, víctima de femicidio en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

Deudores alimentarios

Durante la mañana, organizaciones que luchan por los derechos de las familias monomarentales desplegaron hoy un tendedero de deudores alimentarios, en Plaza Lavalle, frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia, para visibilizar la falta de cumplimiento con la cuota alimentaria de siete de cada diez progenitores de sus hijas o hijos.

En los carteles se podía ver los nombres y apellidos de los deudores con sus respectivas fotos, cantidad de hijes, lugar de residencia, juzgado donde está la causa y desde qué año se debe la cuota alimentaria. La intervención también incluyó frases de con las que los progenitores se excusan para no pagar lo que les corresponde: "Pedile a tu nuevo macho", "No puedo, no estoy", "Yo trabajo y la plata te la gastas vos", "No fui porque no me avisaste que había acto escolar", "Primero me quiero mudar, cuando me acomode con todo te ayudo", "Si vos quisieras a tu hijo no hubieras llamado a la policía", "Con la plata que te paso no te podes quejar", "No vas a parar hasta verme en la ruina" o "Yo también tengo mi familia".

Maru Breard, integrante de la organización Quinta Ola, sostenía carteles con capturas de pantalla con noticias como: "Entre Ríos, fue a buscar la cuota alimentaria de su hijo y le quemó el rostro con aceite hirviendo".

"El incumplimiento de la cuota alimentaria, la violencia económica y la violencia de género por incumplimiento de cuota, se lleva la vida de las madres y también se lleva su salud mental, psicológica, y física. El caso como el de Entre Ríos, es a lo que se exponen las mujeres al momento de negociar la cuota cuando la Justicia no está, por eso es que pedimos una justicia con perspectiva de género", manifestó la joven, y recalcó a Télam que hoy en Argentina "siete de diez progenitores no cumplen con la cuota alimentaria".

"Construir un mundo sin violencias es nuestro deber"

Distintos representantes del arco político se expresaron acerca de la importancia de esta fecha. "#NiUnaMenos trascendió las fronteras de nuestro país y se convirtió en símbolo de una lucha histórica. Construir un mundo sin violencias es nuestro deber", expresó el presidente Alberto Fernández en su cuenta de Twitter.

"Fueron las mujeres y el colectivo LGBTI+ quienes alzaron la voz contra la desigualdad, pero es tarea de todes repensar las conductas de nuestra sociedad. Desde el Gobierno, acompañamos esta lucha con políticas concretas para erradicar el machismo y sus peores consecuencias", añadió.





Y concluyó: "Garantizar la igualdad, proteger a quienes sufren violencia y ampliar derechos son pasos fundamentales para que nuestras sociedades cambien definitivamente. Un futuro igualitario en donde no falte ni una menos es posible".