“La ciudad atraviesa una profunda crisis. Vivimos en una ciudad fragmentada, donde los barrios vulnerables están sumidos en una grave situación, agravada por el abandono y destrucción de aquellas políticas progresistas que la actual gestión provincial demolió: Plan Abre, Nueva Oportunidad, Mi tierra Mi casa, Vuelvo a estudiar. Durante estos años desde el Concejo Municipal promovimos y reclamamos la vuelta de estas políticas”, señaló Susana Rueda, principal oradora del acto en la Sociedad Libanesa que significó la presentación de la lista que lleva a Rueda como precandidata a concejal de la ciudad de Rosario. Acompañaron la presentación el precandidato a diputado provincial Antonio Bonfatti y Miguel Capiello, precandidato a senador departamental.

“Esta lista refleja una profunda diversidad y construcción. La conformamos pensando en incorporar al Concejo personas que trabajan en el territorio, la salud, la educación, el ambiente, los derechos de las mujeres y diversidades, las personas migrantes, personas que caminan los barrios y escuchan al otro y a la otra con la misma mirada progresista y socialista que creemos fundamental para enfrentar las problemáticas actuales. Porque este es el desafío que nos convoca: reconstruir políticas progresistas que den vuelta la triste realidad de la provincia y empujen la ciudad”, manifestó la precandidata que aspira a la reelección como concejala.

A su turno, el pre candidato a diputado provincial y ex gobernador Antonio Bonfatti, señaló: “El socialismo transformó esta ciudad de forma increíble: con inmensa cantidad de obras y proyectos que vemos todos los días al caminarla. Hoy seguimos con las mismas convicciones, ideales y proyectos que desde hace 40 años venimos militando. No es casualidad lo que hemos logrado”. Y remarcó la revolución en salud pública que significó la llegada de Hermes Binner a la intendencia.

Por su parte, el precandidato a senador por el departamento Rosario, Miguel Capiello, quien tiene una gestión en salud de 40 años en la ciudad y la región, manifestó: “Estoy muy contento de formar parte de este espacio, Acuerdo Progresista. Estoy seguro de que somos la mejor opción en estas elecciones. Tenemos experiencia de gestión y conocemos el territorio. Cómo decía Hermes Binner 'no existen territorios sin futuro, existen territorios sin proyectos'. Vamos a trabajar para que esos proyectos que tenemos mejoren la calidad de vida”.

Del acto de lanzamiento participaron el intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, la diputada provincial Rosana Bellatti, el diputado Esteban Lenci, la directora del CMD Oeste, Daiana Gallo Ambrosis, referentes barriales y territoriales y organizaciones de la sociedad civil.

Integrantes de la lista a Concejo Municipal “Acuerdo Progresista – Pasión por Rosario”

1- Susana Rueda

2- Gino Svegliati - Sec. Gral. de la Juventud Socialista de Rosario. Estudiante de Ciencia Política.

3- Alicia Pino - Arquitecta, ex directora de Vivienda y Urbanismo y coordinadora de Hábitat.

4- Julio Más - Veterano de guerra de Malvinas.

5- Susana Bartolomé – Concejala mandato cumplido y ex funcionaria de Hermes Binner, militante PS.

6- Sergio Libonatti - Médico veterinario, docente, ex Director Provincial de Escuelas Técnicas.

7- Gabriela Romero - Militante social, Presidenta del Centro Comunitario Olavarría, Empalme Graneros.

8- Nestor Hage - Ex presidente de sociedad Libanesa, referente de Colectividades.

9- Milagros Olivera - militante social del barrio Emaus y de la Juventud Socialista.

10- Ramón Verón - Ex preso político, funcionario de LIfschitz y Binner en Ministerio de Justicia y DDHH.

11- Melina Belén Farías - Militante social de Barrio la Boca y del PS.

11- Alberto Andrés Bravo - Representante de la comunidad otaku, gestor cultural, precursor del museo de la historieta, productor de convenciones de anime.

12- Gabriela Quintanilla - Médica oncóloga, ex Sub sec. de Salud municipal.

14- Ritho Aceus – Migrante de la Comunidad Haitiana, Médico egresado en la UNR, integrante del Movimiento Universal Anti Discriminación.

15- Virginia Gaibazzi – Abogada, docente, miembro de la Asociación Civil Carolina Muzilli.