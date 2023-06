Central hizo un muy buen partido, mantuvo cierto control del juego y en defensa, cuando tuvo algunas dudas, Jorge Broun resolvió las situaciones. Pero si bien el trabajo fue colectivo, la noche de fútbol tuvo el unipersonal de Alejo Veliz en la primer parte. El juvenil goleador canaya demoró 15 minutos para marcar en su regreso al club, en destacada definición. La victoria fue sencilla porque en el segundo tiempo se sumó Jaminton Campaz al juego ofensivo y Giaccone también sacó provecho de las oportunidades que entregó el rival con dos gritos de gol.



Con la vuelta de Veliz en Central cambió todo. El estado de ánimo de los hinchas, la predisposición de los jugadores, el juego del equipo y el gol, que llegó fácil para el canaya precisamente por su goleador. En un partido que aún tenía a los equipos por madurar sus ideas, Veliz tomó a la carrera una pelota que quedó sobre el área grande y con pie abierto tocó al segundo palo para poner a Central en ventaja en los primeros minutos.

Hizo más el juvenil figura de Central. La bajó con el pecho fuera del área y definió de derecha cruzado, pero el VAR encontró mínimos argumentos para no convalidar el tanto. También probó Giaccone con remate cruzado, Malcorra con derechazo a las manos de Roffo y Mac Allister con tiro sobre el primer palo. Instituto dejaba muchos espacios cada vez que perdía la pelota en campo canaya y Central no amplió la diferencia solo por fallos en la definición. La visita buscó llegar a Broun y lo tuvo con tiro de Rodríguez que el uno auriazul controló abajo. Buscó en algunos centros y remates pero nada volvió a comprometer al uno canaya.

En el segundo tiempo Instituto se esforzó por correr para jugar más tiempo en campo rival. Pero en cada pelota que llegó al área de Broun la defensa canaya la recuperó imponiendo marcas, en buenas actuaciones de Quintana y Mallo. Lo que nunca hizo Instituto es corregir sus movimientos defensivos. A Campaz no le convalidaron un zurdazo al ángulo desde afuera del área, por infracción al momento de hacerse de la pelota, y en la jugada siguiente el colombiano repitió el movimiento y señaló el segundo con remate cruzado y bajo. Quedaba más de media hora de juego y el partido lucía definido. Lo que vino fue para ampliar la celebración. Giaccone, de mediavuelta en el área chica, anotó el tercero. La visita volvió al juego con un descuento de tiro penal por infracción de Cortez a Cuello. Martínez superó a Broun desde los doce pasos y Central debió prestar más atención. Pero nada puso en riesgo de la victoria, el final del partido no tuvo mayor tensión, y el equipo consumó un nuevo triunfo en el Gigante, el octavo de la temporada, con otro grito de Giaccone, en definición que pegó en dos palos antes de ingresar.



https://youtube.com/watch?v=SCsHVdMFVW0









4 Central







Broun

Martínez

Mallo

Quintana

Alan Rodríguez

Giaccone

Ortiz

Mac Allister

Malcorra

Campaz

Veliz

DT: Miguel Russo

1 Instituto

Roffo

Franco

Mosevich

Alarcón

Corda

Graciani

Linares

Lodico

Cuello

S. Rodríguez

Martínez

DT: Lucas Bovaglio

Goles: PT: 14m Veliz (C). ST: 12m Campaz (C), 19m Giaccone (C), 26m Martínez (I) de penal y 49m Giaccone (C).



Cambios: ST: Desde el inicio Cerato por Franco (I), 16m Cortez por Martínez (C), 27m A. Rodríguez por S. Rodríguez y Garrido por Cuello (I), 29m Toledo por Mac Allister (C) y O'Connor por Ortiz (C), 42m Bianchi por Veliz e Infantino por Malcorra (C).



Arbitro: Jorge Baliño

Cancha: Central