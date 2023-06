Desde Santa Fe

El partido País impugnó la sentencia del Tribunal Electoral de Santa Fe que habilitó el voto de los jóvenes de 16 y 17 años en las elecciones provinciales porque la incorporación de más electores al padrón “dificulta el acceso de sus candidatos” al reparto de bancas en la Cámara de Diputados. Sin embargo, no tiene candidatos a diputados. Su apoderado Mario Deschi dijo que los nuevos votantes modifican el “piso electoral” para superar las primarias. Pero ese porcentaje no cambia porque no se computan los “votos optativos” de los adolescentes. El primer fallido lo descubrió el procurador de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre, en el dictamen que rechazó los planteos de Deschi y su hermano por “erróneos”, “equivocados”, “insustanciales” y hasta “ilegítimos”. El segundo lo retrucó el propio presidente de la Corte, Daniel Erbetta, al considerar que si los “pisos electorales” no cambian –como aseguraba el impugnante-, “no había inconvenientes”, por lo tanto, la queja era “una cuestión banal”.

El Tribunal resolverá la impugnación de los hermanos Deschi esta semana, en una causa que ya sumó tres decisiones judiciales a favor del voto joven: el primer dictamen de Barraguirre del 10 de mayo, el fallo del Tribunal que lo habilitó el 15 de mayo y el segundo dictamen del procurador del 31 de mayo, que pidió al Tribunal que lo confirme.

Los Deschi apelaron la sentencia del Tribunal con dos recursos que están en trámite: uno de reconsideración –que se resolverá en horas- y otro de inconstitucionalidad. Sin embargo, el 29 de mayo, antes de que Barraguirre dictamine en el primer planteo y el Tribunal lo conteste, los impugnantes pidieron a la Corte Suprema que le saque la causa al Tribunal, “anule” el fallo del 15 de mayo y excluya del padrón a los jóvenes de 16 y 17 años para que no puedan votar en las primarias del 16 de julio y en las generales del 10 de setiembre. Justificaron la intervención de la Corte por una supuesta situación de “enorme gravedad institucional”, la “quijotada de un Quijote”, y “el realismo mágico” del Tribunal que amplió los derechos políticos del grupo prohibido. El escrito cita una “publi-nota” de un sitio digital de Rosario. “Tal como lo refleja esta ‘publi-nota’ estamos ante una ‘quijotada’ de un ‘Quijote’. Por eso, venimos ante la Corte para pedirle que actúe como Maese Nicolás, el barbero que le devuelve la cordura a su amigo desvariado”, dijeron los Deschi. No explicaron cuál es la “quijotada”, ni quién es el “quijote”.

En el dictamen que se conoció el jueves, Barraguirre dijo que los Deschi carecen de “legitimación” para reclamar lo que reclaman, que es la exclusión del padrón de los jóvenes de 16 y 17 años. Y desmintió los planteos de los impugnantes por “erróneos”, “equivocados”, “insustanciales” y hasta “ilegítimos”.

*Uno. El partido País “no participa” en las elecciones provinciales porque no tiene “candidatos a gobernador, vice y diputados provinciales”. Sólo postula aspirantes a “senadores” en cinco departamentos y “autoridades municipales y comunales”. Por lo tanto, la “impugnación” de los Deschi –alertó Barraguirre- está limitada a los “padrones de distrito, sea departamental o municipal”, pero no al “provincial”, que incluye a los electores de 16 y 17 años. “La decisión del Tribunal, en ese aspecto, permanece en pie, de modo incuestionable”. Ningún partido provincial la “impugnó”. En consecuencia, el reclamo es un “exceso” que carece de “legitimación”.

*Dos. Los Deschi protestan también porque la “incorporación” de electores de 16 y 17 años “dificulta el acceso de sus candidatos” en el futuro reparto de bancas en la Cámara de Diputados. Pero el partido País no presentó candidatos a diputados. “No participa en la elección de diputados” y “sólo lo hace en la de senadores en cinco de los 19 departamentos (La Capital, Rosario, Castellanos, Las Colonias e Iriondo)”, reveló Barraguirre. La queja es “incorrecta. El supuesto “agravio” sobre un hipotético reparto de bancas en Diputados “no se aplica en absoluto”.

*Tres. Otra queja de los Deschi es que las listas de precandidatos se integraron “sin tener en cuenta este nuevo perfil de electores” de 16 y 17 años, que los dejó en una supuesta "inferioridad de condiciones para convencerlos de que los voten”. Barraguirre los desmintió. La sentencia del Tribunal es anterior al “inicio de la campaña”, por lo tanto todas las “alianzas, coaliciones y fuerzas políticas están en la misma situación”. Además, la incorporación de la “franja etaria discriminada no es esencialmente distinta a cientos de miles de electores ya incorporados”.

*Cuatro. El procurador concluyó que los “cuestionamientos” de los Deschi al voto joven son “insustanciales” y el supuesto “perjuicio que sufrirían por la incorporación” de los jóvenes de 16 y 17 años al padrón electoral de la provincia “puramente conjetural y especulativo”. Aconsejó entonces al Tribunal que desestime el recurso de reconsideración del impugnante y confirme la sentencia del 15 de mayo.

*Cinco. Al presidente de la Corte le preguntaron por otro planteo de los quejosos, que los nuevos electores modificaban el piso electoral para superar las primarias. “Deschi dice que el fallo del Tribunal le cambió los parámetros, que antes tenían que juntar 100 votos para pasar las PASO y ahora tienen que juntar 110”.

-Ese es un error de Deschi porque no se afectan los pisos electorales –contestó Erbetta.

-¿Por qué? –se sorprendió un colega de LT10.

-Los votos optativos no se cuentan a los efectos de los pisos. Ya hay un fallo del Tribunal Electoral presidido por el doctor (Roberto) Falistocco que dice que a los efectos de los pisos electorales no se toman en cuenta los votos optativos. De modo que no hay inconvenientes con ese tema –explicó el magistrado. “Me parece que (la queja) es una cuestión banal”.