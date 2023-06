Dos ministros bajó Horacio Rodríguez Larreta. Y un vicepresidente primero de la Legislatura. La elección de Jorge Macri como candidato único del PRO no sólo implicó postergar candidaturas propias a cambio de una que no le convencía. También dejó un tendal de heridos en el larretismo y un Gabinete que, por el momento, se muestra poco proclive a salir a hacer campaña por su candidato. Algo que quedó en evidencia cuando Jorge Macri se cruzó con una ministra de su mismo gabinete por sus dichos sobre las personas sin techo. De hecho, por ahora, las únicas instrucciones fueron las de comenzar a poner mesas con sombrilla por la candidatura presidencial de Larreta. No por el primo Jorge. O, por lo menos, no aún.

La suerte de un candidato larretista puro se había echado cuando decidieron definir por encuestas y no en unas PASO. Ahí quedó claro que el ministro de Salud, Fernán Quirós, iba a tener que terminar bajando su candidatura, porque estaba lejos en las encuestas de Jorge Macri. Antes de él ya había bajado su candidatura la ministra de Educación, Soledad Acuña, pero con un acuerdo que puede ser la clave del futuro (se volverá sobre esto). Y, más temprano, el vicepresidente primero de la Legislatura Emmanuel Ferrario.



Los tres fueron la forma que tuvo Larreta de no ceder de inmediato al reclamo de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich de que apoyar a Jorge Macri como candidato único.

Un anuncio sin onda

Lo primero que hizo ruido dentro del gabinete fue cómo se anunció. Quirós pensaba que el lunes y el martes iban a ser días para revisar las encuestas y que hacia el final de la semana iba a haber una definición. Él planteaba que, si bien Jorge Macri tenía más intención de votos, Quirós podía tener un techo más amplio. Lo mismo habían estado repitiendo en el larretismo por un tiempo. Por eso, lo tomó por sorpresa el anuncio de Larreta que decidió terminar rápido con el momento de capitulación. Lo hizo con un frío comunicado por Twitter. La carta de Quirós llegó muchas horas más tarde y fue igualmente gélida. Está claro que se privilegió no romper con el ala dura del PRO que llevar un candidato propio.



Quirós quedó herido por no haber tenido unos días más para plantear sus posiciones y, por lo que pudo saber este diario, el sentimiento es compartido por otros sectores del gabinete porteño, que no dejan de ver a Jorge Macri como un outsider. Hay que recordar: llegó en diciembre de 2021 a un ministerio a medida como parte de un acuerdo político con Larreta para que Diego Santilli no tuviera obstáculos para ser candidato en territorio bonaerense.



Una campaña incómoda

La pregunta es: ¿y ahora cómo seguirá la campaña? "No sabemos hasta qué punto habrá que jugarse por Jorge Macri. ¿Vamos a salir a hacer campaña por él o se van a ocupar los de Bullrich? Si salimos, ¿salimos todos o solo algunos?", se preguntaban cerca de una ministra del gabinete porteño. Hasta ahora, Larreta no dio ninguna instrucción en ese sentido. Lo único que se acordó es salir fuerte, ocupar las esquinas con las clásicas sombrillas, pero por la candidatura presidencial de Larreta.



Otro consejero cercano a Larreta tiene otra visión: "Es Jorge el que ahora tiene que seducir al resto del Gabinete y convencerlos de que jueguen para él", decía. "Si quiere obligarlos a que hagan campaña porque se apellida Macri se van a quedar todos en sus casas. Falta una convocatoria a todos los sectores", indica. Este parece ser un sentimiento compartido en el gabinete, donde -por ahora- Jorge Macri no tiene aliados claros.

A sectores vinculados al ministro de Gobierno se les ocurrió echar a correr una advertencia: a quien no salga a hacer campaña por él le puede ocurrir lo que les pasó a quienes apoyaron la candidatura de Gabriela Michetti contra Larreta cuando compitieron por la jefatura de Gobierno. Luego todos ellos se quedaron sin lugares en el futuro gobierno. ¿Bastará con esa amenaza?



La disonancia se mostró en público cuando Jorge Macri habló de las personas en situación de calle y dijo que algunos convirtieron un cajero de banco en un monoambiente. Le contestó la ministra de Desarrollo Humano, Maria Migliore. Si bien se guardó el 99 por ciento de lo que piensa o podría haberle respondido, Migliore dejó en claro que no coincide: "Nadie está ahí por que elige".

No parece el mejor clima para una campaña armónica.



¿Qué ganador prefiere Larreta?

Hay especulaciones todavía más subterráneas sobre los finales que puede tener la campaña extraña. ¿Quién le sirve más a Larreta como ganador? ¿Jorge Macri o Lousteau? El bullrichismo martilló durante meses con un pacto secreto entre Larreta y Lousteau -o "mister 125", como el dicen en el comando de campaña de Jorge Macri-, pero nunca mostraron ninguna evidencia.

Si Lousteau gana pueden llegar a tener una. "Cuando Larreta acordó con Soledad Acuña que ella iba de vice todos pensaron que era para ser compañera de fórmula del candidato del PRO. Pero podría serlo igualmente de Lousteau", indicaban en la sede del Gobierno porteño en Parque Patricios.



¿Una fórmula Lousteau-Acuña podría sellar una alianza entre el larretismo, si el ex ministro de Economía consigue derrotar a Jorge Macri, el candidato que Larreta nunca quiso? Habrá que esperar a después de las PASO para averiguarlo, dado que en el sistema porteño el o la vice se elige días después de los comicios.