En el marco de la subasta de más de 1.500 artículos y objetos personales inéditos de Freddie Mercury, entre las que hay trajes y obras de arte, Sotheby’s anunció que se suma un manuscrito original de la icónica canción “Bohemian Rhapsody” de Queen, que consta de 15 páginas escritas de puño y letra por el artista.

“Nadie había lanzado un sencillo pop como este antes. Especialmente no un joven grupo de rock británico con dificultades financieras, tres álbumes en su carrera, que necesitan desesperadamente un éxito rotundo para reivindicar por completo su potencial para conquistar el mercado pop mundial”, expresaron desde Sotheby’s en una publicación.

Foto: Sotheby

“Bohemian Rhapsody”, primero llamada "Mongolian Rhapsody", fue el sexto sencillo de Queen, y se lanzó por primera vez en octubre de 1975, después de su álbum A Night at The Opera. “Fue una apuesta dramática y de alto riesgo, emprendida por una banda con algo que demostrar, que necesitaba reafirmar su fenomenal talento para ellos mismos y el mundo”, agregaron.

Se trata de uno de los éxitos más reconocidos de la música contemporánea occidental. Para 2018, se habían vendido más de 2,5 millones de copias en Gran Bretaña y más de 6 millones en todo el mundo, según las listas oficiales del Reino Unido. Para ese entonces, la canción fue reconocida como la canción del siglo XX más reproducida en el mundo, superando los 1600 millones de reproducciones entre todos los principales servicios de transmisión.



Qué objetos de Freddie Mercury se incluyeron en la subasta

Las piezas que son parte de la subasta se exhiben en Londres, Reino Unido entre el 4 de agosto y 5 de septiembre. Antes, en junio, en Nueva York y Los Ángeles (Estados Unidos) y en Hong Kong (China). Todas estaban en Kensington, en la antigua casa del músico fallecido en 1991.

Algunos de los artículos fueron muy significativos en la carrera de Mercury, como la corona y la capa de piel sintética y terciopelo rojo que el artista usó al cantar "God Save The Queen", durante su última gira con el grupo, "The Magic Tour", en 1986.

Se estima que el valor de ambas piezas de esta colección privada suman entre 60.000 y 80.000 libras (de 73.800 a 99.100 dólares, aproximadamente).

Foto: Sotheby's

La subasta tambiñén incluye el manuscrito de la letra de la histórica canción "We Are The Champions", y el precio estimado está entre las 200.000 y 300.000 libras (alrededor de entre 220.250 y 373.300 dólares).

También una guitarra acústica del músico, y algunas obras de arte, de Picasso y Matisse, que el cantante tenía en su casa. "Además de su legendaria personalidad pública, Freddie Mercury era un coleccionista profundamente educado con un ojo de conocedor", describió Sotheby's.

