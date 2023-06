La reunión entre los principales referentes de Juntos por el Cambio en la sede el Comité Nacional de la UCR se desarrolló en medio de un áspero debate interno por la posible incorporación del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Las partes que mantienen una interna al rojo vivo no llegaron a un acuerdo y pasaron a un cuarto intermedio, sin definiciones sobre la aceptación en ese espacio de Schiaretti ni de José Luis Espert.

Las partes no descartan la posibilidad de seguir dialogando, pero por el momento los rechazos de sectores del PRO son intensos.

Hubo fuego cruzado, como cuando Gerardo Morales se refirió a Patricia Bullrich: "Hay que consolidar y ampliar Juntos por el Cambio. A Patricia Bullrich la veo con un poco de soberbia, descalificando al adversario".

El presidente de la UCR, Gerardo Morales, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, son dos de los principales impulsores de la llegada del mandatario cordobés, junto a Miguel Ángel Pichetto y la Coalición Cívica.

En contra se expresaron la precandidata presidencial del PRO Patricia Bullrich, junto al candidato a gobernador de Juntos por el Cambio de Córdoba, Luis Juez, y la UCR de esa provincia, entre otros, como también Ricardo López Murphy.

Juez asistió de sorpresa y sin invitación al encuentro, donde primero se entrevistó con los presentes, expuso su acalorada negativa, y luego se retiró, mientras la reunión pasó a cuarto intermedio.

"Nos comprometimos con Luis, él ha dado sus razones. Hablamos tranquilos con él, lo escuchamos y nos comprometimos a analizar a fondo la situación. Juez tiene razón en estar enojado", sostuvo Morales tras el frustrado encuentro.

Por su parte Juez, sostuvo: "Me junté con Gerardo Morales, Miguel Ángel Pichetto, Maximiliano Ferraro y Federico Angelini. Les planteé la inquietud. Sumar a Schiaretti en Córdoba trae una complejidad en medio de la campaña y es una extrema incomodidad".

"No tenemos forma de explicar lo inexplicable. Vamos a confrontar contra un modelo que a mi provincial la tiene de rodillas hace 25 años y la incorporación de Schiaretti complejiza absolutamente el tema. El candidato de Schiaretti expresa todo lo contrario que le planteamos a la sociedad cordobesa", explicó.



Sobre la postura que tomará al respecto la Mesa Nacional de JxC, afirmó: "Las definiciones le corresponden a los presidentes de los partidos".



Juez remarcó que, aunque no fue invitado al cónclave, se acercó a la reunión para mostrar su repudio a la iniciativa. "Había que venir a decir lo que pensamos. Era oportuno que todos sepan qué banderas levantamos y cuáles no estamos dispuestos a arriar", detalló.



En tanto, Morales reconoció que "no se avanzó en nada" de lo que iban a tratar y siguió descargando dardos contra Bullrich, a quien responsabilizó por el fracaso en la incorporación de Schiaretti y Espert. También repudió que López Murphy se presentara en el cónclave ya que no integra la mesa nacional de JxC. "Lo invitó Bullrich", protestó.

La reunión no solo no avanzó sino que sumó un capítulo más a la crispada interna de Juntos por el Cambio. Que promete nuevos episodios ríspidos, dados los distintos intereses de la facciones en pugna.