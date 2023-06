Este martes, no antes de las 15:15, Carlos Alcaraz y Stefanos Tsitsipas, número 1 y 5 del ranking ATP respectivamente, se enfrentarán en la pista de la Philippe-Chatrier por los cuartos de final del cuadro masculino de Roland Garros 2023. Por qué canal de TV pasan el partido, cómo verlo online en vivo, el camino y los resultados de ambos tenistas en París y el historial (h2h) entre ellos.

Carlos Alcaraz ya ganó tres títulos sobre polvo de ladrillo esta temporada —ATP 250 de Buenos Aires, ATP 500 de Barcelona y el Masters 1000 de Madrid, además de llegar a la final del ATP 500 de Río de Janeiro—. Su mejor participación en Roland Garros fue en 2022, cuando llegó a cuartos de final, ronda en la que cayó 4-6 4-6 6-4 6-7 (7) por Alexander Zverev. El español, que ocupa el primer puesto del ranking ATP, va en busca de su segundo Grand Slam, tras su consagración en el US Open 2022.

El encuentro está estipulado para las 15:15 hora de Argentina, aunque podría retrasarse si el duelo entre Novak Djokovic y Karen Kachanov se extiende: por el momento el ruso se impone 6-4 5-6. En caso de que eso suceda, el partido entre el español y el griego comenzará inmediatamente luego de que finalice el otro.

El choque será televisado por ESPN2 y transmitido por Star+. La señal televisiva se puede sintonizar mediante plataformas de streaming como DirecTV GO, Flow y Telecentro Play, entre otras.

Mañana miércoles el argentino Tomás Etcheverry enfrentará a Alexander Zverev desde las 10 en la Philippe Chatrier y, no antes de las 15:15 Holger Rune a Casper Ruud, para cerrar los cuartos de final de Roland Garros.

Carlos Alcaraz y Stefanos Tsitsipas se han enfrentado en cuatro oportunidades, todas ellas con triunfo del español de tan solo 20 años.

Prize Money: ¿cuánto dinero reparte Roland Garros 2023?

Al igual que en los otros tres Grand Slams —Abierto de Australia, Wimbledon y US Open—, los torneos de mayor importancia del tenis, los premios económicos para hombres y mujeres son los mismos.

INDIVIDUAL

DOBLES (€ por pareja)

Ganador: €2,300,000 / 2,000 puntosFinalista: €1,150,000 / 1,200 puntosSemi-inalista: €630,000 / 720 puntosCuartofinalista: €400,000 / 360 puntosR16: €240,000 / 180 puntosR32: €142,000 / 90 puntosR64: €97,000 / 45 puntosR128: €69,000 / 10 puntosWinner: €590,000 / 2,000 puntosFinalist: €295,000/ 1,200 puntosSemi-finalist: €148,000 / 720 puntosQuarter-finalist: €80,000 / 360 puntosRound of 16: €43,000 / 180 puntosRound of 32: €27,000 / 90 puntosRound of 64: €17,000 / 0 puntos