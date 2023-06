El 4 de mayo el Napoli empató 1 a 1 con Udinese y se coronó campeón de la Serie A de Italia, obteniendo el tercer Scudetto en la historia del club. Los festejos se extendieron durante semanas y quien no se los quiso perder fue Claudia Villafañe, que el domingo pasado dijo presente en el estadio Diego Armando Maradona para asistir al último partido del campeonato.

Pero mientras Villafañe celebraba en las tribunas la victoria ante la Sampdoria y el gol del argentino Giovanni Simeone, Dalma Maradona, desde Buenos Aires, aprovechó para expresar su descontento con el presidente del club italiano, Aurelio De Laurentiis, a quien calificó de "viejo verde".

"A ver si te enterás, viejo verde, de que el estadio tiene mi apellido y vos me prohibiste entrar, solo porque no quiero que te llenes los bolsillos a costa de mi papá y aprovechándote de la gente y de su amor por él", denunció la hija mayor de Maradona en los posteos en sus redes.



Dalma Maradona recordó así el mal momento que le tocó vivir en la ciudad italiana, cuando quiso filmar el estadio para el documental que estaba haciendo sobre su padre.

“Pedí las autorizaciones necesarias para rodar en el estadio, pero Napoli nos dijo que no. No podía creerlo, así que pedí intentarlo de nuevo, pero nada, nos dijeron que no con un mail de muy pocas palabras y sin explicar los motivos”, contó.

Y agregó: “No sé qué pasa. No poder entrar a un lugar que lleva mi apellido me parece una locura”.

El homenaje de Giovanni Simeone

En otra historia de Instagram, Dalma agradeció a Giovanni Simeone, delantero del Nápoli, la dedicatoria de su gol y el homenaje a su padre y aprovechó para saludar a los napolitanos, que según ella, tampoco están contentos con la gestión del club italiano a manos De Laurentiis.

“Campeones y todo, la gente te detesta. ¿Viste que hay cosas que la plata no puede comprar? No sabés qué lindo fue ir por Napoli abrazándome con todos los que aman a mi papá y te put.. a vos”, sostuvo la mayor del clan Maradona.



Seguí leyendo