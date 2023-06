El platense Tomás Etcheverry dio la nota este lunes en París y vapuleó al japonés Yoshihito Nishioka para asegurar presencia argentina en los cuartos de final de Roland Garros.

El número 49 del ránking ATP, de 23 años, se impuso por 7-6 (8), 6-0 y 6-1 en una notable exhibición de tenis ante el japonés (33º), quien adujo problemas físicos tras perder el primer set en el tiebreak. Fueron apenas dos horas y cuatro minutos de partido para que el platense siga avanzando en el su torneo favorito, como lo demuestra el nombre de su perro, llamado Roland Garros.

"No lo puedo creer, es un sueño para mi, gracias por todo el cariño del público y a mi familia y mi equipo. Vamos a seguir, a descansar y a estar listo para el partido siguiente. Sé que hay muchos argentinos acá, les quiero agradecer todo el apoyo, no saben lo que se siente dentro de la cancha. Este triunfo es para ellos y para toda la gente que está apoyando en Argentina", dijo Etcheverry una vez finalizado el encuentro.



Será la primera vez de Etcheverry en cuartos de final de un Grand Slam, instancia en la que enfrentará este miércoles desde las 7 de la mañana (hora argentina) al alemán Alexander Zverev (22º), quien también dio cátedra en su partido de octavos, con triunfo 6-1, 6-4 y 6-3 ante el búlgaro Grigor Dimitrov (28º). Es la quinta vez del polémico germano en cuartos de RG, donde fue semifinalista en 2021 y 2022.

Etcheverry, quien ya se aseguró de mínima ser 31º del ránking, está del lado "accesible" del cuadro de Roland Garros, que se completa con el cruce de cuartos entre el noruego Casper Ruud (4º) y el danés Holger Rune (6º). Lo de accesible y las comillas se debe a que del otro lado está el español Carlos Alcaraz (1º), quien jugará cuartos contra el griego Stefanos Tsitsipas (5º), y el serbio Novak Djokovic (3º), a medirse con el ruso Karen Khachanov (11º).

Nole saldrá a cancha este martes a partir de las 8:45 mientras que el joven maravilla español lo hará desde las 15:15.

Cerúndolo, polémica y casi épica

Y la jornada pudo haber sido completamente festiva para los albicelestes de no ser por apenas un suspiro. Es que Francisco Cerúndolo (23º) estuvo a poco y nada de dar el batacazo y dejar afuera a Rune (6º) en un partido espectacular y muy polémico por cierto.

Fue triunfo para el danés por 7-6 (3), 3-6, 6-4, 1-6 y 7-6 (7) y Etcheverry ya no contará con la compañía de su amigo en París.

Cerúndolo, de 24 años y quien también logró su techo en un Grand Slam, estuvo a punto de cobrarse su quinto Top 10 en una temporada fantástica y el segundo en un Roland Garros mágico en el que derrotó al estadounidense Taylor Fritz (8º).

Con un juego intenso y sin bajar los brazos, Fran acabó poniendo contra las cuerdas al danés de 20 años, obligándole a dar el máximo en el súper tiebreak definitorio. "No siento calentura, siento dolor y tristeza, por haberlo dado todo y no ganar. Estuve a nada de ganar y eso me pone mal. Jugué un partidazo y no salió y eso me genera el dolor que tengo ahora", dijo el argentino.

La polémica del partido se dio en el tercer set, cuando el umpire no advirtió un doble pique que Rune devolvió. Como Cerúndolo cantó el punto antes de definirlo con un smash, el juez le dio el punto al danés, quien en ningún momento admitió el doble pique en una actitud poco fair play. Incrédulo, el argentino discutió con el umpire y le advirtió que la jugada se tornaría en un papelón una vez la vea por televisión. De no creer.