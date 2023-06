La segunda sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para los Afrodescendientes tuvo lugar la semana pasada en Nueva York. El propósito de la sesión fue reunir a representantes de diferentes países y de la sociedad civil para discutir formas de erradicar el racismo. Sin embargo, una parte importante de la sociedad civil quedó excluida. Durante la apertura del Foro, cientos de personas registradas para la sesión se pararon frente a la sede de la ONU, esperando durante horas bajo el sol, para recoger su pase al edificio. Muchas no recibieron sus pases impresos correctamente. Algunas lograron entrar al evento recién hacia el final de la jornada. Otras ni siquiera pudieron entrar. En el recinto, representantes de las Naciones Unidas y de los gobiernos discutieron políticas de reparación en una sesión vacía de pueblo.

Incluso luego de haber superado los obstáculos de la entrada, la voz de la sociedad civil, especialmente los movimientos sociales populares, se vio limitada por la estructura del evento. Solo se entregaron las actas finales de cada debate a los miembros de la sociedad civil que habían logrado registrarse una hora antes del inicio de cada reunión. También se bloquearon las manifestaciones no verbales de la sociedad civil, a muchas personas no les permitieron entrar con camisetas del movimiento al que pertenecen y mostrar visualmente sus demandas.

Si eso no fuera suficiente, el racismo de los guardias de seguridad fue otro desafío a superar para aquellos que querían participar. Sobre este tema, puedo dar mi testimonio personal. Para ingresar a la sede de la ONU, tuvimos que sacar nuestras computadoras de nuestros bolsos y pasar por un detector de metales. Hice lo solicitado. Pasé por el detector. Luego, agarré mi bolso y caminé hacia la entrada. Uno de los guardias de seguridad me llamó porque había olvidado mi computadora. Tan pronto como extendí la mano para recoger el equipo, sacó la máquina y preguntó: "¿estás seguro de que esto es tuyo?" Me había visto sacar la computadora de mi bolso. Me llamó para conseguir la computadora porque sabía que el equipo era mío. Respiré hondo y respondí que sí. Volvió a preguntar: "¿Estás realmente seguro?" Dije si. Luego me pidió que pusiera la contraseña en mi computadora para probar que estaba diciendo la verdad. No quería llegar tarde a la reunión del Foro, así que decidí ingresar la contraseña y seguir adelante. Sin embargo, ¿cómo puedo manejar el dolor de tener que silenciarme ante el racismo para no perderme una reunión para luchar contra el racismo?

Durante el Foro, algunas personas argumentaron que la exclusión de la sociedad civil no fue intencional, sino que fue causada por la burocracia en la sede de la ONU y las fallas en la organización del evento. De hecho, la estructura de los grandes eventos es compleja y, por lo tanto, no todos tienen espacio para hablar. Aún así, debemos preguntarnos: ¿quién tiene espacio para expresarse en el Foro Permanente y por qué? Si fuéramos considerados tan importantes como los representantes de los países blancos y ricos que lucran a base de la muerte de nuestros antepasados, ¿seríamos tratados de la misma manera? Detrás de la burocracia o de las supuestas fallas está la reproducción del racismo. Africanos y afrodescendientes de diferentes partes del mundo están nuevamente siendo maltratados y luchando por ocupar un espacio que claramente no fue hecho para nosotros.

Limitar las voces populares resulta en un silenciamiento de las demandas radicales de reparaciones. Central para los movimientos africanos y afrodescendientes, especialmente desde la Conferencia de Durban en 2001, las reparaciones implican el reconocimiento de que el sistema capitalista racial que ahora domina el mundo se basa en el colonialismo y la esclavitud negra. Por lo tanto, las reparaciones se refieren al reconocimiento de que necesitamos construir un mundo nuevo. Se espera que los distintos países, al menos acuerden iniciar este proceso con medidas sencillas, como la condonación de la deuda externa de los países colonizados, la ayuda al pago de sus deudas internas y el impulso de políticas relacionadas con la promoción de la vida social, cultural y cultural, derechos y beneficios económicos de las personas afrodescendientes, etc. Varias organizaciones como CARICOM y la Comisión Nacional de Reparaciones para Afroamericanos ya han demostrado cómo es posible iniciar el proceso de reparación.

Sin embargo, la demanda de reparaciones terminó vaciándose y limitándose al compromiso con la Agenda de Desarrollo Sostenible. Si bien esta agenda tiene puntos sumamente importantes, como la búsqueda de la erradicación de la pobreza, en ocasiones incorpora la idea neoliberal de que el desarrollo económico basado en la explotación de los pueblos es aceptable siempre que se generen políticas para reducir la desigualdad. Al reducir las reparaciones a tal agenda, se adopta el entendimiento de que el racismo es causado por la falta de oportunidades de ascenso social para la población negra. Sin embargo, el problema no radica en la distribución desigual de los recursos, sino en el hecho de que la acumulación desigual de los recursos -desde la esclavitud hasta hoy- se da a partir de nuestra explotación, opresión y muerte. La justicia reparadora es incompatible con el neoliberalismo.

Finalmente, tomar en serio el compromiso con las reparaciones significa entender que no hay forma de diseñar políticas para erradicar el racismo sin un foro abierto y democratizado, que priorice las voces de los movimientos que históricamente han luchado contra el sistema capitalista, racial y patriarcal, que nació del colonialismo y la esclavitud negra. Esperamos que la próxima reunión del Foro reconozca esto.

*Magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Minas Gerais. Integrante de la Articulación Regional de Afrodescendientes de las Américas y el Caribe (ARAAC).