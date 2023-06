El uso de las billeteras digitales se ha expandido fuertemente en el país: mas de la mitad de los y las argentinas utilizan frecuentemente billeteras digitales como método de pago, por compras online, beneficios y ser más seguras. El ecosistema fintech es un negocio en el que se encuentran muchas empresas de diferentes rubros (como YPF o Personal), y este martes se sumó un jugador internacional muy importante: Google. La gigante tecnológica lanzó hoy oficialmente la Billetera de Google, un servicio que permite integrar de forma digital las tarjetas de crédito o débito y tarjetas de embarque para pagar directamente acercando el teléfono al posnet para abonar en un negocio, sin tener que sacar la tarjeta plástica.

La app no permite tener dinero en cuenta, enviar plata o realizar inversiones. Solo está pensado para habilitar pagos con tarjeta, ya sea online o físicamente. Durante los últimos años, hemos visto un gran cambio en los hábitos de los consumidores, marcado por la digitalización de muchos elementos esenciales de nuestra vida cotidiana, y la Argentina no es la excepción. Hoy, el celular no es solo una herramienta de trabajo o un medio para socializar y compartir experiencias, es sobre todo un aliado para atravesar nuestra jornada, con los elementos que utilizamos a diario, como tarjetas de débito y crédito, tarjetas de embarque y tickets para eventos, entre otros”, explicó durante la presentación Víctor Valle, Director General de Google Argentina.

De acuerdo a un estudio que Google encargó a Offerwise, el 64 por ciento de los encuestados en Argentina reportó utilizar frecuentemente las Billeteras digitales como método de pago preferido. Mientras que sus principales motivadores para abrir una cuenta en una billetera virtual por primera vez son: las compras online (49 por ciento), seguido por los beneficios que ofrecen (45 por ciento) y contar con una opción de pago más segura (36 por ciento). Asimismo, esta tendencia continuará durante los próximos años. De acuerdo a Global Payments Report 2023, se proyecta que el uso de las billeteras digitales para compras online tendrá una tasa anual de crecimiento del 26 por ciento hacia 2026 y del 21 por ciento en el caso de su uso en tiendas físicas.



Para hacer pagos sin contacto en comercios donde se aceptan estas transacciones y realizar compras seguras en sitios web y aplicaciones, la Billetera de Google utiliza Google Pay. De esta forma, los usuarios de dispositivos Android con tecnología NFC y Wear OS acceden a una forma rápida, sencilla y segura de pagar con su teléfono. Además, Google Pay no cobra comisiones a usuarios, comercios ni emisores por cada transacción y está integrado en la cuenta de Google, por eso, se puede utilizar al acceder a la cuenta y funciona en todos los navegadores, plataformas y dispositivos. Para el lanzamiento, en esta primera etapa, se incorporaron a la Billetera de Google las tarjetas VISA y Mastercard, de la mano de BBVA (VISA y Mastercard), Banco Galicia (VISA y Mastercard), Banco Macro (VISA), Brubank (VISA), Pomelo (Mastercard) y Openbank (VISA).

Se pueden agregar también tarjetas de embarque. Una vez realizado el check in y, desde la Billetera, se podrá ver toda la información disponible en una tarjeta física, como nombre del pasajero, puerta de embarque, número de vuelo, hora de embarque y salida, grupo de embarque y número de asiento. A su vez, en la Billetera podrá verse información actualizada sobre el estado del vuelo y la hora estimada de salida, desde Google Vuelos, debajo de la tarjeta de embarque. Actualmente, las personas pueden incorporar las tarjetas de embarque de las más de 30 aerolíneas internacionales, como LATAM, Gol, United, Lufthansa, Aeroméxico, KLM y Air France.

En los próximos meses, los usuarios podrán digitalizar aquellos pases que contengan un código de barras o QR, como por ejemplo, entradas, tarjetas de membresías o tickets de estacionamiento. Para crear una versión digital de estos pases y añadirla a la Billetera de Google, solo deberán tomar una foto y cargarla en la aplicación.