La historia de Lemon Sal transcurre en La Plata, Buenos Aires, donde tres travestis, Medi, Afrodita y Chenix, buscan un lugar para alquilar y se encuentran con más obstáculos que posibilidades. Con un guión satírico, le directore, Equis Ex, explicita la precariedad de las vidas disidentes en un contexto donde los avances en materia de institucionalización de derechos no coincide con políticas concretas y en la vereda del frente, el odio gana cada vez más popularidad.

Por eso, Lemon Sal surge como una denuncia pero también una propuesta de reexistencia —diría Segato— travesti frente a la estigmatización y retrocesos que esboza el Estado (en todas sus estratos). Dirigido por Equis Ex en colaboración artística con Akira Alba, es un proyecto horizontal y colaborativo donde los personajes mezclan realidad y ficción en clave bizarra, reclamativa y ácida como el escupitajo bien dado en la cara del enemigo.

“La idea se buscó en base al eje de la problemática habitacional, pero desde el primer momento quisimos hacerla comedia. No queríamos que sea algo documental sino algo cómico, satírico. También, de alguna manera buscamos entrelazar las historias, sin recaer sólamente en la problemática principal porque hay otras historias y otros personajes que envuelven a estas tramas. En el corto se muestran familiares, novies, clientes”, cuenta Akira Alba Pindó, una de las cabezas del guión.

Durante el corto se desarrollan desde perfos, seducciones, transacciones, asesinatos, secuencias de pastelería y hasta una escena de cine mudo. Con un guión abierto, donde cada participante aportaba su visión de cómo es el universo Lemon Sal, sus protagonistas, Glenda González, By Luchy Loles y Kandy López agregaron en su granito de impro la marca travesti combativa a una producción que habla más allá de lo que muestra.

“La realidad de Medi era la realidad que yo estaba pasando. Tuve entrevistas con inmobiliarias horribles, donde sentí que no me dieron el lugar por ser travesti”, dice Glenda. By Luchy Loles, agrega: “Fue mostrar un poco la realidad que nos atravesaba y que nos pasa a nosotras como le pasa a muchísimas otras al momento de querer buscar un techo para vivir. Sabíamos a dónde tenían que ir los personajes y hubo mucho de nosotres, del chicaneo travesti, del grito, de nosotras mismas”.

El corto pasa por variadas aristas que se atraviesan por la problemática habitacional: la especificidad travesti, el trabajo sexual, el arte y la perfo, la familia, los vínculos, la necesidad de repensar la categoría de trabajadores pero por sobre todo de qué hablamos cuando decimos “redes de contención”. “Es algo importantísimo que se ve en el corto —dice González—. En las redes afectivas que generamos muchas veces terminamos nosotras mismas ocupando las tareas del Estado, cuando no somos ni asistentes sociales, ni psicólogas, ni especialistas en adicciones y aún así buscamos ocuparnos igual”.

Con especificidad platense, Lemon Sal recorre la capital bonaerense con escenas que muestran la catedral, las plazas y su barriada como también el bosque donde florece el cruising y el trabajo sexual. Actualmente, el intendente de La Plata, Julio Garro, y su gestión no sólo obstaculizan la implementación del Cupo Laboral Trans sino que cuenta con varios funcionarios que se han declarado a favor del “diseño original” y en contra de la “ideología de género”. Así, la reubicación de la zona roja platense así como la implementación de un nuevo código de (in)convivencia como símbolo de la restauración del orden y las buenas costumbres son el caballito de batalla de la campaña de JxC en la ciudad y que atenta directamente con las vidas disidentes y las que ejercen la prostitución.

“Me gustaría que se pueda seguir pensando una continuidad del universo Lemon Sal para poder contar de verdad la realidad de las travestis, no la que se muestran en las novelitas de la tele, no una ficción donde somos Flor de la V, bárbaras y con un laburo en blanco”, cierra Glenda.

Se exhibe el 10 de junio en el Centro de arte UNLP (en el Auditorio, 48 e 6 y 7, La Plata) a las 18 hs, y el mismo día a las 17 en el C.C. La Toma, Rep. Arabe Siria 75, L. de Zamora. También en el Festival de Cine Latinoamaricano de La Plata, hasta el 1 de julio.