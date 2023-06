Tras varios días (incluso meses) de especulaciones y rumores, finalmente este miércoles se conoció que Lionel Messi continuará su carrera profesional en la MLS de Estados Unidos. Fue el mismo jugador quien se encargó de anunciarlo en una entrevista a medios catalanes: "No vuelvo al Barcelona, iré al Inter de Miami", comunicó el campeón del mundo.

Luego de la confirmación del propio Messi sobre su incorporación al elenco de Florida, las redes sociales del club se activaron y difundieron un video de bienvenida para el astro rosarino.

A través de su cuenta de Twitter (@InterMiamiFC), dieron a conocer un video que recoge recortes y publicaciones de la previa y los rumores del futuro de Leo, y finaliza con un cartel con el apellido Messi, diseñado con el color rosado (que identifica al club de Florida) y la letra M, igual a la del escudo.

En tan solo pocos minutos, la publicación superó los 3 millones de reproducciones y cosechó miles de me gusta, retuits y comentarios.

Sucede que en la tarde de este miércoles, el capitán argentino puso fin a una gran cantidad de rumores que lo involucraban con diferentes clubes no solo de Europa sino también de Arabia Saudita.



"No voy a volver a Barelona, iré al Inter de Miami", anunció Leo, y luego de dar sus razones y de explicar por qué no eligió esperar más tiempo al elenco catalán, indicó: "Después de haber ganado el Mundial, que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por este lado, quería dejar Europa y vivir la Liga de Estados Unidos de otra manera". "Disfrutando mucho más del día a día pero con la misma responsabilidad de querer ganar y de hacer las cosas bien siempre pero con más tranquilidad", aseguró.