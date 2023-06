Desde Santa Fe

Omar Perotti volvió a ponderar ayer la sentencia del Tribunal Electoral que incluyó en el padrón de Santa Fe a los jóvenes de 16 y 17 años para que puedan votar por primera vez en las elecciones de la provincia, a pesar de que ya lo podían hacer en las nacionales. “Objetivo cumplido”, festejó el gobernador, aunque admitió que le hubiera gustado que la “política marque el camino”, como propuso en dos proyectos de ley que envió a la Legislatura para habilitar el voto joven: en agosto de 2021 –que el Senado cajoneó dos años- y en mayo de 2023, unos días antes de que saliera el fallo del Tribunal. “Santa Fe era la única provincia de la Argentina en la que los jóvenes no podían votar (en los comicios locales) y hoy tienen el mismo derecho que en el resto del país”. “Creo firmemente en la posibilidad de que los jóvenes puedan expresarse (en las urnas) y ser parte con sus decisiones de la comunidad que viene”, enfatizó el mandatario.

En un acto en la Casa Gris –donde se reinauguró la sala de periodistas-, Perotti fue consultado por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que rechazó un pedido del partido Pais para sacarle la causa del voto joven al Tribunal Electoral y anular la sentencia que lo habilitó, el 15 de mayo.

"Mi deseo era que la política marque el camino –respondió el mandatario–. La política tuvo posibilidades de hacerlo. Estaban dadas las condiciones. Me hubiera gustado que todas las fuerzas políticas hubieran podido consensuar una ley, como la que enviamos a la Legislatura (en agosto de 2021) y habilitamos su tratamiento en las sesiones extraordinarias (en marzo de 2022)”, pero que nunca fue tratada. Cuando caducó el primer proyecto en el Senado, Perotti insistió con la iniciativa, pero la remitió a la Cámara de Diputados el 12 de mayo para superar el bloqueo de los senadores.

“El voto joven termina dándose de esta forma”, con una sentencia del Tribunal Electoral de Santa Fe. “Podríamos decir: objetivo cumplido”, aplaudió Perotti. “Ojalá que todos los objetivos los podamos cumplir con el desempeño y la tarea cotidiana” en la Legislatura, “sin que la instancia judicial tenga que resolver lo que la política no ha encausado”.

Perotti elogió la sentencia que amplió los derechos políticos y electorales de los jóvenes de 16 y 17 años. “Es ampliar la posibilidad de participación, darles a nuestros chicos y chicas una responsabilidad que ya tenían para la elección máxima: que es la de presidente y vice de la Nación y legisladores nacionales, pero no podían elegir su intendente, concejales, legisladores provinciales y su gobernador”.

“Santa Fe era la única provincia del país en la que los jóvenes no podían votar” en las elecciones locales y “hoy tienen los mismos derechos que en el resto del país”, apuntó.

Ya el lunes, cuando el Tribunal Electoral ratificó la vigencia del voto joven en la provincia -al rechazar un recurso del partido que lo impugnó-, Perotti advirtió sobre la “doble vara” que se aplica en la Legislatura para la ampliación de derechos. Y mencionó dos proyectos de ley del Poder Ejecutivo que nunca se trataron. “Pedimos el voto para los jóvenes” de 16 y 17 años. “Y solicitamos ampliar el mandato de los presidentes comunales de dos a cuatro años”, como tienen los intendentes. Los dos fueron cajoneados.

La Legislatura tiene una “doble vara” para mirar la Constitución de Santa Fe, advirtió Perotti. “La mira de una manera cuando convierte en ciudad a una población que no tiene 10.000 habitantes. La Constitución dice 10.000 habitantes”. “Pero después, aplica un criterio muy riguroso para frenar que los presidentes comunales puedan tener un mandato de cuatro años”, como los intendentes. “O impedir que los jóvenes de 16 y 17 años pueden votar” en las elecciones provinciales, como ocurre “en todo el país y en Santa Fe no”. “La Constitución es una sola. Si es no, también es no para las ciudades que no tenían 10.000 habitantes”, reprochó.