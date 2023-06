Un grupo de trece gobernadores firmó este miércoles un documento en el que pidió un candidato de unidad para el peronismo, en línea con lo que viene exigiendo el ministro de Economía, Sergio Massa, y también que haya federalismo en las listas. Tras esa reunión, el titular de Hacienda se dirigió a Casa Rosada para hablar con el presidente Alberto Fernández, quien insiste con la idea de propiciar una PASO --junto con, entre otros, el embajador en Brasil, Daniel Scioli--. Luego de un encuentro entre Massa y Fernández, que duró más de tres horas, desde el entorno íntimo del Presidente aseguraron a este diario que el mandatario sigue sosteniendo que "si hay un marco de consenso él no está en contra de que haya candidato de unidad, pero, como no ve que eso exista, el único camino posible es la PASO". Este miércoles Fernández y Scioli se mostrarán juntos en un acto en Pilar y Scioli, lejos de retroceder, hasta presentó como su apoderado electoral al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. En los próximos días habría una nueva reunión entre Fernández y Massa para hablar del armado electoral y no se descarta que también pueda participar de ella la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Los gobernadores comenzaron a llegar al Consejo Federal de Inversiones (CFI) cerca de las una del mediodía. Primero lo hicieron Gustavo Bordet, de Entre Ríos; Sergio Zillioto, de La Pampa; Sergio Uñac, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca; Ricardo Quintela, de La Rioja y Gerardo Zamora, de Santiago del Estero. Minutos más tarde lo hicieron Mariano Arcioni de Chubut; Jorge Capitanich, de Chaco; Axel Kicillof, de Buenos Aires y Alicia Kirchner de Santa Cruz. También estuvieron Oscar Herrera Ahuad, de Misiones y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego. Todos ellos firmaron el documento. El encuentro duró más de tres horas y el debate central estuvo enfocado en el armado electoral y en si debía haber o no un candidato de unidad. Los ausentes fueron Juan Manzur, de Tucumán --hay elecciones en su provincia el domingo--; Gustavo Sáenz, de Salta y Omar Perotti de Santa Fe.

La conclusión fue clara y el mensaje dividido en tres puntos concretos: 1: "Exigimos la construcción de una lista de unidad con integración de carácter federal"; 2: "Proponemos elaborar participativamente una estrategia electoral superadora de la coyuntura y de carácter federal, convocando a otras fuerzas políticas" y 3: "conformamos una comisión de acción política que contribuya a la construcción de un Plan de Gobierno en el que prime el desarrollo y la inclusión social".

El encargado de realizar declaraciones luego de más de tres horas de reunión fue Capitanich. Mencionó ante la prensa los tres puntos de acuerdo a los que habían arribado los gobernadores, explicó que "no hablaron de nombres propios", para esa candidatura de unidad y adelantó que “va a haber muchas reuniones entre hoy y el viernes”, que pueden incluir al Presidente, la vicepresidenta y Sergio Massa. La comisión de acción política que propusieron armar, estará confirmada, según respondió Capitanich a este diario, por Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), todos ellos ya pasaron sus elecciones provinciales. Además de Gildo Insfrán (Formosa), que es el presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista. "Nadie tiene que salir del Frente, todos tienen que integrarse. Nuestro pedido tiene una connotación de exigencia porque la base territorial es nuestra", aclaró Capitanich.

En la previa de la reunión que se llevó a cabo en el séptimo piso del CFI, ubicado en el centro porteño, fueron varios los gobernadores que dejaron trascender que su definición iría por la candidatura de unidad, sin embargo, había otros más indecisos. Zamora había dicho que la mayoría quería "candidato de consenso", y lo mismo dejaron trascender desde el entorno de Alicia Kirchner. Con la presencia de ella y de Kicillof quedó demostrado que la vicepresidenta estaba al tanto de las negociaciones.

Después del encuentro, que terminó cerca de las cuatro de la tarde, ningún gobernador habló con el Presidente. En ese mismo horario, Sergio Massa arribó a Casa Rosada en la caminoneta que siempre se mueve. Ingresó derecho al despacho del Presidente y estuvieron juntos cerca de tres horas. En planta baja de Casa Rosada y en el ministerio de Economía, mientras tanto, los periodistas acreditados esperaban a los dos funcionarios para un brindis. La reunión se extendía cada vez más hasta que los brindis por el día del periodista se demoraron. Desde ambas terminales, tras la reunión, se esforzaron por decir que el temario había sido exclusivamente económico: "Balance China; Alivio fiscal en aguinaldo; ganancias; monotributo; nuevo régimen de impulso al sector automotriz", repetían y juraban que ni Fernández ni Massa habían visto antes de reunirse el documento que lanzaron los gobernadores.

Daniel Scioli, el candidato al que le están haciendo campaña desde el entorno de Fernández, dobló la apuesta y presentó a Aníbal Fernández como apoderado electoral. Desde su entorno puntualizaron que "sin lugar a dudas los gobernadores, los intendentes y todos los dirigentes peronistas tenemos que ser parte de un gran debate federal que permita que las diferentes miradas y los matices se disputen en el lugar indicado, en una PASO donde se legitimen las candidaturas y el ganador pueda llevar adelante todas las medidas necesarias para ingresar a una nueva etapa de la Argentina, acompañado por el resto del espacio".

Cerca del Presidente, en tanto, se quejan porque dicen que los sectores que quieren candidato único deben proponer, justamente, un candidato. Remarcan que a Fernández desde el kirchnerismo le pedían que baje de su candidatura para que aparezcan nuevos candidatos y que eso nunca ocurrió. "A él le preocupa preservar la unidad. Los candidatos no tienen en mente un país distinto, todos comparten la mirada con matices, por eso es necesario ir a una PASO", dicen desde el entorno del mandatario. Aseguran que Fernández sigue sin dialogar con la vicepresidenta, pero que, más allá de eso, no descartan que pueda haber una reunión entre ellos en los próximos días.