La clásica serie familiar ALF vuelve a emitirse en la TV abierta y es un buen momento para recordar qué fue de los actores que acompañaron al simpático extraterrestre peludo a casi 40 años de su primera emisión.

ALF (es un acrónimo de Alien Life Form, en inglés ‘Forma de Vida Alienígena’) fue una serie creada por Tom Patchett y Paul Fusco que cuenta la historia del extraterrestre Gordon Shumway, un nativo del planeta Melmac que tuvo que escapar de su tierra cuando explotó porque todos sus habitantes conectaron sus aspiradoras al mismo tiempo.

Luego de un tiempo vagando en el universo, Gordon comienza a tener desperfectos en su nave y termina estrellándose en el patio trasero de la familia Tanner, entablando una relación con los humanos a través de cuatro temporadas de 102 episodios.

ALF comenzó su emisión en la cadena NBC el 22 de septiembre de 1986 y concluyó el 24 de marzo de 1990. Si bien no fue un éxito rotundo en Estados Unidos -al comienzo-, sí fue un boom en en países como España, Alemania y gran parte de Latinoamérica, convirtiéndose en una referencia de la cultura popular a nivel mundial.

Tanto es así que ahora, luego de varios años sin estar en la televisión abierta, América TV volverá a reponer sus episodios, esta vez los domingos a las 12.

Qué fue de la vida de los actores de ALF

Paul Fusco

Además de ser el creador, guionista y productor de la sit-com, Fusco fue el que le dio voz a Gordon Shumway. Hoy sigue activo en su rol de productor de cine y televisión.





Michu Meszaros

Sin dudas el gran misterio por muchos años fue quién estaba dentro del traje de ALF. El actor húngaro Mihaly “Michu” Meszaros fue también doble de riesgo y artista de circo y, si bien su papel más recordado será el de ALF, Michu actuó en películas de fantasía como Waxwork (1988), Freaked: La disparatada parada de los monstruos (1993) o Warlock: The Armageddon (1993). Terminó su carrera volviendo al circo y falleció el 12 de junio de 2016.





La familia Tanner, entre excesos y el ostracismo

La producción de ALF tambaleó y la serie estuvo a punto de ser cancelada varias veces, por lo que es lógico que el clima de tensión en los actores fuera extremo y repercutiera en su vida personal.

Max Wright (Willie Tanner)

El actor que daba vida al patriarca de la familia Tanner participó en unas cuantas producciones pero, más que nada, venía del teatro antes de saltar a la fama en ALF. Su mayor descontento con la producción era que “la marioneta se llevaba los mejores chistes”, por lo que su vida en el set fue un infierno.

“Era un trabajo duro y muy lúgubre (...) tenía muchas ganas de que terminara”, declaró Wright a la revista People en su momento. Su compañera, Anne Schedeen, comentó que al terminar la grabación del último episodio de la serie Wright salió del set, agarró sus pertenencias y se fue sin despedirse de nadie, muestra de lo harto que estaba del show.

No obstante, el gran escándalo para el actor nacido en Detroit saltó en 2012, cuando el diario sensacionalista National Esquire publicó una nota con el impactante título: "Estrella de Alf atrapado en un fumadero de crack" . Allí, se mostraba a “Willie” en unas imágenes sacadas de un video en donde se le veía teniendo sexo con dos indigentes y fumando crack. Si bien esto fue desmentido, tiempo después algunos involucrados corroboraron todo lo sucedido en esa casa de adictos.

Se rumorea que la caída de Wright comenzó cuando en 1995 le detectaron un linfoma por el que estuvo mucho tiempo en tratamiento. Pero lo perdió todo cuando fue echado de su casa por su esposa luego de que en 2000 y 2003 fuera detenido por conducir en estado de ebriedad. El cáncer, finalmente, le ganó la batalla a “papá Willie” el 26 de junio de 2019, a los 75 años.

Anne Schedeen (Kate Tanner)

Anne interpretó a Kate, la madre dulce pero con mano firme a la hora de “poner en vereda” a ALF. Luego de terminar la serie, la actriz participó en varias series y películas en papeles secundarios.

Ahora, la exactriz se dedica al diseño de interiores. También fue embajadora de la organización Holliday Heroes, para recaudar fondos para familias desfavorecidas.

Anne Schedeen hoy





Benji Gregory (Brian Tanner)

Benji Gregory interpretó al pequeño de la familia, el primero que se encariñó y adoptó como amigo y miembro de la familia a Gordon Shumway. Pero lejos de lo que parecía ser una vida tranquila en la ficción, a Benji se le hizo muy difícil su infancia atravesada por la popularidad.

Benji debía levantarse a las cinco de la mañana para ir al set y llegaba a las nueve de la noche, totalmente cansado en jornadas extenuantes para niños de su edad. No solo eso, sino que recibió demasiado bullying por parte de sus compañeros de escuela, quienes lo golpeaban por simple envidia.

"Me tenía que levantar a las 5 de la mañana y llegaba a mi casa a las 8, 9 de la noche. Terminaba muy cansado de las grabaciones (...). Los chicos de mi edad me tenían envidia y me terminaban haciendo bullying, a veces hasta me pegaban", reveló en una entrevista. Benji dejó la actuación luego de ALF aunque participó de alguna que otra serie.

Por un tiempo se enlistó en la Marina estadounidense pero hoy vive cómodamente gracias a que -por consejo de su padre- invirtió sus ganancias de la sit-com en la bolsa de valores.

Andrea Elson (Lynn Tanner)

La joven hija adolescente de los Tanner es un caso aparte y una de las actrices a las que mejor le va luego de la popularidad televisiva.

Para Andrea Elson fue muy difícil crecer y dar el paso de adolescente a mujer en un set de televisión. No obstante, allí también encontró el amor, con el que se casó en 1993.

Luego de ALF participó, como los demás, en alguna que otra producción, pero su gran afición llegaría de la mano de la hermana de su futuro esposo: el yoga.

Como todo, comenzó de a poco, tomando cursos y enamorándose cada vez más de la práctica.

Luego de varios años entrenando, abrió Grass Valley Yoga, en California, su primer centro. Lo vendió en 2014 cuando se mudó a Pismo Beach y abrió otro (llamado Pismo Beach Yoga). Hasta hoy en día sigue con esta actividad y este centro, aunque el nombre ahora es Yoga Village, ubicado en Arroyo Grande.

En la actualidad, Andrea Elson dejó su pasado como actriz y, curiosamente, hace negocios con un pseudónimo: Annie Hopper.

Luego del polémico capítulo final en el que ALF es secuestrado por el gobierno de Estados Unidos para estudiarlo, en 1996 se produjo la película Proyecto ALF, en la cual se le daba un cierre digno a la historia del alien peludo, sin embargo, al no estar la familia Tanner acompañando al extraterrestre, el film fue un fracaso.

ALF siguió vigente en otros medios (la recordada serie animada, cómics de la mano de Marvel) y hasta se habla de un reboot en formato CGI tan en boga hoy en día. Pero, sin lugar a dudas, Gordon Shumway es, fue y será un personaje que trasciende las fronteras del espacio, el tiempo y la nostalgia.