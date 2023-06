El exjefe de Gobierno porteño Jorge Telerman se refirió este viernes a las internas de Juntos por el Cambio y aseguró que “Mauricio Macri se equivoca cuando dice que no hay que ampliarse”. En diálogo con Mediodía 750, el actual director General del Teatro Colón y aliado de Horacio Rodríguez Larreta llamó a tener discusiones pacíficas y “no personalistas” para fortalecer la unidad de una coalición opositora que parece sostenerse en el tenso equilibro de un jenga.



“Si hay un bien a tutelar, es el de la unidad. Muchos celebramos que ciertas opiniones que son muy conceptuales muestren miradas distintas, no solamente por cómo organizar una estrategia electoral, eso sería un tema menor, sino sobre cómo gobernar y transformar un país y generar paz social”, comentó Telerman en AM750.

Y agregó: “Lo que expresó Horacio Rodríguez Larreta, y yo soy un testimonio de eso, ya que vengo del peronismo y me integré en 2016 a su espacio porque compartimos una visión, es que gobernar es tener una base social y de representación lo más amplia posible para que los cambios sean apoyados y comprendidos”.

La declaración del exjefe de Gobierno porteño llega después de que Juntos por el Cambio anunciara formalmente la incorporación al espacio del economista ultraliberal José Luis Espert pero le cerrara la puerta con alaridos al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, representante del llamado peronismo no kirchnerista.

“Yo creo que Macri se equivoca cuando dice que no hay que ampliarse. No creemos que en un tema tan importante se puedan tener dudas. Estamos claramente a favor y nos parece un error quienes no apoyen esta apertura. No solamente por la competencia electoral, hay que hacerlo porque es la única manera de cambiarles la vida a los argentinos”, añadió en esta dirección.

E insistió: “No sé si es bueno o malo para Juntos por el Cambio, pero es bueno para cambiarles la vida a los argentinos. Ojalá que en la conversación logremos persuadir. La unidad tiene que hacerse con respeto pero con énfasis. Si no se logra, no van a ser eficaces los cambios".