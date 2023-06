TEATRO

El embajador del otro lado

“Noche de viernes, es hora de lo anómalo y lo insepulto. Portales, posesiones, doctrinas crepusculares y homenajes a los pioneros. Defensores de la materia, ¡absténganse! He aquí el homúnculo psíquico, la frecuencia esotérica, la caja que habla, he aquí: la televisión”. Así es como se presenta este estreno de la compañía de teatro La Espada de Pasto, en un evento que lleva por apropiado subtítulo Viernes de posesión. Con dramaturgia y dirección de Ignacio Bartolone, la producción audiovisual es de Leo Balistrieri y Martín Carpaneto, el vestuario y arte de Merlina Molina Castaño y la producción general de Malena Schnitzer. La música del otro lado está a cargo de Basura (este viernes), Problemas de Gente Blanca (el viernes 23) y Media Hermana (el 30). Con Julián Cabrera, Cristian Jensen, Lucía Adúriz, Pilar Viñes y Malena Schnitzer.

Viernes a las 22, en Planta, Inclán 2661. Entrada: A la gorra.

¡Cuidado!

En un mundo lleno de contrariedades, inocencia, acidez, conformismo y rebeldía, este payaso es un verdadero vengador de los adultos. No es tonto, ni ingenuo, ni fácil de digerir. Los malabares, la magia, los equilibrios y la globoflexia son la excusa. Dios, la política, la muerte, las drogas, el poder, la falsa modestia, el amor, los ideales y el conformismo son la razón para reír. Su misión en este mundo es despertar almas desprevenidas. Con el subtitulo de Un payaso malo puede arruinar su vida, el show de Chacovachi en su aniversario número 40 muestra a un payaso auténtico, rompiendo con todos los códigos tradicionales de los clowns. Además del protagónico, la autoria es de Chacovachi, con Maku Fanchilini como invitada especial.

Domingo a las 17, en el Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entrada: $2500.

MÚSICA

Calles de Talcahuano

Acaba de salir un nuevo simple del grupo chileno Los Bunkers, el tercero desde su regreso luego de una separación que duró casi una década. Formados en la ciudad de Concepción, como Los Tres, el grupo de Álvaro López, Francisco Durán, Mauricio Durán, Gonzalo López y Mauricio Basualto supo ser el último heredero de un largo linaje de grandes grupos del rock trasandino. Para muchos, coronaron su carrera con un disco que aún hoy suena como escrito para estos tiempos: Música libre (2010), en el que versionan con imponta bien rocker el repertorio de Silvio Rodríguez, con un punto bien alto en su interpretación de “El necio”, que ha sido uno de los momentos mas emocionantes de los conciertos que vienen realizando en Chile y en México desde su regreso. Antes de este simple en colaboración con el grupo Illapu ya habían salido “Rey” y “Bajo los arboles”, que marcan el camino hacia su esperado nuevo disco, demoradísimo sucesor de La velocidad de la luz (2013), el trabajo que había marcado su despedida.

Wronger

Disco debut de Cowboys in The Campfire, un dúo liderado por Tommy Stinson, legendario bajista que fue uno de los fundadores de The Replacements, inyectó sangre en la segunda generación de Guns ‘N’ Roses e incluso durante siete años formó parte de Soul Asylum. Hay que sumar a esta lista de muescas en su carabina su propio grupo, Bash & Pop, con el que continuó dejando su impronta dentro del rock de las últimas décadas del siglo pasado, y también durante el nuevo siglo. Ahora es el turno de este nuevo dúo con Chip Roberts, cuyo sorprendente y encantador debut tal vez sea el disco más norteamericano que alguna vez haya hecho Stinson como cantante, cantautor, multiinstrumentista y productor.

ONLINE

Los días

Se caía de maduro. Más tarde o más temprano se reconstruirían en formato seriado los hechos ocurridos el 11 de marzo de 2011 en la central nuclear de Fukushima, luego del terremoto de magnitud 9 seguido de varias réplicas y tsunamis. Siguiendo las enseñanzas de la multipremiada miniserie de HBO Chernóbil, esta producción nipona adquirida por Netflix para su distribución sigue de cerca los acontecimientos de ese fatídico día y las consecuencias del mal funcionamiento de la planta. Suele decirse que la realidad supera a la ficción, y durante esas jornadas fatídicas las noticias que llegaban de Japón empequeñecieron cualquier ataque en la pantalla grande de Godzilla. Dividida en ocho episodios, la historia describe el punto de vista de las personas involucradas en el accidente: los habitantes de la región, los agentes del gobierno y los empleados de la central. En el reparto se destaca la presencia del experimentado actor Koji Yakusho, protagonista de casi una decena de films de Kiyoshi Kurosawa.

The Crowded Room

Tom Holland, el último Spider-Man de carne y hueso, es el encargado de darle vida en la pantalla a Danny Sullivan, un joven arrestado en 1979 por participar en un tiroteo en Nueva York. En esta ficción inspirada en hechos verídicos, cuyos primeros tres episodios ya están disponibles en Apple TV+, Amanda Seyfried es la periodista que entrevista al convicto para conocer en detalle las causas que llevaron a su detención. De esa manera, la historia de vida de Danny es desarrollada desde su más tierna infancia hasta el momento del acontecimiento que cambiaría su existencia. Creada por Akiva Goldsman (uno de los responsables de Star Trek: Picard) la serie cruza el thriller con el drama psicológico.

CINE

La decisión de partir

Luego de varias idas y venidas y la posibilidad de que nunca llegara a la gran pantalla, el último largometraje del surcoreano Park Chan-wook puede verse en la Sala Leopoldo Lugones (Avenida Corrientes 1530). Con influencias nada menores del clásico de Hitchock Vértigo, Park desarrolla un relato policial en el cual una extraña muerte pone al protagonista, detective de la policía de Busan, en contacto con la viuda del muerto, una mujer de origen chino con más secretos de los que pueden contarse. De hálito romántico y algo desesperanzado, la película ofrece las vueltas de tuerca usuales en el director de Oldboy, aunque aquí el frenesí de la violencia es reemplazado por la melancolía. “Los personajes se reprimen y no expresan lo que está ocurriendo realmente dentro suyo, por eso es importante que el público pueda ver los pequeños cambios de sus rostros y gestos”, declaró el realizador. Hoy se verá a las 17.30 y el resto de las funciones pueden consultarse en https://complejoteatral.gob.ar/

John Huston en el Malba

Malba Cine (Figueroa Alcorta 3415) está desarrollando un ciclo en homenaje al realizador John Huston, cuyo debut, El halcón maltés, inició el período clásico del film noir. “Apasionado de las mujeres, la bebida, las carreras de caballos, los viajes y la caza mayor, su vida fue una aventura continua que sirvió de material de base para varias de sus películas”, afirma el texto que acompaña las exhibiciones, algo que puede confirmarse en una de sus obras maestras, El tesoro de Sierra Madre. Hoy será el turno, a las 22, de uno de sus films “de época”, Moulin Rouge (1952), basado en la vida del artista plástico Tolouse-Lautrec. La programación completa está disponible en el sitio www.malba.org.ar

TV

Los Médici

Con el nombre global Médici: El magnífico desembarca en TNT Series esta serie ítalo-franco-británica dividida en dos temporadas. La primera de ellas, titulada Médici: Los maestros de Florencia se está exhibiendo todos los sábados en horario central con capítulos dobles. La historia transcurre, desde luego, en Florencia, en el año 1429. Allí, el patriarca del clan, Giovanni de Medici, transforma su banca familiar en una fuerza económica novedosa gracias a un contrato con el Papa. Cuando el hombre es asesinado violentamente, sus hijos Cosimo y Lorenzo se ven enfrentados a poderosos enemigos que se oponen al creciente poder de la familia. Como afirma la gacetilla de prensa, “Cosimo deberá decidir qué tan lejos está dispuesto a llegar para preservar su visión de Florencia, una visión que ahora conocemos como el Renacimiento”. La segunda temporada, cuyo relato transcurre en 1470, llegará el próximo mes. Los Médici no serán los Roy, pero desde luego tienen lo suyo.

Sábados a las 23, por TNT Series.

Distópica

La Televisión Pública está de estreno con este documental en cuatro entregas, dirigidas por Ionathan Klajman, que plantean “desde la ucronía, cómo hubieran continuado los gobiernos en los años 1955 (Perón), 1962 (Frondizi), 1966 (Illia) y 1976 (Perón), si no hubieran sido interrumpidos por un golpe de estado”, en palabras textuales de la sinopsis oficial. Con la participación a cámara de figuras como Taty Almeida, Nora Cortiñas, Ernesto Jauretche y Conrado Storani, entre otros, cada capítulo plantea una hipótesis histórica alternativa basada en acontecimientos reales que incluye falsos documentales de los célebres Sucesos Argentinos, creados especialmente.

Viernes a las 22, por la Televisión Pública.