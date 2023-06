Central no se animó a apropiarse del partido, solo intentó generar algo de contragolpe, falló en pases en los metros finales y así debió conformarse con un empate ante Barracas Central. El partido no tuvo situaciones de gol y sufrió además de un mal arbitraje de Luis Lobo Medina. El punto lo priva al canaya a escalar a los primeros puestos de la tabla.

Central es un equipo que le falta autoestima, o al menos creer en lo que hace. Porque ese Central que se suelta de local y en general gana no muestra nunca sus cualidades fuera de casa. Ayer Miguel Russo lo intentó, al conservar la alineación que juega siempre ante su gente. No cambió nada y menos aún paró con línea de cinco en defensa. Lo que no le pudo darle el técnico al equipo es convicción de jugar como si estuviera frente a sus hinchas.

El primer tiempo no tuvo remates al arco. Barracas Central se veía superado por Quintana y Mallo cada vez que pisó el área auriazul, a excepción de un descuido que dejó a Domínguez frente al arco pero su volea se fue muy alta. El canaya, en cambio, apostó por salir rápido de contragolpe. Una corrida de Giaccone tuvo buena combinación entre Malcorra y Veliz, aunque en el último pase la pelota se fue larga. Eso fue todo lo del canaya en ofensiva.

Barracas Central fue superado por Quintana. Imagen: Télam.

Incluso hasta la primera media hora del segundo tiempo los técnicos no cambiaron nada, síntoma inequívoco de conformismo. A pesar de que el partido permaneció trabado en infracciones y discusiones, nadie quiso probar con una variante más ofensiva. Para más discusiones, Peinipil debió ser expulsado por claro codazo a Mac Allister que ni el VAR quiso ver, situación que es frecuente si el rival es Barracas Central, el club del presidente de la AFA Claudio Tapia. Pero el canaya no se detuvo en la queja y su último intento por ganar fue en el tramo final del encuentro. En verdad, los dos equipos se lanzaron con desorden a tirar centros y en un saque de arco rápido de Broun con los pies lo dejó a Ferreyra ante el arco, pero su remate fue a las manos de Desábato.

Con tantos problemas para jugar al fútbol, Central quedó reducido a ganar con un cabezazo de Veliz o por una jugada de Malcorra. Ocurrió que el juvenil goleador se frustró por no ganar nunca por arriba y el diez no gozó de su mejor tarde con la pelota. El canaya no perdió y eso es un mérito si se tiene en cuenta que jugó de visitante. Pero tenía por ganar mucho más que tres puntos y dejó pasar otra oportunidad para quedar entre los tres primeros de la tabla.

0 Barracas Central

Desábato

Peinipil

Alvarez

Capraro

Insúa

Mater

Arce

Tapia

Calderara

Domínguez

Sepúlveda

DT: Sergio Rondina

0 Central

Broun

Cortez

Quintana

Mallo

Alan Rodríguez

Giaccone

Mac Allister

Ortiz

Malcorra

Campaz

Veliz

DT: Miguel Russo

Cambios: ST: 30m Frías por Domínguez y Tolosa por Calderara (BC), 31m O’Connor por Allister y Ferreyra por Campaz (C), 41m Rodríguez por Mater (BC) y 45m Komar por Cortez (C).

Arbitro: Luis Lobo Medina

Cancha: Barracas Central