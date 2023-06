Los defensores Cristian Romero y Nicolás Otamendi y los mediocampistas Facundo Buonanotte y Exequiel Palacios llegaron este viernes a Beijing, de cara a los amistosos que el seleccionado argentino jugará la semana próxima contra Australia e Indonesia, por la doble fecha FIFA.



Para los partidos en Asia, Palacios y Buonanotte fueron los primeros en arribar. "Los futbolistas llegaron este mediodía en un vuelo procedente de Buenos Aires y descansaron en el hotel donde se concentrará el plantel de cara al primer partido, ante Australia, el próximo 15 de junio", detalló la AFA en un comunicado.



Buonanotte, del Brighton And Hove de Inglaterra, se quedó afuera del Mundial Sub-20, al que fue convocado, por decisión de la institución británica, mientras Palacios cerró una buena temporada en el Bayer Leverkusen de Alemania.



Posteriormente se sumaron "Cuti" Romero (Tottenham) y Otamendi, quien renovó su contrato con Benfica de Portugal por dos temporadas más.



Argentina se enfrentará con Australia el 15 del corriente en Beijing (China) y el 19 en Yakarta ante Indonesia.



Los convocados son Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa); Gerónimo Rulli (Ajax); Walter Benítez (PSV); Nahuel Molina (Atlético Madrid); Germán Pezzella (Betis); Romero (Tottenham); Leonardo Balerdi (Marsella); Otamendi (Benfica); Facundo Medina (Lens); Nicolás Tagliafico (Lyon); Marcos Acuña (Sevilla); Leandro Paredes (Juventus); Enzo Fernández (Chelsea); Guido Rodríguez (Betis); Rodrigo De Paul (Atlético Madrid); Palacios (Bayer Leverkusen); Alexis Mac Allister (Liverpool); Buonanotte (Brighton); Thiago Almada (Atlanta United); Giovani Lo Celso (Villarreal); Lucas Ocampos (Sevilla); Angel Di María (libre); Lionel Messi (libre); Julián Alvarez (Manchester City); Giovanni Simeone (Napoli); Alejandro Garnacho (Manchester United) y Nicolás González (Fiorentina).



Scaloni: "Messi es el mejor"

"¿Quién es el mejor, Lionel Messi o Diego Maradona?", le preguntaron al DT Lionel Scaloni en una nota al diario español El País que saldrá completa este fin de semana. "Para mí, Messi es el mejor... pero si puedo elegir, los dos", respondió el santafesino.

Sobre la Pulga, añadió: "Creo que es importante darse cuenta de lo que necesita un jugador como él. En los primeros meses con la Selección intentamos jugar un poco más rápido y de una forma algo más directa, y nos percatamos de que él no estaba cómodo, tampoco sus compañeros",



Por otro lado, el DT de la Albiceleste indicó que "todos nos van a querer ganar por ser campeones del mundo", al tiempo que recordó que la derrota ante Arabia Saudita en el debut en el Mundial de Qatar fue algo "positivo" porque les dio una "nueva perspectiva".



"Nos lo jugábamos todo y quizás eso nos obligó a cambiar nuestro planteo... El equipo y el plantel en su conjunto demostraron que estaban preparados para todo", explicó.



Scaloni se mostró feliz y contó que durante 30 segundos se sentó a mirar "a todos" en la cancha después de ser campeones en Qatar.



"Sentí que me tenía que sentar en el banco de suplentes, mirar todo lo que se estaba viviendo ahí y para mí fue un momento de disfrute. Me quedé ahí 30 segundos y vi a los jugadores y a toda mi gente celebrándolo. Todavía me emociono, creo que es un momento único. Es algo impagable", detalló el DT nacido en la localidad santafesina de Pujato.



"Todo lo que fue acá con el colectivo, ver a la gente casi a paso de hombre muy lento, y ver a la gente llorar y que te decía cosas. Eso pasaba cada 10 segundos, había millones de personas en las calles y ahí realmente nos dimos cuenta de la magnitud que tenía haber ganado. Fueron dos o tres horas increíbles", recordó sobre los festejos al regreso de Qatar.