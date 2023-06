En medio de una crisis sin precedentes en la gestión de la vigilancia policial, debido a las fallas sistémicas generalizadas tanto en la policía como en el sistema de justicia penal que amenazan con dañar la confianza pública en la fuerza, Andy Cooke, Jefe de la Inspección de Policía de Inglaterra y Gales, pidió poderes ampliados en su intento por remediar la situación.



En su informe anual como jefe de Inspección de Policía y Servicios de Bomberos y Rescate (HMICFRS por sus siglas en inglés), Cooke advirtió que el tiempo está en contra de las autoridades si buscan restaurar la confianza pública en la policía. Esta demanda se produce en el marco de lo que el Inspector describe como "una de las mayores crisis que se recuerdan" para las fuerzas de seguridad.

"Fallas claras"

“Fui oficial de policía durante 36 años antes de tomar este trabajo. No tengo ninguna duda de la dedicación, la valentía y el compromiso de la gran mayoría de los agentes y el personal de policía. Pero hay fallas claras y sistémicas en todo el servicio policial en Inglaterra y Gales y”, afirmó en el informe.Según el inspector esta confianza se debilitó como consecuencia de delitos “atroces” perpetrados por agentes de policía, mientras que por otro ladodeclaró Cooke. El año pasado la justicia británica condenó a cadena perpetua, con más de 30 años de reclusión obligatoria, aTambién conmovió a la población el caso de, una ejecutiva inglesa de marketing de 33 años,que también trabajaba en la brigada de protección diplomática. Para remediar la situación, el inspector solicitó la implementación de nuevas medidas que aseguren el cumplimiento de mejoras dentro de la fuerza.

Víctimas insatisfechas

Salud mental

Cooke expresó su preocupación por el hecho de que la policía no se está encontrando con las crecientes demandas del público y frecuentemente falla en la ejecución de tareas básicas. "Las tasas de cargos disminuyeron en dos tercios desde 2014", dijo en su informe, añadiendo que "las víctimas están cada vez más insatisfechas con la policía y el sistema de justicia penal en general".Según Cookey la expectativa pública es que la fuerza prevenga el crimen, investigue de manera adecuada y esté presente en las comunidades. "Hemos visto demasiadas ocasiones en las que se pierden oportunidades para atrapar a los delincuentes que están causando miseria en nuestras comunidades", afirmó.

Sin embargo, destacó la problemática de que la policía a menudo se ve obligada a asumir responsabilidades que no pueden recaer en otros servicios públicos, especialmente en cuestiones de salud mental. Según el inspector, el año pasado la policía atendió 600.000 incidentes de salud mental, en la mayoría de los cuales no se requería su intervención.



En respuesta a esta problemática, el Comisionado de la Policía Metropolitana, Mark Rowley, informó a los servicios de salud y atención social en el Gran Londres en mayo, que el servicio policial dejaría de atender incidentes de salud mental a partir de septiembre, a menos que existe una "amenaza inmediata para la vida", según consignó BBC News.



Aunque Cooke agradeció la inversión que había permitido la incorporación de más de 20.000 oficiales de policía en Inglaterra y Gales desde 2020, también subrayó las dificultades para investigar a los nuevos reclutas y la inexperiencia de una fuerza laboral que perdió a muchos oficiales establecidos durante el tiempo de David Cameron como primer ministro. Además, señaló que algunas fuerzas han sido demasiado lentas para implementar mejoras cuando se han identificado fallas.



Nuevos poderes

Por lo tanto, Cooke solicitó a la ministra del Interior, Suella Braverman, que le otorgue nuevos poderes de ejecución para hacer cumplir las recomendaciones de la Inspección de Policía para fines de este año.

En declaraciones radiales citadas por el diario británico The Daily Mail Cook dijo que la policía ha perdido de vista el interés público. "Hay un problema con los temas que el público quiere que la policía se enfoque, los asuntos que suceden en los vecindarios, los crímenes de todos los días," afirmó.

"Lamentablemente mucha gente está viendo que la policía no es efectiva al tratar esos problemas. No puede pasar que el público no reciba un nivel decente de servicio en los temas que los afectan todos los días. La policía debe regresar a las bases y necesita asistencia del gobierno para hacerlo. El servicio policial en los vecindarios es la base del sistema policial británico. Debemos trabajar para mejorar ese servicio."

La disciplina es un prerequisito crítico para tener estándares altos," añadió. "En la década pasada, el servicio policial ha perdido parte de esa disciplina. En muchos casos los días de la botas lustradas, de las corbatas y los cascos inmaculados son cosas del pasado."